หล่อ - สวย - เก่งครบเครื่อง ส่องความปังผู้เข้าสมัคร “Miss & Mister Supranational Thailand 2024”

แซบเกินต้าน ตามคอนเซปต์ที่ว่าไม่มีผิด สำหรับโฉมหน้าผู้เข้าสมัคร “Miss & Mister Supranational Thailand 2024 Presented by Glass Skin” พร้อมคอนเซ็ปต์ผู้เข้าสมัครทั้งชายหญิงบอกเลยว่า รูปร่างหน้าตา ขึ้นแท่นลูกรักพระเจ้าไม่มีผิด สวยหล่อ ลุค ลูกคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า แถมแต่ละคนคุณภาพคับแก้ว การันตีเลยว่าเนชันแนล ไดเรกเตอร์ ต้องปาดเหงื่อเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องแน่นอน!ประเดิมด้วยสาวลูกครึ่งไทย เยอรมัน ผู้หลงใหลในการประกวดนางงามทุกรูปแบบ แถมมีดีกรีเป็นถึงมิสแกรนด์ตราด 2018 และในปี 2022 เธอยังพาความสวย สะพรั่งเข้าสู่รอบ 30 คนสุดท้าย บนเวที Miss Universe Thailand 2022 ในปีถัดมาเธอสามารถคว้ามงกุฎจากประกวด Miss Fabulous Thailand Northern 2023 ไปครอง สวยเก่งมีมงครบจบ!ต่อด้วยอดีตนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย ที่ขอผันตัวเองเข้าสู่วงการประกวดนางงามเต็มสูบ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เธอประเดิม ด้วยเวที Miss Earth 2022 ถึงแม้ว่าจะไม่คว้ามงฯ มาครอง แต่ความสวยเก๋ หุ่นสับ ส่งให้เธอเข้าไปนั่งครองใจเหล่าแฟนนางงามหลายต่อหลายคน งานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าพร้อมมาก แถมเชื่อมั่นว่าในการประกวด “Miss & Mister Supranational Thailand 2024” เธอจะสามารถพาตัวเองเข้าผู้ TOP 5 อีกด้วยขยับมาที่ฟากชายหนุ่มกันบ้าง เห็นแว้บแรกแทบหยุดหายใจ เพราะเรื่องความหล่อขนกันมาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะหล่อเข้ม หล่อขาวโอปป้า หล่อละมุน เชื่อว่าสาวน้อยสาวใหญ่แบ่งใจเชียร์ไม่ถูกเลยล่ะเริ่มต้น ด้วยหนุ่มหล่อมาดเข้มหน้าคม อย่างหนุ่มลูกครึ่งไทย -ออสเตรเลีย พร้อมการันตีความหล่อด้วย Top 10 Man Hot Star Thailand 2023 นอกจากความหล่อแล้ว สเปนเซอร์ยังมีดีกรีเป็นถึงแฟชั่นดีไซน์เนอร์อีกด้วยหนุ่มหล่อคนที่ 2เทรนเนอร์หนุ่มหุ่นดี กล้ามแน่นน่ากัด แต่นอกจากความหล่อใสสไตล์โอปป้าแล้ว เสน่ห์เกินต้านของเขาอยู่ตรงรอยสักที่สวยงามมีเอกลักษณ์อยู่บนเรือนร่างปิดท้ายด้วยหนุ่มหล่อละมุนแถมดีกรีเป็นถึงอดีตนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งทีมชาติไทย เจ้าตัวแอบมากระซิบให้ฟังว่าในรอบชาเล้นจ์ต่าง ๆ ของการประกวด Miss & Mister Supranational Thailand 2024 เขาได้เตรียมไม้เด็ดในทางที่ถนัดเพื่อมามัดใจเหล่าคณะกรรมการในครั้งนี้“Miss & Mister Supranational Thailand 2024 Presented by Glass Skin” เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เมษายน 2567 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page : Supranational ThailandSUPRA CALENDAR15 มีนาคม –10 เมษายน 67 Online Registration12 เมษายน 67 First Round Announcement17 เมษายน 67 Orientation Day19 เมษายน 67 Audition Round23 เมษายน 67 Sash Ceremony / Preview Day / Mini Challenge25 เมษายน 67 Training Runway Class26 เมษายน 67 Swimsuit Challenge29 เมษายน 67 Training Runway Class30 เมษายน 67 Model Challenge3 พฤษภาคม 67 Thai Soft Power Challenge6 พฤษภาคม 67 Arrival Registration7 พฤษภาคม 67 Deep Interview8-9 พฤษภาคม 67 Rehearsal Day / Training Speech Class10 พฤษภาคม 67 Final Competition Night