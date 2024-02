เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ชวนเหล่าแก๊งค์สี่ขาออกมาปล่อยพลัง ในงาน “THE MALL LIFESTORE BANGKAE PET PLAYGROUND” แหล่งคอมมูนิตี้แห่งใหม่ของคนรักสัตว์เลี้ยง

เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ตอกย้ำความเป็น PET FRIENDLY MALL หรือ LIFE WONDER OF PET PARADISE เปิดโซน M GREEN PARK คอมมูนิตี้แห่งใหม่ ให้เหล่าเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงมาร่วมปล่อยพลังได้ตลอด 365 วัน และสามารถเข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้าทุกโซน พร้อมด้วยบริการรถเข็น (DOG CART) ด้วยการจัดงาน “THE MALL LIFESTORE BANGKAE PET PLAYGROUND” ภายใต้คอนเซ็ปต์ HAPPY PAWLIDAY รวมกิจกรรมพักร้อนสุดหรรษา สำหรับเดอะแก๊งสี่ขา เที่ยว เล่น ช้อป สนุกสุดมันส์ ที่เดียวครบ!!! เอาใจคนรักสัตว์ พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบรรดาเจ้าของและสัตว์เลี้ยงใน PET CAFÉ เพลิดเพลินกับสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ที่ M GREEN PARK และ M LIFESTYLE HALL ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค



ครั้งแรก!! กับการรังสรรค์ผลงานสุดน่ารักจาก ‘กะปิ’ – ปิยนาฏ ต้นมาลี เจ้าของฉายา “K.Kapiz” นักวาดภาพประกอบเจ้าของลายเส้นและคาแร็กเตอร์สดใส เปรี้ยวซ่า ที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานสุด EXCLUSIVE สะท้อนคาแรคเตอร์สัตว์เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์ ให้ออกมาเป็นตุ๊กตาหมาเป่าลมยักษ์ความสูงถึง 2 เมตร ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักสัตว์เลี้ยงย่านฝั่งธนฯ โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป พบกับครั้งแรกของพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่จะมาคู่กับน้องหมาคู่ใจ เกรท-สพล อัศวมั่นคง กับน้องจิโร่ สุนัขแสนรักที่ไม่เคยพาออกงานที่ไหนมาก่อน พร้อมโชว์ความน่ารักแสนรู้ที่จะทำให้ทุกคนตกหลุกรัก และครั้งแรกย่านฝั่งธนฯ กับโชว์การแสดงพิเศษจากกองกำกับการสุนัขตำรวจ K9



นอกจากนี้ ภายในงานช่วงสุดสัปดาห์พบกับกิจกรรมสุดหรรษาที่จะรวมพลประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อคนรักสัตว์โดยเฉพาะพร้อมเปิดโลกแห่งความสนุกสุดมันส์ไปกับเหล่าแก๊งค์สี่ขา อาทิ



· PET PLAYGROUND สนามวิ่งเล่นพร้อมอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างพลานามัยของเหล่าเจ้าตูบแสนซน ให้ได้ปลดปล่อยพลังกับเหล่าแก๊งค์สี่ขา หรือสนุกสนานกับเจ้าของสุดรัก



· CAT PARTY รวมพลคนรักแมว นำทีมโดย มิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์ สัตวแพทย์หนุ่มหน้าใส มาโชว์ความน่ารักขี้อ้อนกับเจ้าสมหมาย น้องแมวแสนรัก ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 17.00 น.



· สนุกกับมินิเกมส์สุดมันส์ ให้เจ้าตูบสี่ขา ได้ออกลวดลายกับเกมส์นานาชนิด เสริมทักษะแห่งการเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นมากมาย สนุกสนานกับเกมส์สุดมันส์ อาทิ เกมส์แข่งวิ่งมาหาแม่ , วิ่งมาหาแม่ , เก้าอี้ดนตรี , แข่งคอย เป็นต้น ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 มี.ค. 67



· PET ID CARD การทำบัตรประชาชน ให้สัตว์เลี้ยงแสนรัก ภายในงาน ฟรี!!! ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 มี.ค. 67 จำกัด 50 สิทธิ์/วัน



· PET TRAINING รับฟังสาระความรู้การดูแล ฝึกสุนัขเบื้องต้น กับครูฝึกสุนัข ชื่อดังอย่าง ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 พบกับ SundayMonday หมาต้อนแกะ และในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 67 พบกับ ครูเอก PetOasis House



· DOG PARTY มหกรรมการรวมตัวของน้องหมาต่างสายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมการแข่งขัน ประลองพลังน้องหมาสี่ขา ดัชชุน vs คอร์กี้ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 67



· เพลิดเพลินกับสินค้า และของเลี้ยงของน้องหมาน้องแมวอีกมากมาย



สำหรับลูกค้าสมาชิก M CARD จะมีกิจกรรมและ WORKSHOP สุดพิเศษ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2 – 3 มี.ค. 67 ดังต่อไปนี้



· PHOTO BOOTH สมาชิก M CARD ช้อปภายในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาท/ใบเสร็จ รับสิทธิ์ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์สุดคิ้ว ฟรีทันที ตลอดงาน



· WORKSHOP สมาชิก M CARD ช้อปภายในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท/ใบเสร็จ ร่วมสนุกสนานกับการทำผ้าพันคอ DIY ให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 มี.ค. 67



ห้ามพลาด!! สำหรับคอมมูนิตี้แห่งใหม่ของคนรักสัตว์เลี้ยงย่านฝั่งธนฯ กับงานที่คุณจะได้พาสัตว์เลี้ยวแสนรักมาสนุกกับกิจกรรมมากมายในงาน “THE MALL LIFESTORE BANGKAE PET PLAYGROUND” ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ที่ M GREEN PARK และ M LIFESTYLE HALL ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค