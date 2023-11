เกรซ กาญจน์เกล้า ครีเอทชาเลนจ์ “Garmin A Dose A Day” ชวนทุกคนออกกำลังกายวันละนิดเพียง

Garmin

เจ้าแม่แอคทิวิตี้มาร่วมครีเอทชาเลนจ์สุดสนุกพร้อมให้คนสายมูรักสุขภาพได้ฟิตปังไปพร้อมกัน ผ่าน 2 ชาเลนจ์หลัก ได้แก่ ชาเลนจ์ที่ 1) “Dose Of Lucky Color Challenge” ที่ชวนใส่ชุดสีมงคลร่วมออกกำลังเบาๆ และ ชาเลนจ์ที่ 2) “Garmin Lucky Number Dose Challenge” ชวนส่งจำนวนสเต็ปลุ้นเป็นคนดวงดีในโค้งสุดท้ายของปี พร้อมเปิดพื้นที่โซเชียลมีเดียแบ่งปัน Exercise Snacking Idea จุดประกายรูทีนเพื่อสุขภาพไม่รู้จบ ตอกย้ำความตั้งใจที่อยากให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายก่อนที่จะเจ็บป่วย

“Dose Of Lucky Color Challenge” มีความเชื่อว่าเพราะสีมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งในด้านความเชื่อและความรู้สึกของตนเอง และความรู้สึกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีพลังลุกขึ้นมาออกกำลังกาย Garmin จึงชวนทุกคนสวมชุดออกกำลังกายหรือใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายตามตารางสีมงคล พร้อมบอกว่า สีมงคลทำให้การออกกำลังกายของคุณสนุกขึ้นอย่างไร คำตอบที่โดนใจกรรมการมากที่สุดจะได้รับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่ 20-30 พฤศจิกายน 2566 บนเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม Garmin Thailand ในขณะที่ “Garmin Lucky Number Dose Challenge” เกิดขึ้น เพราะความเชื่อที่ว่าเลขนำโชคก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนได้ในชั่วข้ามคืน การออกกำลังกายก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน ​Garmin จึงชวนทุกคนแชร์จำนวนก้าวที่มากที่สุดในแต่ละวันแต่มีข้อแม้ว่าต้องเดินให้ครบ 6,000 ก้าวเป็นอย่างต่ำ และเลข 2 ตัวท้ายของจำนวนก้าว ต้องตรงกับเลข 2 ตัวที่เราจะประกาศในวันที่ 6 ธันวาคม พร้อมแชร์แรงบันดาลใจการเริ่มต้นออกกำลังกายของคุณ คำตอบที่โดนใจกรรมการมากที่สุดจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่ 6-15 ธันวาคม 2566 บนเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม Garmin Thailand

หรรษา อาภานุกูล ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “เฮลธ์ตี้รูทีน เป็นสิ่งที่ Garmin ให้ความสำคัญ มาตลอด และเราเชื่อว่าการจะมีเฮลธ์ตี้รูทีนได้เกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กน้อย จึงเกิดเป็นแคมเปญ Garmin A Dose A Day ที่มาในคอนเซ็ปต์ของชาเลนจ์เชิญชวนทุกคนออกกำลังกายวันละนิดเพียง A Dose A Day เท่านั้นก็จะสามารถสร้างรูทีนเพื่อสุขภาพได้ไม่รู้จบ โดยในแคมเปญยังมีการถ่ายทอดเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Exercise Snacking Idea หรือ ไอเดียการออกกำลังกายเมื่อมีเวลาน้อย ให้กับทุกคนบนพื้นที่บนโซเชียลมีเดีย เฮลธ์ตี้รูทีนจะเกิดได้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำมันได้บ่อยแค่ไหน ไม่ใช่ว่าทำมันได้หนักแค่ไหน (It’s how often you do it, not how much) และแคมเปญ Garmin A Dose A Day จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทุกคนออกมาเอ็กเซอร์ไซส์ได้บ่อยขึ้น”

เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า เจ้าแม่แอคทิวิตี้และเฟซออฟแคมเปญ Garmin A Dose A Day กล่าวว่า “เกรซก็มีช่วงเวลาที่ไม่อยากออกกำลังกาย อยากอยู่นิ่งๆ เฉยๆ และก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่ เพราะเหงื่อไม่ออก และก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับความคิดนั้นอย่างไร แต่พอได้ยินแคมเปญ Garmin A Dose A Day ที่พูดว่าแค่เริ่ม 5 นาที 10 นาทีก็ได้ มันทำไรเราสบายใจขึ้น แค่ขยับตัว เดินให้เยอะขึ้นมันก็ถือเป็นการเอ็กเซอร์ไซส์แล้ว เวลาเพียง 5-10 นาที เราอยู่บนโซเชียลก็หมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาทำกิจกรรมที่แอคทีฟ เช่น แกว่งแขวน หรือเต้น มันถือเป็นเวลาที่มีคุณภาพขึ้นมากๆ จึงอยากให้ทุกคนคอยติดตามแคมเปญ Garmin A Dose A Day ตลอด 2 เดือนสุดท้ายของปีว่า Garmin จะมีกิจกรรมและเกร็ดความรู้อะไรมาแชร์ให้เราทำตามได้บ้าง”