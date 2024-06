“ซาบีน่า” เอ็นดู “อนัน อันวา” ขอแต่ง แต่แหวนผิดไซส์เพราะใช้สายวัดรอบเอว เกือบเลิกเพราะภูมิแพ้ฝ่ายชาย

ว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงควงว่าที่เจ้าสาวสุดแซ่บเปิดใจหลังขอแต่งงานหวานฉ่ำ ฟินจิกหมอนตามฉบับคนคลั่งรัก วางแผนมีทายาทหลังแต่งงานทันที พร้อมเผยเหตุการณ์เกือบเลิกมาแล้ว ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่องOne31 ที่มี เบนซ์ พรชิตา และ หนิง ปณิตา เป็นพิธีกรดำเนินรายการคิดแผนนานมั้ย?อนัน : อยากขอตั้งนานแล้ว ไม่เคยแต่งงานมาก่อน ก็ไม่รู้ว่าต้องหาแหวนยังไง ไซส์ประมาณเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ ก็หาเรื่อยๆ คิดไอเดียว่าตรงไหนดี เรารู้ว่าเราจะกลับไปที่เกาะเต่า เป็นที่นึงที่เราชอบมาก ตอนเราเริ่มจีบกัน เราไปอยู่ที่เกาะเต่าหลายอาทิตย์ด้วยกันซาบีน่า : เป็นเกาะที่ชอบที่สุดเลยทำไมต้องคิดนาน วางแผนตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. เป็นแผนที่ทำไปโดยตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าจะสำเร็จหรือเปล่า เพื่อนก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง?ซาบีน่า : ตลกมาก บีโทรหาเพื่อนคนนึงแล้วบอกว่า มึง! กูโดนหมั้นแล้วนะ เพื่อนก็บอกว่ากูรู้มาตั้งนานแล้ว บีก็แบบ รู้ได้ไง เล่ามาเดี๋ยวนี้ นางก็เล่าว่าวันที่ 1 เม.ย. วันฝรั่งคือ April Fools' Day วันโกหกแห่งโลก แล้วเขาเป็นคนใช้ชีวิตกับปฏิทิน ไม่มีปฏิทินไม่ได้ ไม่รู้ว่าวันจันทร์วันไหน เขาก็บอกว่าเมื่อเช้าของวันนั้น บีแกล้งเพื่อนว่าบีท้องนะ เพื่อนก็บอกว่าวันนี้ April Fools' Day อย่ามา ก็คิดว่าไม่สนุกเลย ในบ่ายวันนั้นเพื่อนเล่าให้ฟังว่าอนันนัดไปว่าแหวนอันไหนที่ซาบีน่าจะชอบ ช่วยเลือกให้หน่อย เพื่อนก็ถามว่าพวกยูเล่นอะไรกันอยู่ (หัวเราะ)อนัน : วันนั้นไม่ได้ดูอะไรเลยเพื่อนช่วยหาแหวนมั้ย?อนัน : ไม่ได้ช่วยอะไรเลย (หัวเราะ)ซาบีน่า : สรุปเพื่อนก็ช่วย เพราะเพื่อนคุยกับพี่สาว เขาคิดว่าอาจเป็นความจริงก็ได้ ก็เลยไปคุยกันต่ออนัน : เพื่อนเขาแต่งงานมีลูกกันแล้ว มีอนันเป็นคนสุดท้าย มีเพื่อนช่วยเยอะแยะในการหาที่ทำไมไม่เอาแหวนมา?ซาบีน่า : อนันเอาที่วัดเอวไปวัดนิ้ว มันก็เลยวัดไซส์ผิด ใส่แหวนไม่ได้ ต้องไปหล่อแหวนใหม่ (หัวเราะ) มันน่ารัก บีเห็นแล้วก็ขำ เป็นโจ๊ก (หัวเราะ)เกิดมาเพิ่งได้ยิน เอาที่วัดเอวไปวัดแหวน?อนัน : ทุกคนบอกให้ไปหยิบแหวนที่เขาใช้ เราก็เอาอันนั้นเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ แต่เราเป็นนักกีฬา ปีนเขา ไม่ได้ใส่จิวเวลรี่ ก็ตอนนอน เท่านิ้วก้อย โอเค วัดเท่านิ้วตัวเอง (หัวเราะ)โมเมนต์คุกเข่า พูดอะไรกัน?ซาบีน่า : ตอนที่สมองบีรู้ว่าเป็นกล่องแดง และรู้ว่าคืออะไร ตอนนั้นหูดับ เป็นโมเมนต์ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมี อนัน ยูทำอะไรอยู่ เขาคุกเข่าแล้วเริ่มพูด สองสามประโยคแรกไม่ได้ยินอะไรเลย จั๊กจั่นก็ดัง บีมองไปในตาเขา เขาน้ำตาปริ่มจะร้องไห้ แต่ไม่รู้จริงๆ ว่าตอนแรกเขาพูดว่าอะไร ตอนนี้เขาก็ไม่บอก ไม่บอกในรายการนี้ด้วย อยากไปออกเดตกับเขาแล้วบอกเล่ากันเองกลัวมั้ย ที่เขาจะไม่ตอบตกลง?อนัน : ไม่กลัวอยู่แล้ว ตอนคบกันก็คิดถึงอนาคต เริ่มคุยเรื่องอนาคต เรื่องอยากมีลูก เราคิดถึงอนาคตด้วยกันอยู่แล้วซาบีน่า : บีกดดันเขาค่อนข้างเยอะ (หัวเราะ) บอกว่าถ้าอยากแต่งแล้วรออะไรอยู่ เราไปงานแต่งเพื่อน 4 งานติด ก็บอกว่าอนัน เห็นมั้ย (หัวเราะ)กลัวแต่งงาน?อนัน : เรารู้อยู่แล้วว่าเรารักกัน การแต่งงานแค่การเซ็นเอกสาร ไม่ได้คิดว่าการสวมแหวนมันจำเป็นซาบีน่า : เราก็อธิบายให้เขาฟังเป็นพิธีที่น่ารัก เป็นเรื่องนึงที่เราสามารถเอาเพื่อนจากต่างประเทศ เอาทุกครอบครัวมาอยู่ด้วยกันในวันที่เรารักกัน เราก็อธิบายให้เขาฟัง เพราะเราสองคนไม่ได้เคร่งศาสนาอะไรเลยถ้าไม่ขอ อีกสักเดือนสองเดือนจะขอเอง?ซาบีน่า : ใช่ บีบอกเพื่อนบี ตอนคบอนันปีแรก ว่าถ้าคนนี้คบถึง 3 ปี เดี๋ยวกูจะขอเอง เพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าผู้ชายต้องทำทุกอย่าง เรื่องขอเรื่องอะไรแบบนี้ผู้หญิงจะโรแมนติกมากกว่า จะรู้งานมากกว่า หาแหวนได้ดีกว่า ก็คิดว่าทำไมเราไม่ทำให้จบๆ เราจะได้ได้สิ่งที่เราชอบ ได้จัดทุกอย่างการแต่งงานสำหรับผู้หญิง เป็นเรื่องสำคัญ อะไรทำให้มั่นใจว่าถ้า 3 ปีเขาไม่ขอเราแต่งงาน เราจะขอเขาเอง?