ยิ่งโสดยิ่งสวย! "โยเกิร์ต" เชิ่ดใส่ผู้ชาย มูฟออนไม่ย้อนรีเทิร์น

ตั้งแต่จรดปากกาเซ็นใบหย่าและกลับมาใช้สเตตัส "โสด" ก็ดูเหมือนว่าสาวแซ่บก้านยาวชีวิตดี๊ดี มีงานรุมแบบรัวๆจนไม่ได้พัก ก็แหมมม โสดทั้งทีจะมามัวเหงาเศร้าสร้อยเป็นนางเอกหลงยุคก็คงไม่ใช่ เพราะตอนนี้ต้อง "สตรอง" เท่านั้น พร้อมกับคติที่ว่า โสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นก็ต้องเชิ่ดเท่านั้นป่ะ! ไม่มีเรื่องมากวนใจขอเปลี่ยนใหม่เป็น "นิวโยเกิร์ต" ที่แม้จะเนื้อหอมผู้ชายรุมตอมขนาดไหน ก็ขอลุยงานปั๊มเงินแบบจุกๆ โสดแล้วรวยหวยไม่ต้องเล่นเพราะเมคมันนี่ด้วยตัวเองล้วนๆ พร้อมดื่มด่ำความเป็นซิงเกิลเลดี้ มูฟออนตอนอายุ 37 ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะขาดผู้ชายไม่ทำให้ถึงตายหรอกเธอและเมื่อวันก่อนสาวโยเกิร์ตก็ได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการโพสต์ภาพสวยแซ่บตาแตก หุ่นสวย ผิวสวยสะดุดตา กับแคปชั่นว่า ภาษาอังกฤษสุดปังว่า "What is your perception of an ideal woman ?" แปลออกมาว่า "การรับรู้ของคุณเกี่ยวกับผู้หญิงในอุดมคติคืออะไร?" พร้อมติดแฮชแท็ก #KeepOnMoving และ #YGisReborn จนเกิดการเม้าท์มอยหอยสังข์จากชาวเน็ต ว่าเอ๊ะ! จะสื่อถึงใคร เพราะช่างประจวบเหมาะกับข่าวที่กำลังเป็นประเด็น เมื่ออดีตสามีอย่าง "พีเค" เปิดใจ เตรียมกลับไปขอโอกาสและเดินหน้าจีบใหม่อีกครั้งเพราะว่าอยากตื่นมาเห็นหน้าโยเกิร์ตในทุกเช้าทำเอาเหล่าป้าข้างบ้านต้องขยันเป็นพิเศษ จับตาทุกโพสต์อย่างใกล้ชิด ตามติดยิ่งกว่าไลฟ์สด ประเด็นใหม่ "รีบอร์น" ที่หมายถึง "เกิดใหม่" ก็มาอีกแล้ว ซึ่งก็น่าจะเป็นคำตอบที่หลายคนอยากฟัง เพราะเหล่า #ทีมโยเกิร์ต ก็เชียร์ให้มูฟออน อย่ารีเทิร์นกลับไปจูบปากกินน้ำพริกถ้วยเก่ากับอดีตสามี ให้ทุกคนต้องรับประทานอาหารเม็ดเลยนะขอร้องเถอะสาวและที่เค้าพูดกันว่า "lucky in game unlucky in love" ดูท่าว่าจะจริง เพราะตั้งแต่มีประเด็นรักร้าวเกิดขึ้น ก็ดูเหมือนว่างานจะเข้าฉ่ำๆ ล่าสุดเจ้าตัวขอสวมบทบาทใหม่เป็น Co-CEO กับแบรนด์ที่เธอทำให้เห็นแล้วว่า การจะสวยเป็นตำนาน ผิวพรรณสุขภาพดี ดูสาวอยู่เสมอ แม้ต้องเจอปัญหาดราม่า ก็ต้องมาพร้อมกับวิตามินดีๆ TETRA SOD with Asta + CoQ10 บอกลาวิตามินแบบเก่า เหมือนที่เราต้องมูฟออน"โยเกิร์ตเกิดใหม่" ทั้งที เชื่อว่ากำลังใจจากแฟนๆเต็มเปี่ยม รอซัพพอร์ตโปรดักส์เยี่ยมๆ ต้องปัง ต้องปึ้ง ต้องจึ้งแน่นอน