ALL SPACE โชว์แบบ “บ้านสำเร็จรูป” รุ่นใหม่ล่าสุด ในงาน รับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2024 พร้อมขยายแบรนด์ ตอบโจทย์คนรักบ้าน

หลังจากที่ Soft Opening ไปเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา เรียกได้ว่า “บ้านสำเร็จรูป” แนวคิดใหม่แบรนด์ ALL SPACE ของ บริษัท คอนเวกซ์ จำกัด ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ – ผู้ประกอบการในธุรกิจรีสอร์ท ที่สามารถเห็นบ้านสำเร็จรูปอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในเวลา 2 เดือน โดยไม่ต้องรอการสร้างบ้านนานหลายปี เหมือนแต่ก่อน ขณะที่อายุการใช้งานของบ้านสำเร็จรูป ก็นานเกินกว่า 10 ปี ด้วยวัสดุเกรดพรีเมี่ยม ที่มีความคงทนแข็งแรง ล่าสุด ขยายแบรนด์เพิ่ม รองรับความต้องการของคนรักบ้าน และคนรักสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นวิษณุ จิตศักดานนท์ (Vissanu Jitsakdanont) Co-Founder บริษัท คอนเวกซ์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวแบรนด์บ้านสำเร็จรูป ALL SPACE ไปประมาณ เดือนธันวาคม 2566 ก็มีผู้สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมแบบบ้านสำเร็จรูป และสั่งจองบ้านสำเร็จรูปไปแล้วเป็นจำนวนมาก “แต่ก่อน เรามองว่า การสร้างบ้านในระยะเวลาภายใน 2 เดือน เป็นความท้าทายอย่างมาก แต่วันนี้ เราสามารถทำได้สำเร็จเป็นจริงอย่างที่คิดไว้แล้ว และด้วยความรวดเร็ว ในการสร้างที่ใช้เวลาภายใน 2 เดือน และใช้เวลาติดตั้ง 24 ชั่วโมง ขณะที่ราคาเริ่มต้นเพียง 80,000 กว่าบาท จนถึง 1 ล้านกว่าบาท ถือเป็นจุดเด่นของบ้านสำเร็จรูป ที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้ไม่ยาก ขณะที่เราเองก็มีระบบผ่อนชำระ 0% ภายในระยะเวลา 10 เดือน และมีพันธมิตรที่เป็นกลุ่มธนาคาร ที่จะมาให้บริการปล่อยกู้เพื่อซื้อบ้านด้วย และในอนาคต ทางบริษัท กำลังวางแผนการออกแบบ และสร้างบ้านสำเร็จรูปในราคา 3-5 ล้านบาท ที่มีความพรีเมี่ยมมากขึ้น”เมื่อเปรียบเทียบข้อดีของบ้านสำเร็จรูปที่มีความแตกต่างไปจากบ้านน็อกดาวน์ ทางด้านคุณวิษณุ กล่าวว่า บ้านสำเร็จรูป มีความแตกต่างจากบ้านน็อกดาวน์อย่างแน่นอน เริ่มจาก บ้านสำเร็จรูป ใช้วัสดุเกรดพรีเมี่ยม รวมถึง การใช้เหล็กคุณภาพสูงไม่ก่อให้เกิดสนิม พร้อมทั้งใช้เทคนิคการประกอบและใช้วัสดุประสิทธิภาพสูง มาใช้ทำให้บ้านสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ALL SPACE มีความคงทน และมีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี เช่นเดียวกับ การดีไซน์แบบบ้าน ก็ต้องสอดรับกับความรวดเร็วในการทำงาน และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบัน เรามีแบบบ้านแล้วกว่า 30 แบบ ให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งก็รวมถึง บ้านสำเร็จรูปสไตล์ญี่ปุ่น และในอนาคตเร็วๆ นี้ เราก็จะมีการเพิ่มแบบบ้านสำเร็จรูปสไตล์เกาหลีและอังกฤษขึ้นมาอีกเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนรักบ้าน”วิษณุ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นอกจากแบบบ้านที่เพิ่มขึ้นแล้ว “วันนี้ เรายังขยายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน และสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ HOME SPACE ที่ให้บริการ เรื่องของการสร้างบ้าน หรือจะเป็น INTERIOR SPACE ซึ่งจะมาทำหน้าที่ให้คำแนะนำ รวมถึง การรับงานตกแต่งภายใน ตลอดจน GARDEN SPACE เป็นการให้บริการจัดสวน และตกแต่งสวน ให้ตรงกับความต้องการ และ M SPACE จำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งบ้าน มุ้งนิรภัย บานประตู หน้าต่าง เช่นเดียวกับ PET SPACE แบบบ้านกะทัดรัด ที่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งน้องสุนัข น้องแมว หรือแม้แต่ เหล่าบรรดาน้องที่เป็นสัตว์แนว Exotic และแบรนด์ใหม่ล่าสุด ART SPACE แบบบ้านที่มาตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบงานศิลปะ หรือ Art Toyซึ่งขณะนี้ ทาง ALL SPACE ได้นำแบบบ้าน “สำเร็จรูป” แบบใหม่ ๆ มาโชว์ภายในงาน รับสร้างบ้าน และวัสดุ Focus 2024 ซึ่งจะจัดถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 8อย่างไรก็ดี Co-Founder ของคอนเวกซ์ ตอกย้ำด้วยว่า วันนี้ บ้านสำเร็จรูปแบรนด์ ALL SPACE และทุกแบรนด์ภายใต้บริษัท คอนเวกซ์ สามารถตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน ที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งบ้านสำเร็จรูปแต่ละหลัง สามารถอยู่กับเจ้าของบ้านไปได้นานนับ 10 ปีเลยก็ว่าได้ ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ allspacethailand ได้ทั้ง Facebook Instagram และ Line