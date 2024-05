"ต้องรักมหาสมุทร" (Love Sea The Series) พร้อมปล่อย Official Trailer สุดแซ่บ !!!

ได้ฤกษ์ดีจัดงานแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) ซีรีส์วายผลงานเรื่องล่าสุดของ บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด ณ สามย่านมิตรทาวน์ งานนี้นำโดยผู้บริหาร ”เมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล” ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัด เจ้าของบทประพันธ์ ผู้เขียนบทโทรทัศน์ และเรื่องนี้ยังร่วมกำกับด้วย , ผู้กำกับของเรื่อง “เน - เนติ สุวรรณจินดา” และเหล่านักแสดง นำโดย 2 หนุ่มหล่อคู่จิ้นสุดฮอต ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย , พีท - วสุธร ชัยจินดา ร่วมด้วย ชัญญ่า - ชัญญา อมฤต ดูวาล์, เอญ่า - อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์, โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ นักแสดงรับเชิญ เป็นต่อ - จีรภัทร พิมานพรหม (วง LAZ1), นีน่า - ณัฐชา เจสสิก้า พาโดวัน และ ไอวี่ - ภัทรี ทัศนะนาคะจิตต์ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนารายการ บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และ คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อํานวยการอ้ายฉีอี้ (IQIYI) ประจําประเทศไทย มาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย นอกจากนักแสดงในเรื่องแล้วยังมีเพื่อนนักแสดงร่วมค่ายมาให้กำลังอย่างล้นหลาม อาทิ บอส -ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ, โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย, ซันนี่ - วรรณรัตน์ วัฒดาลิมมา, ปลั๊ก - ณภัทร ลีฬหาทร และ โดนัท - ศุภวิชญ์ ทองยืน รวมถึงมีแฟนคลับมาให้กำลังใจจนล้นพื้นที่จัดงานงานเริ่มด้วยการเปิดตัวนักแสดงทีละคนลงมาจากบันไดเลื่อนเรียกเสียงฮือฮาเสียงกรี๊ดดังสนั่นงาน จากนั้น ฟอร์ด, พีท, ชัญญ่า, เอญ่า และโฟร์ท ขึ้นไปพูดคุยถึงบทบาทที่ได้รับในซีรีส์เรื่องนี้ จากนั้นพิธีกรของงานอย่าง คิว - ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์ เชิญผู้จัด เมย์ อรวรรณ และ ผู้กำกับ เน เนติ ขึ้นเวทีมาพูดถึงที่มาที่ไปซีรีส์ ความสนุก ความยากลำบากในการถ่ายทำ รวมถึงความทุ่มเทของทั้งนักแสดงและทีมงานในการทำงาน การออกกองไปถ่ายทำไกลที่ทะเล การเรียนดำน้ำเพื่อความปลอดภัยในการถ่ายทำ เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาดีมีคุณภาพที่สุด ก่อนจะฉาย Official Trailer ให้ดูกันในงานนี้เป็นที่แรก เรียกเสียงกรี๊ดจากสาววายดังสนั่น แล้ว 2 หนุ่ม ฟอร์ด-พีท ขึ้นร้องเพลง “อยากให้เธอลอง - Musketeers” ปิดท้ายงานด้วยเซอร์ไพรซ์ Official Poster สุดสวยของซีรีส์ให้แฟนๆ ได้ดูที่งานนี้เป็นที่แรกเช่นกัน เรียกได้ว่าแฟนๆ ที่มาร่วมงานนี้ ต่างก็ขนความฟินกลับบ้านกันไปเต็มอิ่มซีรีส์ “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) ออนแอร์ทุกวันพุธเวลา 22.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23.30 น. บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #GMM25 #ต้องรักมหาสมุทร #LoveSeaTheSeries