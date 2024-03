จูงตัวแสบสี่ขา มาเสพงานศิลป์ ป่วนงานอาร์ต

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชวนครอบครัวพร้อมเหล่าตัวแสบสี่ขาทั้งน้องหมาน้องแมว มาเช็คอิน ณ มิวเซียมสุดชิคใจกลางเมกา พาร์ค ในงาน MEGA PET DAY 2024 : PAW OF FAME กับคอนเซ็ปท์ LITTLE MONSTERS AT THE MUSEUM จูงเจ้าแสนซนตัวโปรด มาปล่อยพลังความสนุก ในบรรยากาศงานอาร์ตสุดเก๋ เพลิดเพลินไปกับงานศิลป์ INSTALLATION ART ให้ถ่ายภาพในหลากหลายมุม พร้อมกิจกรรมทั้งช้อป ทั้งชิลล์ ที่จะเติมเต็มโมเมนต์ความสนุกให้ทั้งเจ้าของและเจ้าตัวแสบ

- กิจกรรม MINI GAME สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน Line OA @Megabangnaofficial เล่นเกมท้าทายความแสนรู้ของน้องหมา อาทิ กิจกรรมเกมซ่อนหา, กิจกรรมเกมทายใจ, กิจกรรมเกมลั่นกระพรวน

- เอาใจน้องหมาผู้หลงรักการเล่นน้ำ มาสนุกปล่อยใจให้เย็นฉ่ำ กับ DOG WATER PARK

- เพิ่มทักษะการปีนป่าย ฝึกเจ้าเหมียวออกกำลังกาย กับ CAT IMMERSIVE ROOM

- เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ การดูแลน้อง สำหรับผู้กำลังมองหาเพื่อนผู้รู้ใจ พร้อมกระทบไหล่อย่างใกล้ชิดกับเซเลบริตี้น้องหมาน้องแมว ขวัญใจของใครหลายๆ คน ณ โซน ACT ART CORNER

- รวมร้านสายช้อปเพื่อคนรักสัตว์ ก็มีครบจบในจุดเดียว ณ โซน MATCHING CORNER

- สร้างสรรค์งานอาร์ต STAMP อุ้งเท้าเจ้าตัวแสบ ปั้นผลงานศิลปะแบบไม่ซ้ำใคร สื่อสัญลักษณ์การเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนรักหมารักแมว ณ โซน PAW OF FAME

- ชมการแสดงความสามารถจากน้องหมา ที่ทุกคนต้องร้องว้าว กับกิจกรรม DOG SHOW

- มินิคอนเสิร์ตจาก สองคู่หูหน้าม้า วงแมวเศษเล็บ

- พบกับเหล่าเซเลปสี่ขาที่มาร่วมป่วนในงานจากหลายเพจดัง

และร่วมช้อปหลากหลายไอเทม ของกิน ของใช้ สำหรับเจ้าตัวแสบ ให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ รวมทั้งดนตรีในสวนที่จะเพิ่มดีกรีความสนุกและความเพลินเพลินได้ไม่มีเบื่อ

พิเศษ สำหรับ สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส รับสิทธิพิเศษภายในงาน อาทิ

- แลกรับฟรี ถ่ายภาพคู่กับเพื่อนซี้สี่ขา PET AI PHOTO BOOTH

- แลกรับฟรี IKEA Voucher มูลค่า 200 บาท

- เมื่อรับประทานอาหาร/ช้อปครบ 1,000 บาท หรือ ใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 5 คะแนน แลกรับฟรี FREEHAND PET PORTRAIT 1 ใบ

- เมื่อรับประทานอาหาร/ช้อปครบ 2,000 บาท หรือใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 10 คะแนน แลกรับฟรี PET CARE CUP 2IN1 มูลค่า 390 บาท

หรือช้อปสินค้าจากมูลนิธิ THE VOICE เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือน้องหมาที่อยู่ในความดูแล หรือสมาชิกฯ สามารถใช้ 1 คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เท่ากับสมทบทุน 1 บาท เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิ THE VOICE (เสียงจากเรา) ได้อีกด้วย