Shopgenix ร่วมมือกับ M.I.B เปิดตัว "M.I.B Myanmar Creator" (MMC) TikTok MCN แห่งแรกและแห่งเดียวสำหรับคนเมียนมาร์ในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ผู้บริหารจาก Shopgenix(ช็อปจีนิกซ์)นักการตลาดออนไลน์ระดับประเทศ เจ้าของเพจ Marketing in Black , Nount Aye โค้ชด้านการตลาดออนไลน์ระดับประเทศในเมียนมาร์ และMiss Grand Myanmar 2022 ร่วมเปิดตัวซึ่งเป็น TikTok MCN แห่งแรกและแห่งเดียวที่มุ่งเน้นให้บริการสำหรับชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะ งานเปิดตัวนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ งาน Creator Selection Day ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ มีผู้สนใจชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน"ธานัท จารุฤทธิไกร" ผู้บริหารจาก Shopgenix (ช็อปจีนิกซ์) กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ MMC ว่า “Shopgenixประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน MCN อย่างมาก สามารถสร้างยอดขายบน TikTok เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยด้วยยอดขายกว่า 1,200 ล้านในช่วงเวลา 12 เดือน เนื่องจากมีโปรแกรมการสอน Creator ที่เข้มข้นที่สุด และมีทีมแม่ทีมที่มีความเชี่ยวชาญดูแลจำนวนมาก การที่เราเข้าร่วมกับ MMC เป็นการนำระบบการสอนการขายบน TikTok ที่เข้มข้นมาสอนเป็นภาษาเมียนมาร์ เพื่อให้คนเมียนมาร์ในไทยเข้าใจ นำไปทำตามได้เอง ปั้นตัวเองเป็น KOL ที่มีผู้ติดตามจำนวนมหาศาลได้”"ครูชัย ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย" นักการตลาดออนไลน์ระดับประเทศ เจ้าของเพจ Marketing in Black ที่มีผู้ติดตามกว่า 500,000คน กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการร่วมเปิดตัว MMC ว่า “ในฐานะที่ผมสอนการตลาดออนไลน์ให้กับคนไทยมาหลายปี ผมได้พบว่าชาวเมียนมาร์ยังขาดโอกาสทางความรู้ทางออนไลน์มาก การเปิดตัว MMC ซึ่งเป็น TikTok MCN สำหรับชาวเมียนมาร์โดยเฉพาะ จะเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ของผมมาเผยแพร่และแปลเป็นภาษาเมียนมาร์ เพื่อให้ชาวเมียนมาร์ได้มีโอกาสต่อยอดจากความรู้ส่วนนี้นอกเหนือไปกว่านี้ การตลาดออนไลน์โดยใช้ KOL (Key Opinion Leader) และ KOC (Key Opinion Customer) เป็นเทรนด์การทำตลาดยอดนิยมในประเทศไทยที่มาแรงอย่างมากในช่วง 2-3 ปีมานี้ การเปิด TikTok MCN ในครั้งนี้ ถือว่าถูกจังหวะเวลา และเป็นโอกาสสำหรับคนเมียนมาร์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก”"Nount Aye" โค้ชด้านการตลาดออนไลน์ระดับประเทศในเมียนมาร์ที่มีผู้ติดตามชาวเมียนมาร์กว่า 300,000 คนและผู้ก่อตั้งธุรกิจ Angel's Secretกล่าวถึงความตั้งใจที่จะช่วยชาวเมียนมาร์ในประเทศไทยว่า“ดิฉันเชื่อว่า MMC จะเป็นตัวชดเชยโอกาสที่ขาดหายไป และให้ชาวเมียนมาร์มีโอกาสมากขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือครอบครัวที่บ้านที่ประเทศเมียนมาร์ได้มากขึ้น MMC จะเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำ TikTok ให้ประสบความสำเร็จ”"กัลย์สุดา ชนาคีรี" Miss Grand Myanmar 2022 กล่าวถึงความฝันในการเห็นชาวเมียนมาร์ได้รับการยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นว่า “การร่วมเปิดตัว MMC เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเมียนมาร์ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมด้านการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะบน TikTok เป็นภาษาของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าจะช่วยสร้างสะพานที่เชื่อมโยงความฝันของชาวเมียนมาร์ให้เป็นจริง”การเปิดตัว TikTok MCN ใหม่ในความร่วมมือของ Shopgenix และ Marketing in Black ในชื่อ "MMC" ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ชาวเมียนมาร์ในประเทศไทยได้เรียนรู้และเติบโตในสังคมดิจิทัล มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น โดยทาง MMC มีการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถทำคลิปและไลฟ์สดได้อย่างมืออาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่าง Shopgenix