ทัพดาราแท็กทีมร่วมฉลอง ดิจิเซน คว้าลิขสิทธิ์ 2 นิตยสารแฟชั่นยักษ์ใหญ่จากอเมริกา Harper's BAZAAR (ฮาร์เปอร์ส บาซาร์) และ Esquire (เอสไควร์)

เป็นงานใหญ่ที่ทำเอาวงการนิตยสารคึกคัก เมื่อ แม่ชมพู่ - อารยา ฮาร์เก็ต นำทัพดารา อาทิ ขันเงิน เนื้อนวล, โต้งทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ, แพทริเซีย กู๊ด, มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, จุง-อาเชน ไอย์ดึน, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, ลุค อิชิกาวะ พลาวเดน, บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย, เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ, คารีสา สปริงเก็ตต์, น้ําตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์, จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน, เน่เน่-พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, แจ๊คกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย, ปอร์เช่-ศิวกร อดุลสุทธิกุล ฯลฯ ร่วมงานกาล่าสุดหรู ‘A GLAMOROUS REVEAL’ จัดโดย บริษัท ดิจิเซน จำกัด โดยงานนี้ 2 บอสใหญ่ อาลี ซีอานี และ แพม เทียน ได้ประกาศถือลิขสิทธิ์ Harper's BAZAAR (ฮาร์เปอร์ส บาซาร์) และ Esquire (เอสไควร์) นิตยสารแฟชั่นยักษ์ใหญ่จากอเมริกา ณ ห้องฉัตรา 1 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อนโดยแฟชั่นนิสต้าเบอร์หนึ่งอย่าง ชมพู่ – อารยา มาในลุคเดรสเกาะอกยาวสีดำ ปักคริสตัล-ขนนกลายนกฟามิงโก้ จาก Balmain (บัลแมง) คอลเลกชัน Pre/Fall 2024 แบรนด์แฟชั่นตัวแม่ระดับโลกของฝรั่งเศสด้านหนุ่มมิว-ศุภศิษฏ์ มาในลุคแซ่บเกินต้านด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวแมตช์กับกางเกงทรงแฟลร์สีดำประดับระบายที่ปลายขา ส่วนหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ ลุค อิชิกาวะ มาในลุคเท่ๆ all black เพิ่มลูกเล่นด้วยสูทประดับเลื่อมสีน้ำเงินปิดท้ายด้วยลุคสุดหรูของ 2 สาวสวย อย่าง สาว จูเน่-เพลินพิชญา กับชุด Sequin Dress เดรสคอวีปักเหลื่อมวิบๆ วับๆ ด้านสาว เน่เน่-พรนับพัน มาในลุคเปรี้ยวเท่ all black โดยแมทช์คอร์เซ็ทกับกางเกงสแล็คสีดำ ตัดกับผิวขาวและผมสีบลอนด์ได้อย่างลงตัวสุดๆสำหรับผู้ที่สนใจสามารถพบกันนิตยสาร Harper's BAZAARราคา 120 บาท และ Esquire ราคา 120 บาทได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้าน หรือพรีออเดอร์ได้ที่ Line my shop เร็วๆ นี้