ซาบีน่า : เราโพรเทคตัวเองด้วย และไม่อยากกดดันผู้ชาย เพราะผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะห่วงแหวนจะใหญ่ไปมั้ย เล็กไปมั้ย ไม่อยากให้เขาห่วงเรื่องนั้นเลย เราก็จะทำเอง เราไม่ได้เป็นคนชอบเพชรอยู่แล้ว เราไม่ได้ซีเรียสอะไรเลย เราคิดว่าเราจะทำได้เร็วกว่า 3 ปีแล้วเราขอก่อน ได้ก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองคุยกับเพื่อนผู้ชายที่สนิท บอกเขาว่าถ้ามีผู้หญิงมาขอยูแต่งงาน ยูจะรู้สึกยังไง เขาบอกว่าไม่ถือ แต่ถ้าขอเองได้ก็ดี เพราะเราจะได้รู้สึกว่าเราเป็นแมน ก็โอเค เข้าใจแล้ว ก็เลยกดดันแทนที่จะขอเอง (หัวเราะ)ถ้า 3 ปีจะขอ แสดงว่าตั้งแต่แรกต้องรู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนี้?ซาบีน่า : บีคิดว่าด้วยอายุด้วยค่ะ บีเด็กกว่าอนันนะทุกคน (หัวเราะ) เขาอายุจะ 40 แล้ว เราก็ติ๊กหลายบ็อกซ์ อยากให้ผู้ชายเป็นแบบนี้ๆ อีกอย่างเราไม่เคยคบใครเกิน 2 ปี ถ้ามัน 3 ปีกับเขา ก็คิดว่า Let Do Is เราก็จะ 30 พอดีด้วยวางแผนเรื่องแต่งงานหรือยัง?ซาบีน่า : เราบอกโอเค เราเล่นบทบียอนเซ่ เป็นคู่หมั้นกันไปก่อนนะ เอ็นจอยไปก่อน ออกเดตคุยกันหวานๆ บีคิดว่าประมาณปีครึ่งสองปี ประมาณนั้น จะได้เก็บเงิน ชวนเพื่อน สถานที่ เราอยากให้เป็นงานที่ไม่เครียด เพราะบีเห็นว่าส่วนใหญ่เพื่อนบีจะเครียดมาก บีก็คิดว่าจะให้สนุกและมีความสุขครอบครัวสองฝ่ายว่ายังไงบ้าง?อนัน : เขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไร เขาชิลอยู่แล้ว อ๋อเหรอ ดีใจด้วย โอเค ไปเล่นเวตกันมั้ย ที่สำคัญยูแฮปปี้เขาโอเคซาบีน่า : ครอบครัวเขาใหญ่ เราเจอครอบครัวเขาบ่อยๆ ครอบครัวเขาเป็นโลจิคอลมาก เวลามีอะไรแฮปปี้ก็บอกว่าแฮปปี้ด้วยนะ แล้วก็จบไป ไมได้แบบ โอ้มายก๊อด ฝั่งบ้านบีมีลุงคนเดียว อยู่เยอรมณี เขาก็เล่นโจ๊กมาว่า เธอเซย์เยสหรือเปล่าล่ะ แต่เขาก็แฮปปี้กับเรามาก เขารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี เป็นสาวและฉลาดขึ้น ก็ดีใจด้วย เดี๋ยวก็จะมาคุณแม่ในวงการของซาบีน่า เป็นผู้ใหญ่ที่คิดว่าเป็นความอบอุ่นของเขา คือลูกเกด เมทินี แม่ว่าไง?ซาบีน่า : แม่เชียร์อนันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เขาบอกว่าดูเข้ากันดี แฮปปี้กับเรามาตลอดอยู่แล้ว เขาบอกว่าเป็นไซน์ที่แบบว่าดูแล้วมันคือกัน (หัวเราะ)โฟนอินพี่ลูกเกด?