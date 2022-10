LINE MAN Wongnai จับมือพันธมิตรติดปีกร้านอาหาร เปิดตัวร้าน เวรี่กู๊ด! และ กู๊ด! ดันร้านตัวท็อปให้ปัง

จาก LINE MAN Wongnai กล่าวว่า LINE MAN Wongnai ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย เราเข้าใจความต้องการของร้านอาหารเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อร่วมสนับสนุนร้านอาหารบนแพลตฟอร์มให้เติบโตไปด้วยกันซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นผลักดันและสนับสนุนร้านค้าด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อช่วยลดต้นทุน และทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่มร้านอาหารเวรี่กู๊ด! และ กู๊ด! กับพันธมิตรของ LINE MAN Wongnai อาทิ ผลิตภัณฑ์นมตรามะลิ, DezPax, น้ำปลาตราคนแบกกุ้ง, ไลปอนเอฟ, ดีแทค, ลิน, Ocean Glass, Unilever, คิเรอิคิเรอิ และเวิลด์แก๊ส รวมถึงการช่วยโปรโมตร้านและกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมตอกย้ำความตั้งใจในการสนับสนุนร้านค้าผ่านการจัดงานสัมมนาออนไลน์ "เปิดตัวร้าน เวรี่กู๊ด! และ กู๊ด! ดันร้านตัวท็อปให้ปังอีกขั้น" ที่อัดแน่นไปด้วยเทคนิคการพิชิตใจลูกค้า กลยุทธ์ช่วยสร้างยอดขายให้กับร้านอาหาร และสำหรับร้านค้าใหม่ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ เวรี่กู๊ด! และ กู๊ด! เพิ่มในรอบนี้ สามารถติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE MAN ได้เช่นกันร้านอาหารที่มีตราสัญลักษณ์ เวรี่กู๊ด! และ กู๊ด! จะได้รับการสนับสนุนจาก LINE MAN Wongnai ด้วยสิทธิพิเศษในการช่วยโปรโมตร้านค้าและกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น พื้นที่โฆษณาร้านบนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน LINE MAN, สิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย โอกาสในการขึ้นโปรโมตบนช่องทางโซเชียลมีเดียของ Wongnai for Business และชุดคูปองส่วนลดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขาย อาทิ คูปองส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าและวัตถุดิบจาก LINE MAN MART คูปองส่วนลดสำหรับใช้บริการ LINE MAN MESSENGER รวมถึงชุดสื่อโฆษณาหน้าร้านรุ่นพิเศษจาก LINE MAN และ สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของ LINE MAN Wongnai อีกมากมายทั้งนี้ งานสัมมนาออนไลน์ "เปิดตัวร้าน เวรี่กู๊ด! และ กู๊ด! ดันร้านตัวท็อปให้ปังอีกขั้น" ถือเป็นกิจกรรมพิเศษที่มอบให้กับร้านอาหารที่เปิดขายบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และร้านค้าที่สนใจ เพื่ออัปสกิลให้กับธุรกิจร้านอาหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้จะมาในรูปแบบ LIVE Event ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Wongnai for Business ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยภายในงานผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้พบกับความรู้ด้านการเจาะลึกเทรนด์ธุรกิจร้านอาหาร แนะนำเทคนิคปั้นร้านให้ประสบความสําเร็จ พร้อมด้วยเรื่องราวประสบการณ์จากร้านอาหารตัวท็อป และพันธมิตรผู้สนับสนุนคุณเอกลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การสนับสนุนของ LINE MAN Wongnai ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ Help Thai People Live Better ในการช่วยยกระดับให้ร้านอาหารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน”