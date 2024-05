“ปลา บลา บลา” ขนลุก ได้รับเชิญไปพิธีปิด เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 77

สุดๆ กับเทศกาลหนังยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งของโลก เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 77 ประจำปี 2024รุ่งแรงระดับโลกไปอีกดาราหนัง นักร้องจากไทย ที่ได้รับเกียรติอย่างสูง ถูกเชิญให้ไปร่วมเดินพรมแดง ในพิธีปิด Closing Ceremony โดยมีคนดังระดับโลกมาร่วมงานมากมาย เช่น เดมี่ มัวร์ ตำนานนางเอกแรง ,แอล แฟนนิ่ง ,วิโอลา เดวิสฯลฯทีมคณะกรรมการปีนี้ ก็มาร่วมเดินพรมแดงปิดงานด้วยนำโดย ประธานกรรมการ เกรตา เกอร์วิก คณะกรรมการ เช่นชุดเดินพรมแดงของ ปลา บลา บลา ออกแบบเอง สั่งตัดเป็นพิเศษ จึงโดดเด่นสะดุดตามาแต่ไกล เดินพร้อมมากับหนุ่มหล่อเข้ม ส่วนจะเป็นแค่เพื่อนหรือแฟนใหม่? ต้องรอความชัดเจนอีกสักระยะก่อนปลา บลา บลา เผย “ดีใจมากๆ และเป็นเกียรติอย่างสูงมากๆ ค่ะที่ได้มาเดินพรมแดง ในพิธีปิดคานส์ที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ เป็นงานที่ขลัง น่าขนลุกหลายช่วงเลยค่ะ ได้เจอดาราดังที่เราเคยชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆ หลายคน เช่น เดมี่ มัวร์ นั่งอยู่ไม่ไกลกัน ยังสวยสง่าอยู่เลย ที่ปลาเคยดูหนังดังของเธอมาแล้วหลายเรื่องพิธีปิดทางคานส์ ค่อนข้างคัดคนที่จะเข้าไปร่วมงาน เพราะเป็นวันสุดท้าย มีพิธีมอบรางวัลใหญ่อยู่ด้วย ดังนั้นจึงต้องเป็นแขกที่พิเศษจริงๆ จึงจะได้รับเชิญไปในงานพิธีปิดได้ค่ะมีอีกช่วงสำคัญคือ จอร์จ ลูคัส ผู้กำกับตัวพ่อ ได้รับรางวัลเกียรติยศ Plame d’or d’honeur ( Honorary Palme d’or ) มอบโดยสุดยอดผู้กำกับรุ่นเก๋า ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปล่า คู่ควรมากจริงๆ คะ กับรางวัลนี้เพราะมีผลงานหนังดังๆ หลายเรื่องหลายปีมายาวนานปลาอยู่คานส์หลายวันแล้วค่ะ มาทำงานมาเที่ยวไปด้วย ก่อนหน้านี้ ปลาก็ไปงาน Cannes 2024 Thailand Where Films Come Alive ปลาได้รับเชิญไป ในฐานะที่เราทำค่ายหนัง plah blah blah production ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ทำหนังเรื่อง คช Mahout เกี่ยวกับคนเลี้ยงช้าง มีดรามาเข้มข้นเยอะค่ะในงานได้เจอฟ้าใส (ปวีณสุดา ดรูอิ้น) น้องน่ารักสวยสดใสมากๆ ค่ะ งานนี้ดีนะ เพราะเน้นส่งเสริมหนังไทยไปตลาดโลก อยากให้จัดบ่อยๆ เพราะหนังไทยเรามีดีอยู่แล้ว ทั้งดาราเบื้องหน้าและคนทำงานเบื้องหลัง ทีมไทยไม่แพ้ใครอยู่แล้วคะ ขาดแค่การส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่องงานเพลงของปลา ขอพักสักแป๊บก่อนค่ะ หันมาทุ่มงานหนังเต็มตัวแล้ว กับหนังเรื่อง คช Mahout ที่ปลาเป็นผู้อำนวยการสร้าง เล่นเองด้วย ยกกองไปถ่ายทำที่สุรินทร์หมู่บ้านช้างใหญ่ที่สุดในโลกยังมีแผนที่จะไปเข้าฉายในฟิล์มเฟสติวัลต่างๆ อยู่ แต่ต้องรอความชัดเจนอีกที เพราะต้องติดต่อประสานหลายฝ่าย ปลาอยากดันๆ หนังไทยของเราที่ทำเองในทุกๆ ขั้นตอน ให้ไปไกลที่สุด เท่าที่เราจะมีแรงพลังทำได้”ทริปคานส์ครั้งนี้ ปลาขนชุดสวยๆ ไปล้นกระเป๋า เพราะมีอีกหลายทริปที่จะไปเที่ยวต่อจากฝรั่งเศส แน่นอนว่า ปลา บลา บลา ไม่ลืม! ที่จะพกติดตัวไปด้วยคือ ผ้าพันคอลายผ้าสมุย ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทย Kai UKAS ไก่อูกัสปลา บลา บลา มีความสามารถล้นๆ นอกจากทำหนัง คช Mahout ยังเป็นนักร้องดังด้วย รีบโหลดฟังให้ทิ่มรูหูด่วน! ฟังเพลงเด็ดจาก ปลา บลา บลา Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ,You Melt My Heart https://www.youtube.com/watch?v=O3dd_xsfMiEต้องย้ำดังๆ อย่าลืมต้องรอฟัง เร็วๆ นี้กับเพลง ’เหมือนกลับชาติมารัก‘ เพลงประกอบหนัง คช Mahout ไปคลิกฟังด่วน JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTok ต้องติดตามด่วน Youtube Plah Blah Blah Official FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat IG : plahblahblahofficial TikTok : @plahkomaratat และ @50reallyเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com และยังมีไอจี + แฟนเพจ plah blah blah production