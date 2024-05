THAILAND CHECK “MIKA” ติ๊กถูกทุกข้อ! หล่อ ขี้เล่น ร้องเพลงเพราะ ครบจบที่นี่ที่เดียว ใน MIKA 1st FAN MEETING IN BANGKOK

ติ๊กถูกทุกข้อ! เพราะ Kira Entertainment เขาทำถึงเกินคุณน้าาาาา กับการเติมเต็มความสุขให้ชาวกีวี่ไทย (ชื่อแฟนคลับ) ด้วยการพา(Mika Hashizume) หนุ่มหล่อ เสียงดี ดีกรีความน่ารักทะลุจักรวาล มาพบปะแฟนๆ ชาวไทยให้หายคิดถึง ในงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพฯสำหรับงานนี้ เรียกได้ว่าเป็นการทำภารกิจ Checklist ของ “MIKA” ที่เมืองไทย กับหลากหลายเรื่องราวที่เขาอยากจะมาแชร์กับชาวกีวี่ Checklist แรก เริ่มที่การพบปะพี่ๆ สื่อมวลชนไทย ในงานแถลงข่าวที่เขาได้เข้ามาร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลาง Lucky Fans ผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน สร้างสีสัน เสียงหัวเราะ เพื่อเป็นการวอร์มอัพก่อนพบความฟินอย่างเต็มรูปแบบจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ในงาน MIKA 1st FAN MEETING IN BANGKOK หนุ่ม MIKA เขามาพร้อมประโยคภาษาไทย ทักทายแฟนๆ ว่า “สวัสดีครับ ผมชื่อ มิกะครับ ตื่นเต้นมากครับ” แค่พูดภาษาไทยก็ทำเอาหนุ่มคูลดูน่าเอ็นดูสุดๆ ทำเอาแฟนคลับเสียอาการกันอย่างถ้วนหน้า และเมื่อถึงช่วงเวลาแห่งการพูดคุย MIKA มาพร้อมกับการอัพเดททุกเรื่องราวให้แฟนๆ ได้ฟัง ตั้งแต่การเล่าถึงเรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่เขาได้ทำตั้งแต่มาถึงประเทศไทย ก่อนจะไป Hobby Check/Food Check/Style Check ทำให้แฟนๆ ได้รู้จักสิ่งที่ MIKA ชอบมากยิ่งขึ้น เช่น เมนูโปรดอย่าง “ผัดกะเพรา” สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเลือก “ภูเก็ต” ที่มาพร้อมกับสไตลิสต์ชุดฮาวายแสนสดใส ซัมเมอร์ซัมใจสุดๆจากนั้นก็เป็นช่วง Checklist ตอบคำถามจากกีวี่ชาวไทย ซึ่ง MIKA เลือกคำถามได้พิถีพิถันสุดๆ โดยเขาได้ตอบคำถามที่ทำเอาหัวใจแฟนๆ เต้นแรง ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับผลงานเพลงใหม่ ที่เขาพยายามจะทำเพลงที่มีความสดใสให้ชาวกีวี่ฟังแล้วรู้สึกสดชื่น หรือการแนะนำสถานที่เที่ยวใน “ฮาวาย” บ้านเกิดของเขา รวมถึงการเปรียบตัวเองเป็นน้องหมาพันธุ์ “ไซบีเรียน ฮัสกี้” ที่เหมือนตัวเองอย่างสุดๆ เพราะใบหน้าดูเคร่งขรึมแต่นิสัยขี้เล่น ติ๊งต๊อง ส่วนคำตอบที่ทำเอาแฟนๆ ใจเต้นแรงสุดๆ โดยเฉพาะแฟนๆ ชาวไทยก็คือ Lucky Number ของ MIKA ที่เขาได้บอกออกมา 3 ตัวตรงๆ 2 7 4 แฟนๆ ฟังแล้วรีบจดโพยทันที เพราะงวดนี้มาแน่!ปิดท้ายช่วงพูดคุยในพาร์ทนี้ กับการได้เห็น MIKA CAN DO ภารกิจพูดภาษาไทยให้กร้าวใจสุดๆ ซึ่งเขาได้เลือก 2 ประโยคเด็ด! “คนที่หล่อขนาดนี้ เป็นของคุณนะ” และ “ช่วงนี้อะหน้าร้อน แต่ถ้าเราอ้อนอะน่ารัก” ซึ่งอินเนอร์ในการพูดแต่ละโประโยคของเขาบอกเลยว่าเข้าถึงฟิลลิ่งสุดๆเดินทางถึง Checklist สุดท้ายที่ MIKA เตรียมมาฝากแฟนๆ และแฟนๆ ต่างตั้งตารอคอยจากหนุ่มคนนี้ คือการร้องเพลง ซึ่งหนุ่ม MIKA เขาเตรียมมาถึง 10 เพลง! เป็นการเนรมิตงานแฟนมีตติ้งให้กลายเป็นมินิคอนเสิร์ตย่อมๆ เปิดตัวมาด้วยเพลง Melancholy Song, Nayike(那一刻), Forever You, Flower, Stupid Love, Shurufa (輸入法), As it was, Beautiful และ So I Don’t Forget เป็นเพลงของเขาที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากการเป็นศิลปินเดี่ยว ซึ่งสำหรับลิสต์เพลงที่ MIKA เลือกมา เขาตั้งใจในการโชว์ด้วยการค่อยๆ ไล่ระดับเทมโป้ของเพลง เริ่มจากเพลงความหมายเศร้า ขยับไปเพลงสนุกๆ จนไปถึงเพลงความหมายลึกซึ้ง และบางเพลงอย่าง Shurufa (輸入法) ก็ถือเป็นเพลงที่ชาวกีวี่ทุกคนอยากจะฟังเขาร้องสด ซักครั้งในชีวิต ซึ่ง MIKA ก็จัดให้ และพิเศษมากขึ้นด้วยการฟังพร้อมกับดนตรีสดๆ แบบ FULL BAND นาทีนี้ทำเอาแฟนๆ ล่องลอยสุดๆ เพราะเคลิ้มในเสียงหล่อ เสียงนุ่ม และความละมุนในเอกลักษณ์ที่หาได้ในตัวพ่อหนุ่ม MIKA คนนี้คนเดียว!ร้องเพลงก็เพราะ พูดคุยก็สนุกสนาน แถมยังอารมณ์ดี ขี้เล่น หล่อ เท่ คูล มาครบ! เป็นติ๊กถูกที่ถูกต้องถูกใจแฟนๆ ชาวไทยมากที่สุด สำหรับหนุ่ม MIKA ถือเป็นช่วงเวลาการรอคอยที่คุ้มค่าของแฟนๆ ที่ได้เต็มอิ่ม เติมเต็มความสุขผ่าน MIKA 1st FAN MEETING IN BANGKOK ในค่ำคืนที่ผ่านมา