ลูกเกด : ตอนรู้ว่าลูกสาวจะแต่งงานแล้ว ดีใจมาก แต่หนุ่มไม่ปรึกษาใครเลยนะ (หัวเราะ) แต่จริงๆ แล้วรู้อยู่แล้วว่าวันนึงก็จะต้องเป็นคนนี้ เพราะคบกันเป็นเวลาค่อนข้างนานพอสมควร แล้วไม่เคยเห็นคู่นี้ทะเลาะกัน อารมณ์ดีตลอดเวลา ทะเลาะหรือเปล่าไม่รู้ แต่เวลาเจอกัน ดูแลกัน สิ่งที่พี่เกดชอบคือทั้งคู่เติมเต็มกันมากๆ น้องซาบีไม่เคยปรึกษาอะไรเลย สำหรับพี่เกด รู้สึกว่าเขาเข้ากันได้ดีมาก ที่ไม่ปรึกษาก็คิดว่าไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรที่ซาบีคิดมาก หรือกังวลใจ ก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าเป็นห่วง ไม่เคยรู้สึกว่าเขาดีพอหรือเปล่า ความรู้สึกนี้ไม่เคยเกิดในหัวเกิดเลย เขาแมตซ์กันมากเลยซาบีน่ารู้สึกยังไง?ซาบีน่า : โอ้มายก๊อด มันทำให้จะร้องไห้ลูกเกด : วันศุกร์ที่ผ่านมา เกดจัดงานไพรด์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซาบีก็ต้องทำงาน มาไม่ได้ น้องเอาดอกไม้มาบอกว่าหนูมาไม่ได้นะ เกดได้กอดน้อง และกระซิบบอกน้องว่าดีใจนะ ที่ยูเจอผู้ชายที่ยูรักเขาและเขาก็รักยู ดูแลยู พี่เกดดีใจมากๆ ก็รู้สึกว่าทีมลูกเกดไปแล้วหนึ่ง (หัวเราะ) ไปทีละคนพี่เกดไม่ได้ห่วงอะไร เขาแมตซ์กัน ทำไมแววตาพี่เกดเหมือนจะร้องไห้?ลูกเกด : ขนลุก ซาบีก็เหมือนลูกคนแรกเลย ทีมลูกเกดซีซั่นแรกเลย มันเหมือนนานๆ ทีเจอกัน พี่เกดก็คอยดูน้องอยู่ห่างๆ เป็นห่วงอยู่ เพราะจะมีบางช่วงที่ซาบีเขวในเรื่องการงาน หรือเรื่องความรักในอดีตที่ผ่านมา เราก็คอยดูแล ถึงแม้ไม่ได้โทรคุยกันทุกวัน ไม่ได้เจอกันบ่อย แต่ทุกครั้งที่เจอกัน ซาบีก็รู้ว่าพี่เกดรักและคอยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลา (ร้องไห้)ซาบีน่า : (ร้องไห้)ลูกเกด : การที่ซาบีได้ไดเรกชั่นในชีวิตที่พาไปในทางที่ดี ก็คิดว่าน้องอนันก็เหมือนเปิดโลกใหม่ให้ซาบีเรื่องงาน ทั้งเฮลท์ตี้ โยคะเลย ตอนนี้หันมาเป็นอาชีพลูกสาวแล้ว ก็คิดว่าเป็นแมตซ์ที่ดี ดีใจ คิดว่าซาบีก็รู้แหละว่าแม่รักหนูแค่ไหน พอเห็นขอแต่งงาน โอ้โห เพิ่งทำงานกันเสร็จ เห็นคลิป ตายแล้วน้ำตาคลอ เป็นช่วงสุดท้ายที่ซาบีแกล้ง นี่แหละลูกสาวแม่ (หัวเราะ) น้องเมย์ก็ถ่ายคลิปพอดีเลยซาบี : หนูรักมัน ชอบวิดีโอมากพี่เกด (เช็ดน้ำตา)อวยพรทั้งคู่?