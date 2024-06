TEN (เตนล์) ขึ้นแท่น Brand Spokesperson Maybelline Thailand สั่นสะเทือนวงการบิวตี้เป็น 10 เท่า! เริ่มด้วยแคมเปญรองพื้น Fit Me โฉมใหม่!

สั่นสะเทือนวงการบิวตี้เป็น 10 เท่า! “TEN (เตนล์)” ศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลก! กับความสามารถอันโดดเด่นทั้งร้องและเต้น แบบ Multi-hyphenate จนมายืนอยู่ฐานะศิลปินเดี่ยวบนเวทีโลกด้วยคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นและมีสไตล์เป็นของตัวเอง อีกทั้งยังส่งเสริมความหลากหลาย ที่สื่อถึง Makeup For All ของ Maybelline New York เเบรนด์เมคอัพอันดับ 1 ของโลก* ซึ่งเป็นแบรนด์ดีเอ็นเอหลักของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีMaybelline New York ประเทศไทย จึงเปิดตัว “TEN (เตนล์)” ในฐานะBrand Spokesperson โดยร่วมงานครั้งแรก! ร่วมถ่ายทอดและนำเสนอเมคอัพ ไอเทมของแบรนด์ทุกเฟรสไชส์ อาทิ รองพื้น มาสคาร่า ลิป ด้วยเมคอัพลุคในแบบฉบับของตัวเอง เริ่มด้วยแคมเปญแรก “FIT ME LOVE” กับ รองพื้นตัวดัง FIT ME โฉมใหม่! #FITโทนผิวที่ใช่เฉดไหนก็10VE ในลุคหนุ่มนิวยอร์กกับการตามหาเฉดสีที่ใช่ และจะกลับมาเซอร์ไพร์สด้วยโปรดักส์ใหม่ที่จะมาจุดพลุให้ดวงตา รับรองว่า สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการบิวตี้ไปตลอดทั้งปี ถือเป็นการต้อนรับ “TEN (เตนล์)” เข้าสู่ครอบครัวเมย์เบลลีน อย่างเป็นทางการ*ที่มา Euromonitor International Limited; จากการสำรวจตลาดความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ประจำปี 2022, ยอดขายปลีกทุกช่องทางการจัดจำหน่ายปี 2021แคมเปญ “FIT ME LOVE” กับการตามหาเฉดสีที่ใช่ เฉดสีไหนที่เป็นคู่ใจงานผิวไปกับรองพื้น FIT ME เปรียบการตามหาเฉดสีรองพื้นที่ใช่ เหมือนตามหาความรักของผู้คน เราจะได้เห็น “TEN (เตนล์)” ใน 3 สถานการณ์เข้ายุคเข้าสมัย ไม่ว่าจะเป็น การ Fit Check สีผิว, เฉดสีมงคล เพื่อบอกถึงการค้นหาเฉดสีรองพื้นที่ตรงกับสีผิวของแต่ละคนFIT ME โฉมใหม่! รองพื้นคุมมันในตำนาน เมย์เบลลีน ฟิตมี แมท แอนด์ พอร์เลส เป็นรองพื้นเนื้อแมท บางเบา สบายผิว ปกปิดเรียบเนียนไปกับสีผิว ให้ผิวสวยแมทเป็นธรรมชาติ ช่วยคุมมันได้ยาวนานถึง 16 ชม. มาพร้อม SPF22 PA++ ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด มีให้เลือกมากถึง 22 เฉดสี ที่ฟิตกับสีผิวคนไทย มีทั้งแบบขวดและซอง เหมาะกับผิวธรรมดาจนถึงผิวมัน ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน และไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน เหมาะสำหรับผิวบอบบางมีแนวโน้มระคายเคืองง่ายตลอดปีนี้ เราจะได้เห็น “TEN (เตนล์)” และเมคอัพไอเทมอื่น ๆ อาทิ FIT ME Powder แป้งคุมมัน, Super Stay Vinyl Ink ลิปไวนิลจูบไม่หลุด และ Sky High Mascara มาสคาร่าสายพุ่ง เป็นต้น ที่ถูกนำเสนอผ่านนิวยอร์กไลฟ์สไตล์แบบที่แฟน ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และรู้สึกใกล้ชิดเพียงแค่ได้เลือกใช้โปรดักส์ตาม “TEN (เตนล์)”เตรียมพบกับ FIT ME Love Pop up ที่จะยก Love Bar มาให้ทุกคนได้ไปลอง FIT Check ตามหาเฉดสีไหนที่ใช่คุณแบบ “TEN (เตนล์)” ได้ที่ ลานกิจกรรม The Underground SQ1 ชั้น LG วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567