“พาณิชย์”จับมือพันธมิตรอีคอมเมิร์ซ เปิดสอนการตลาดออนไลน์แบบเจาะลึก 12 หลักสูตร

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Platform Bonus Track ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้าน e-Commerce จำนวน 11 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee , Lazada , LINE for Business , Google , NocNoc , lnwshop , SCB , AIYA , ZORT , SHIPNITY และ JamboLive ที่จะช่วยนำเสนอเครื่องมือการตลาดออนไลน์แบบเจาะลึก เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำมาใช้ต่อยอดกับธุรกิจได้จริงทันทีโดยการอบรม ประกอบด้วย 12 หลักสูตร อาทิ หัวข้อเทคนิคจัดการสต๊อกและบริหารร้านค้า พาธุรกิจโตด้วยระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ วิทยากรจาก ZORT , หัวข้อขายดี กำไรงาม เพิ่มช่องทางการรับเงินด้วยแอปแม่มณี วิทยากรจาก SCB , หัวข้อโดดเด่นบน Google ด้วย Business Profile ที่จะช่วยสร้างให้ข้อมูลของร้านค้าปรากฎบนโลกออนไลน์ ง่ายต่อการค้นหาและพบเจอจากลูกค้า วิทยากรจาก Google , หัวข้ออัปเดตการตลาดยุค AI First ใช้เครื่องมืออย่างไรให้ปัง เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารงานลูกค้า การตอบข้อซักถามที่สะดวก รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีทำให้งานบริหารหลังร้านง่ายยิ่งขึ้น วิทยากรจาก AIYA และหัวข้อเพิ่มยอดขายและสร้างลูกค้าประจำด้วยการใช้กลยุทธ์ไลฟ์ วิทยากรจาก JamboLive ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบบริหาร Chat ผ่านการ Live ขายสินค้าบนช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งนี้ ผู้สนใจหรือร้านค้าออนไลน์ทั่วไป สามารถเลือกเรียนหลักสูตร Platform Bonus Track ได้ตามหัวข้อที่สนใจ โดยกำหนดจัดอบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ตลอดเดือน พ.ค.2567 จำนวน 7 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.2567นางอรมนกล่าวว่า ผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตร Platform Bonus Track จะได้รับสิทธิพิเศษที่พันธมิตรมอบให้ อาทิ เมื่อเข้าเรียนหัวข้อของ LINE for Business ลุ้นรับส่วนลด Line Ads มูลค่า 200 บาท และเมื่อเข้าเรียนหัวข้อของ Shopee ลุ้นรับส่วนลด Shopee Coins for Shopee live 40 รางวัล รางวัลละ 100 Coins มูลค่ารวม 4,000 Coins และยังมีโอกาสได้พูดคุยออนไลน์กับผู้แทนจากแพลตฟอร์มชั้นนำ เพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วย“กรมคาดหวังว่าหลักสูตรจะช่วยต่อยอดร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการฐานรากให้สามารถเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ และใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/DBDPBT2024 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 5960 หรือ Line Application: @DBDeCommerce หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th” นางอรมนกล่าว