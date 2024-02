ฉลองตรุษจีน ด้วยงานศิลป์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เมกาบางนา ได้จัดงาน Megabangna Chinese New Year 2024 (เมกาบางนา ไชนีส นิวเยียร์ 2024) โดยความพิเศษในครั้งนี้คือการได้ร่วมมือกับคุณยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินระดับโลก มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Glory of The Dragon (กลอรี่ ออฟ เดอะ ดรากอน) กับการออกแบบลวดลายมังกรและส่วนประกอบอื่นๆ เอ็กซ์คลูชีฟเฉพาะที่เมกาบางนา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของปีมังกรมงคล ซึ่งได้นำมาต่อยอดบรรยากาศ การเฉลิมฉลองและเสริมประสบการณ์การช้อปปิ้ง ตั้งแต่การตกแต่งบรรยากาศของศูนย์การค้า การสร้างแลนด์มาร์คขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าศูนย์การค้าให้ลูกค้าได้เช็คอินถ่ายภาพ รวมถึงของสมนาคุณ Special Limited Edition ที่ออกแบบโดยคุณยูน อาทิ กระเป๋า หมอน ผ้าพันคอ ซองอั่งเปา สติ๊กเกอร์เพื่อมอบเป็นของสมนาคุณสำหรับนักช้อป และยังได้จัดทำ ภาพหน้าจอมือถือให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอีกด้วย นอกจากการร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมกับศิลปินระดับโลกแล้ว ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ก้าวสู่ปีมังกรมงคล ด้วยการแสดงสุดอลังการนำโดย นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ ที่จะสวมบทพญามังกร ผู้เปิดประตูแห่งโชค ส่งมอบพลังความมงคล ความโชคดี ให้กับทุกคน และยังได้จัดงาน Megabangna Chinese New Year ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยความอิ่มอร่อยจากหลากหลายเมนูคาวหวานจากร้านอาหารชั้นนำ ทั้งอาหารไทย อาหารจีน สตรีทฟู้ดเจ้าดัง ขนมและเครื่องดื่ม ที่จัดเต็มมาให้ทุกคน ทุกวัย ได้เลือกช้อป เลือกชิมกันอย่างจุใจ

“การจัดงาน Megabangna Chinese New Year 2024 : Glory of The Dragon เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดการจัดกิจกรรมของเมกาบางนาที่ได้นำงานศิลปะเข้ามาผสมผสานในการจัดงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ครั้งพิเศษให้กับลูกค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้ ตอกย้ำการเป็น YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ของเมกาบางนา ที่พร้อมจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเราจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะตอบโจทย์กับทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

ทางด้าน ปัณพัท เตชเมธากุล หรือ ยูน ได้กล่าวถึง การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ว่า “เนื่องจากปี 2567 นี้ เป็นปีมังกรธาตุไม้ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลและพลังอำนาจ นอกจากความมงคลแล้ว ยังสื่อถึงการเจริญเติบโตงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการหว่านเมล็ดพันธุ์ เพื่อรอความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ดังนั้น การออกแบบลวดลายมังกรและส่วนประกอบอื่นๆ ในงานครั้งนี้ ยูน ได้จำลอง สวนสวรรค์แห่งปกรณัมจีนหรือเทพมงคลของจีน ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์มงคลต่างๆ และไฮไลท์อยู่ที่ตัวมังกรก็ถูกประดับด้วยดอกไม้และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมังกรธาตุไม้สำหรับเมกาบางนาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังขอใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนส่งคำอวยพรให้สิ่งที่ลูกค้าของศูนย์การค้าเมกาบางนา ทุกท่านได้ตั้งใจ และลงมือทำในปีนี้ประสบความสำเร็จ” ปัณพัท กล่าว

ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์งานศิลป์ที่สุดของความเอ็กซ์คลูชีฟ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกร ในงาน Megabangna Chinese New Year 2024 : Glory of The Dragon ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา หรือ WWW.MEGA-BANGNA.COM

