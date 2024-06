“ALAND” ไลฟ์สไตล์สโตร์แอนด์คัลเจอร์สเปซ จัดงาน ‘ALAND NEW LOCATION’ พร้อมเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ #EveryDayALAND และ #EveryOneALANDER ณ ร้าน ALAND ชั้น 2 ไอคอนสยาม

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับไลฟ์สไตล์สโตร์แอนด์คัลเจอร์สเปซ (Lifestyle Store & Culture Space) มัลติแบรนด์ที่รวบรวมทั้งแฟชั่นไอเทมและไลฟ์สไตล์เกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวร้านใหม่อย่างเป็นทางการของ ALAND Thailand ณ ชั้น 2 ไอคอนสยาม ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ #EveryDayALAND และ #EveryOneALANDER ให้สาวก K-Culture ที่ชื่นชอบแฟชั่นเกาหลีได้สนุกสนานไปกับเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่แบรนด์ดังส่งตรงจากเกาหลีกว่า 100 แบรนด์ในดีไซน์ล่าสุดกว่า 600 แบบ ที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์และโอกาสต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมพูดคุยกับสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอต ฟลุ๊ค-ภูสิษฐ์ และ ปูนปั้น-จิตบุณ ถึงการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้าในสไตล์ #EVERYDAYALAND และไฮไลต์สุดพิเศษ! กับแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นล่าสุดจากนายแบบนางแบบไอดอลคนดังอย่าง 5 หนุ่ม PERSES (เพอร์เซส) และสาวๆ VIIS (วิส) เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรง โดยมีเหล่าเซเลบบริตี้รุ่นใหม่และอินฟลูเอนเซอร์คนดังมาร่วมงานฉลองเปิดร้านใหม่อย่างคึกคัก ณ ร้าน ALAND ชั้น 2 ไอคอนสยามผู้บริหารกลุ่มสินค้านำเข้า บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ALAND เป็นไลฟ์สไตล์สโตร์แอนด์คัลเจอร์สเปซ (Lifestyle Store & Culture Space) แหล่งรวมทั้งแฟชั่นไอเทมและไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่สุดจากเกาหลี ที่คัดสรรสินค้าจากดีไซเนอร์ชื่อดังที่ร่วมโชว์ใน Seoul Fashion Week ไปจนถึงดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ ครบครันทั้งสินค้าแฟชั่น ทั้งเสื้อผ้า แว่นตา หมวก กระเป๋า รวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันในรูปแบบ Casual Streetwear ที่รวบรวมมามากกว่า 100 แบรนด์ อาทิ 3.3 FIELD TRIP, MAHAGRID, CODE GRAPHY, CAVISH, OY, AVANDRESS, OiOi, MMLG, SNOOZY, LMC, RUNNING HIGH, YOUTHBATH และอีกมากมาย สำหรับร้าน “ALAND” โลเคชั่นแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ไอคอนสยาม มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่ #EveydayALAND และ #EveryoneALANDER เพื่อสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นคอมมูนิตี้สำหรับชาว K-Culture ที่พร้อมให้ทุกคนได้อัพเดตเทรนด์และสร้างสรรค์สไตล์สุดชิคในแบบของตัวเอง โดยภายในร้านตกแต่งในสไตล์มินิมอล มีการเพิ่มรายละเอียดและกิมมิกต่างๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น มีรันเวย์ขนาดย่อมๆ พร้อมกับกระจกบานใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นคอมพลีทลุคและทำคอนเทนต์สนุกๆ ได้พร้อมๆ กัน”เพื่อตอกย้ำคอนเซ็ปต์ใหม่ในครั้งนี้ ภายในงานฉลองเปิดร้าน ‘ALAND NEW LOCATION’ ได้เชิญ 2 นักแสดงจากซีรีส์เรื่อง “เรียกแด๊ดสิธาร Your Dear Daddy The Series” ฟลุ๊ค - ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์ และ ปูนปั้น - จิตบุณย์ งามบุณยรักษ์ มาแนะนำการแต่งกายแบบ #EveryOneALANDER กับ Must Have Item หรือ ไอเทมชิ้นสำคัญที่สามารถช็อปจากร้าน ALAND และนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์กับการแต่งกายให้ออกมาเป็นลุคที่โดดเด่นมีสไตล์ และยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์พิเศษกับ Fashion Presentation สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากนายแบบไอดอล T-Pop สุดฮอต จั๋ง – วิกร บูรณภิญโญ, เน – ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์, กฤติน – กฤติน สอสูงเนิน, ปาล์ม – พีรวิชญ์ พินธะ และ ปลั๊กกี้ – ธรากร คำสิงห์ 5 เมมเบอร์หนุ่มหล่อจากวง PERSES (เพอร์เซส) พร้อมนางแบบ 5 สาว 5 คาแรกเตอร์จาก VIIS (วิส) ปลายฟ้า ศิระอาชา, ซอนญ่า พราว บีสัน, อะตอม - ปริยะ ปินะพันธ์โอภาส, ธารา - อนันต์ธารา กิ๊บสัน และ เชียร์ - กชพรรณ กิจไกรลาศ ที่มาในแฟชั่นหลากลุคหลายสไตล์ตามแบบฉบับของ #EverydayALAND และ #EveryOneALANDEมาร่วมอัพเดตคอลเลคชั่นล่าสุดกับแฟชั่นแบรนด์เกาหลีที่ได้รับความนิยมสุดๆ ได้ที่ร้าน ALAND ชั้น 2 ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ Facebook : ALANDThailand หรือ IG : aland_th