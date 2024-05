เหล่าคนบันเทิงตบเท้าร่วมแคมเปญ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” ประกาศความภูมิใจฉลอง Pride Month สุดยิ่งใหญ่ที่ไอคอนสยาม

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมเฉลิมฉลอง สนับสนุนและความเท่าเทียมและความหลากหลายในทุกรูปแบบ โดยได้จัดแคมเปญเพื่อยกย่องและเชิดชูคุณค่าที่อยู่ในตัวตนของเพศที่หลากหลายในทุกรูปแบบ (LGBTQIAN+) พร้อมต้อนรับการมาถึงของ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ เปิดพื้นที่พร้อมจัดเตรียมกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย เพื่อให้ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ได้มาร่วมฉลองประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิใจร่วมกันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้•Pride Out Loud Exhibition นิทรรศการเชิดชูคุณค่าที่อยู่ในตัวตนที่หลายหลายที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ รัศมีแข, ซิลวี่, โยชิ รินรดา, เมญ่า ซันซัน, ป้าตือ, บุญรอด อารีย์วง, จิมมี่ – พิฆเนศ ฯลฯ โดยจัดแสดงให้ชมฟรีใน วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2567 บริเวณ Walkway ชั้น M•Set Yourself Free Exhibition อีกหนึ่งนิทรรศการที่ห้ามพลาด ผลงานของไทย Craft Studio ที่นำความหมายของคำว่า ‘Pride’ มาแสดงจุดยืน และรังสรรค์นิทรรศการให้เป็นพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะที่ไร้กฎ และกรอบประเพณี มาบังคับความจินตนาการ จัดแสดงให้ชมฟรีใน วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2567 บริเวณ Arts Way ชั้น M•ครั้งแรกในประเทศไทย!! กับงานนิทรรศการอาร์ตทอยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ The Proud Reflexions Exhibition พบกับผลงานคอลเลกชั่นพิเศษจากศิลปิน LGBTQ+ เจ้าของคาแรกเตอร์ชื่อดัง “Rainbow Kido” (เรนโบว์ คิโดะ), “Dolores” (โดโลเรส) พร้อมด้วย LGBTQ – Friendly “Poriin” (พอลลิน) ซึ่งต่างถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงของศิลปินมาผ่านผลงานอาร์ตทอยจนโด่งดังระดับเอเชียและมีแฟนคลับจำนวนมาก จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 1 – 18 มิ.ย. 2567 บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M•และไฮไลต์สำคัญ! ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 2567 บริเวณสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มสีสันความสนุกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติได้ร่วมฉลองเทศกาล Pride Month ด้วยการจัดงาน “Pride Market” พบกับแฟชั่นโชว์ “Pride Out Loud presents : Thai Pride x ICONCRAFT” ชุดผ้าขาวม้าสีรุ้ง ออกแบบโดย เอก ทองประเสิร์ฐ ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง แสดงแบบโดยนางงามจากเวที Miss Tiffany’s Universe และเหล่านางแบบ-นายแบบ LGBTQ+ อีกมากมาย สนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง วันที่ 7 มิ.ย. 2567 พบกับ ต้น ธนษิต และ เพียว The Voice และวันที่ 8 มิ.ย. 2567 พบกับ จีน กษิดิศ พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าสุดสร้างสรรค์จากร้านค้ามากมายที่ครีเอทมาเพื่อจำหน่ายในโอกาสพิเศษนี้เท่านั้น•นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 6 – 16 มิ.ย. 2567 บริเวณชั้น 4 โซน ICONCRAFT (ไอคอนคราฟต์) พบกับ Exclusive Collection for Pride Month By Ek Thongprasert ที่ดีไซเนอร์ได้นำผ้าฝ้ายทอมือ จากผ้าขาวม้าไฉไลบ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้า 7 สี มาออกแบบเป็นผลงานคอลเลกชั่นพิเศษ ภายใต้แนวคิด Pride Collection มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ การยอมรับ การเปิดกว้างของเพศสภาพ และกายสภาพ•ไอคอนสยาม ยังได้ตกแต่งทุกพื้นที่ด้วยถนนสีรุ้งสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาล Pride Month นี้ ณ ทางเข้าไอซีเอส และไอคอนสยาม บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศให้ทุกคนได้ Pride Out Loud และมาร่วมสร้างคอนเทนต์พร้อมเฉลิมฉลองไปด้วยกัน•ชมความงดงามของน้ำตกสีรุ้ง (Pride Rainbow Waterfall) ในโซนอลังการ ชั้น 6 และการแสดง “ICONIC Multimedia Water Features” การแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ธีมสีรุ้ง ที่ยาวที่สุดที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันละ 3 รอบ เวลา 19:00, 20:00 และ 21:00 น. บริเวณริเวอร์ พาร์คมาร่วมเปิดรับความหลากหลายและโอบรับทุกความแตกต่างกับ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” พร้อมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจไปด้วยกัน ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ตลอดเดือนมิถุนายนนี้