ลูกเกด : พี่เกดดีใจที่สองคนได้มาเจอกัน ขอให้มีความสุขมากๆ รักกันนานๆ มีอะไรคุยกัน อย่าปิดบังกัน ขอให้สองคนแชร์กัน ตอนนี้พร้อมเป็นคุณยายแล้ว มีหลานให้แม่เกดเลี้ยงนะคะซาบีน่า : บีดีใจมาก ขอบคุณมากเลย พี่เกดจะเป็นคุณยายที่ฮอตที่สุดค่ะ (หัวเราะ)อนัน : ดีใจมาก สบายแล้ว มีคนช่วยเลี้ยงแล้ว (หัวเราะ)ลูกเกด : เยี่ยม (หัวเราะทั้งน้ำตา)ซาบีน่า : พี่เกดเข้าใจ ฟังบีตลอด เขาอยู่ตรงนั้นตลอด เวลาบีมีปัญหาอะไร เราไม่ได้แฮงก์เอ้าต์บ่อย แต่ทุกครั้งที่แฮงก์เอ้าต์ พี่เกดเต็มที่มาก พี่เกดเป็นเมนเทอร์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของบีเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะลูกเกด : (น้ำตาไหล)คบ 4 ปี ปรับตัวเยอะมาก ช่วงแรกทะเลาะกันจนเกือบเลิก?อนัน : ฮอตเหมือนกัน (หัวเราะ)ซาบีน่า : เป็นปีแรก แล้วคนสองคนมีความแตกต่างมากๆ ก็ต้องมีบ้างแหละ แล้วฮอร์โมนความเครียด ก็ทำให้เราไมได้คิดก่อน ทำให้อารมณ์นำ เพราะตอนนั้นเราอายุ 26 เราก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูด เขาก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูด ร้องไห้หนักมาก แต่ไม่ถึงขั้นจะเลิกนะคะ แค่บอกว่าฉันเจ็บมากที่เธอพูดแบบนี้อนัน : ตอนนั้นไม่มีสกิลกับการพูด ทะเลาะกันไม่เป็นหลังทะเลาะกันแล้วกลายเป็นเรื่องดี?ซาบีน่า : ใช่ค่ะ อนันเขาพูดถูกเป๊ะๆ เลย เราทะเลาะกันไม่เป็น หลังจากทะเลาะกันตอนนั้น เราได้เรียนรู้กันและกันเยอะมาก นอกนั้นก็เป็นทะเลาะเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งมันก็น่ารักมากกว่าเวลาทะเลาะกันแล้ว ปรับจูนยังไง?ซาบีน่า : ส่วนใหญ่เขาจะถูก พอมาคุยกันตอนจบ โอเค เธอเมคเซ้นส์ ทำให้ฉันต้องปรับตัว การจบคือโอเคๆ ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด ก็ต้องยอมรับให้ได้ แต่ถามว่าเจ็บมั้ยก็เจ็บ แต่เราต้องโตไปด้วยกันอนัน : อีกอันคืออนันอ่านไม่ถูก บางครั้งเขามีปัญหาพยายามอธิบายให้อนัน อนันอยากช่วยมากไป ช่วงนั้นเขาแค่อยากเล่าเฉยๆ อยากให้ซัปพอร์ตมากกว่า ปัญหาส่วนมากคือไม่เข้าใจกันว่าตอนนี้เราต้องการอะไรบ้างซาบีน่า : บางครั้งบีต้องการกำลังใจมากกว่าจะพูดว่าทำไมเธอไม่ทำแบบนี้ล่ะ เขาจะพยายามแก้ไขปัญหาให้เรา ความหวังดีค่ะ แต่หงุดหงิดค่ะ(หัวเราะ)ยอมปรับและถอยทั้งคู่ ไม่มีอีโก้ ทั้งคู่บอกว่าถ้าแต่งงานแล้วพร้อมมีเบบี๋เลยเรื่องการนอนหลับมีปัญหาอะไร?