“จันจิ” เอาใจสายแฟ สายบิวตี้ ชวนช้อปฉลองเดือนเกิดแบบไม่ยั้ง กับ “FIRSTER MEGA WISH ช้อปได้สุข ลดได้สุด” ที่ FIRSTER BY KING POWER

อาทิ AMUSE, BALMAIN PARIS HAIR COUTURE, BVLGARI, CALVIN KLEIN, CHLOE, CHANTECAILLE, CULTI MILANO, DASIQUE, WOODS_ COPENHAGEN, DR.BARBARA STURM, EVIDENS DE BEAUTE, FOREO, HINCE, MESOESTETIC, PHYTO, SLIP, YAO HAIRBRUSH, 111SKIN และแบรนด์ไลฟ์สไตล์ อาทิ ANITECH, BANG & OLUFSEN, CHATO STUDIO, CROCS, DIBEA, FITBIT, GUCCI (FASHION), IROBOT, KING POWER SELECTION, LEICESTER CITY FOOTBALL CLUB, MODENA, PRADA SPORT, RALLY MOVEMENT, RAYBAN, VICTORINOX และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมจัดเต็มกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ให้ขาช้อปได้ฟินไม่หยุดไปให้สุดทุกการช้อปปิ้งกับกิจกรรมฉลอง FIRSTER BIRTH MONTH ตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

เป็นนักแสดงสาวสายบิวตี้ตัวจริง ล่าสุดขอเอาใจสายช้อปสินค้าบิวตี้และไลฟ์สไตล์กับฉลองเดือนเกิดแบบไม่ยั้ง ลดเพิ่มสูงสุด 30% ในแคมเปญ “FIRSTER MEGA WISH ช้อปได้สุข ลดได้สุด” วันนีั -19 พ.ค. 2567 ที่ FIRSTER BY KING POWER สาขาสยามสแควร์ ซอย 7 และสาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร รวมถึงช่องทางออนไลน์จัดเต็มสินค้าไอเทมเด็ด แบรนด์ดัง ขนทัพมาเอาใจสายช้อปฯ ฉลองเดือนเกิดแบบไม่ยั้ง ทั้งแบรนด์บิวตี้จดลิสต์! เตรียมช้อปโปรแรง FIRSTER BIRTH MONTH ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น•พิเศษเฉพาะสมาชิก! วันที่ 1 และ 11 รับฟรี! “Lucky Bag” มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เมื่อช้อปฯสินค้าหมวดบิวตี้ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ลูกค้าออนไลน์ 11 ออเดอร์แรกช้อปฯ ครบ 25,000 บาทขึ้นไป/วัน รับของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท/ ลูกค้าหน้าร้าน11 ออเดอร์แรก ช้อปฯ ครบ 2,500 บาทขึ้นไป/วัน รับของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 1,000 บาท•รับฟรี! คูปองส่วนลดสุดจากพาร์ทเนอร์ และของรางวัลสุดพิเศษจากแบรนด์ Laroche Posay มูลค่ารวมกว่า 700 บาท สำหรับ 111 ออเดอร์แรก (ไม่มีขั้นต่ำเฉพาะวันที่ 1 และ 11 พ.ค. 67 เท่านั้น)•สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก FIRSTER รับฟรี! Firster Point เท่ายอดช้อปสูงสุด 5,000 คะแนน•รับส่วนลดเพิ่มและเครดิตเงินสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ•ห้ามพลาด! กิจกรรม FIRSTER MEGA WISH ชวนช้อปฯ สนุกพร้อมรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีพ มูลค่ารวมกว่า 200,000 (ติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook Firsterofficial) พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ และกิจกรรม ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือน พ.ค. 67 ที่ FIRSTER BY KING POWER สาขาสยามสแควร์ ซอย 7 และ สาขา คิง เพาเวอร์ มหานคร•สมาชิก FIRSTER ส่งฟรี! ไม่มีขั้นต่ำร่วมช้อปฯ ฉลองเดือนเกิดกับแคมเปญ “FIRSTER MEGA WISH ช้อปได้สุข ลดได้สุด” พร้อมสัมผัสกับความคุ้มค่าทุกการช้อป ที่ FIRSTER BY KING POWER สาขาสยามสแควร์ ซอย 7 และสาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร รวมถึงช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชั่น FIRSTER BY KING POWER ( https://bit.ly/47gALzs ) หรือติดตามโปรโมชั่น และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/WEBSITEFIRSTER , Facebook:FIRSTEROFFICIAL, Instagram@FIRSTER.OFFICIAL