Kira Entertainment ทำถึง! คว้า MIKA (INTO1) จัดมีตติ้งเดี่ยวในไทยครั้งแรก ใน MIKA 1st FAN MEETING IN BANGKOK พร้อมเจอกัน 11 พ.ค. นี้แน่นอน

เดือนพฤษภาคมนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะพี่สาวชาวไทย เพราะเอาใจกีวี่ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ด้วยการคว้านักร้องหนุ่มสุดเท่ อดีตสมาชิกและอย่างพร้อมบินลัดฟ้า มาจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในไทยสุดเอ็กคลูซีฟ ในปักหมุดดีเดย์ 11 พฤษภาคม 2567 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพฯหรือเป็นนักร้องลูกครึ่งญี่ปุ่น-อเมริกัน เกิดและเติบโตที่ฮาวาย ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่ออายุ 16 ปี ในปี 2018 มิกะ ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง Intersection ภายใต้ต้นสังกัด Avex Inc. ค่ายเพลง และบริหารศิลปินยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2021 มิกะ ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการเรียลลิตี้ค้นหาไอดอล Chuang 2021 ซึ่งสุดท้ายเขาได้รับความรักจากแฟนๆ ละคว้าอันดับที่ 4 มาครอง รวมถึงเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์ INTO1 เป็นผลสำเร็จหลังจากสิ้นสุดการทำงานกับ INTO1 มิกะได้ปล่อยผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองมากมาย โดยผลงานมินิอัลบั้ม “bleached” เพลง “so i don’t forget” ได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง Patrick “J.Que” Smith ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนบทเพลงของ Joji’s “Die For You” มาร่วมงานอีกด้วย มินิอัลบั้ม “bleached” ถูกแต่งขึ้น จากประสบการณ์ของ มิกะ ที่ได้รับการฝึกฝนและเติบโตในที่ต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ฮาวาย โตเกียว และปักกิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขา นอกจากการขยานฐานแฟนคลับในประเทศจีนแล้ว เขายังขยายฐานแฟนคลับไปทั่วเอเชียอีกด้วย มิกะโด่งดังและเป็นที่รักในแฟนๆ ชาวไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และฟิลิปปินส์นอกจากนี้มิกะเอง ยังได้เปิดตัววิดีโอการแสดงเพลง “so i don’t forget” อีกด้วย วิดีโอดังกล่าวรวบรวมและสรุปอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังอยู่ในแทร็กได้อย่างสวยงาม และถ่ายทอดออกมาเป็นโทนสีและสีสันที่เติมเต็มบรรยากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถชมวิดีโอได้ที่นี่: https://youtu.be/6ivgOR-d0vY เร็วๆ นี้ ประเทศไทยกำลังจะมีมิกะ เป็นของตัวเอง งานนี้แฟนๆ ไม่ควรพลาด เพราะ Kira Entertainment เตรียมพาหนุ่มคนนี้มาพบกับกีวี่ชาวไทยอย่างใกล้ชิด ใน MIKA 1st FAN MEETING IN BANGKOK เตรียมความพร้อม วอร์มนิ้วรอกันได้เลย เพราะงานนี้จัดเต็ม ด้วยโชว์การแสดง ร้องสด เล่นสด พูดคุยอย่างเต็มอิ่ม รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. ทางบัตรราคา 2,800 / 3,500 / 3,800 / 4,500 และ 5,500 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ทาง FB/KIRA ENTERTAINMENT THAILAND และ Twitter @kira_ent