ซาบีน่า : ไม่ใช่เรื่องบนเตียงนะคะ บอกก่อน แต่เป็นเรื่องเขามีภูมิแพ้ที่กระหน่ำมาก (หัวเราะ) ปีแรกมันเกือบเป็น Red Flex แล้ว ว่าฉันจะใช้ชีวิตตลอดไปกับผู้ชายคนนี้ได้มั้ย เพราะเขาเป็นหนักมาก เวลานอนไปแล้ว เขาไม่รู้ว่าเขาทำอยู่ บีจำได้เลยครั้งแรกที่ได้ยิน คือว้อท! ตั้งแต่คบกัน เดือนนึงต้องมีเดตกัน?ซาบีน่า : ตอนนี้ทำน้อยลง แต่ในฟอร์มอื่นมากกว่า อย่างดูซีรีส์ด้วยกัน เขาชอบดูอะไรที่อะเกรสซีฟ แต่เรากลับไปแล้วฝันร้ายระหว่างทางคบกัน หาเรื่องหวานเติมเต็ม?ซาบีน่า : ต้องมีค่ะ ให้กระชุ่มกระชวยกลับไปฝันร้ายเป็นการเดตเหรอ?ซาบีน่า : เราดูกีฬา แข่งปีผา หรือดูมวยด้วยกัน เราชอบเหมือนกัน ก็เป็นเดตเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องไปร้านอาหารหรู ข้างทางก็ได้ นั่งดูบนโซฟาก็ได้ มีเทียนหนึ่งอันจบ เล็กๆ น้อยๆ เลย แล้วเขาเป็นคนสวีตโดยการจับอยู่แล้ว เล็กๆ ก็พอแล้วเคยคุยกันมั้ย อยากมีลูกชายหรือลูกสาว?ซาบีน่า : บีว่าเราโตกันแล้วด้วย จะ 30 40 เราจะปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่เราแล้ว เราก็ต้องถามว่ามีได้กี่คน ผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องของดวงเลยค่ะมีได้กี่คน?อนัน : (ยกมือ 10 ก่อนหัวเราะ)กังวลเรื่องหุ่นมั้ย เราเป็นนางแบบ มีเบบี๋หุ่นจะเปลี่ยนไป?ซาบีน่า : โนค่ะ มั่นใจในรูทีนตัวเอง มั่นใจว่าตัวเองมีความมุ่งมั่นมากพอ สุขภาพดีแน่นอนข่าวบอกว่าหลังๆ เลือกรับงานมาก?ซาบีน่า : ไม่ได้เลือกรับงานแบบนั้น แต่คิดว่าสองปีที่ผ่านมา เป็นสองปีที่เทรนตัวเองให้รับงานที่เหมาะกับเรามากขึ้น ให้รับงานที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆ มีกฎระเบียบมากขึ้น แต่ก่อนบีจะห้ามไม่รับงานเด็ดขาด ต้องรับทุกงาน เราเป็นใคร ไม่รับงาน แต่พอเรามีอายุมากขึ้น เรารู้จักตัวเองมากขึ้น รู้จักว่าไปทางนี้เหมาะกับเรามากกว่า เวลาเราจริงใจกับตัวเอง เราก็จริงใจกับคนอื่นด้วย เราก็เลยเลือกงานให้เป็นตัวเราจริงๆเลือกงานเพราะแฟนหวง เพราะเราเซ็กซี่?ซาบีน่า : มีแต่บอกเอาอีก (หัวเราะ) แต่ถ้าเห็นเยอะไปนิดนึงก็จะบอก อย่างใส่แล้วก้มๆ เดี๋ยวโป๊ ตูดออก อะไรแบบนี้ แต่จริงๆ เขาชิลมากได้ยินมาว่าจะไปอยู่ต่างประเทศหลังแต่ง จริงมั้ย?ซาบีน่า : อนันเป็นคนกรุงเทพฯ ตลอดไป ไม่ไปค่ะอนัน : ที่นี่คือบ้าน ครอบครัวก็อยู่นี่ เพื่อนก็อยู่นี่ โอกาสทำงานก็อยู่นี่ซาบีน่า : อยู่เป็นคนกรุงเทพฯ ค่ะ เราก็มีโปรเจกต์ วางแผนอนาคตด้วยกัน ต้องรอดูค่ะ