“คิมบอม” เขินหนัก! แฟนไทยยกเป็นรักแรก อ้อนมาเจอกันในแฟนมีตฯ เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้เพียบ

เป็นอีกหนึ่งพระเอกเกาหลี ที่ถูกยกให้เป็นรักแรกของแฟนไทย สำหรับหนุ่มที่โด่งดังมากๆ จากซีรีส์ Boys Over Flowers หรือ F4 เวอร์ชั่นเกาหลี และมีผลงานต่อเนื่อง จนขึ้นแท่นเป็นพระเอกแถวหน้าอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) หนุ่ม “คิมบอม” ก็ได้บินลัดฟ้ามาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมกับงานแฟนมีตติ้งที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน นี้ เวลา 18:00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศแต่ก่อนที่จะไปฟินกันในวันพรุ่งนี้ วันนี้ (15 ก.ย.) เจ้าตัวก็ได้จัดงานแถลงข่าว เพื่อพบปะกับสื่อมวลชน โดยได้พูดคุยถึงงานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ พร้อมเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป และอาหารไทยที่ชื่นชอบ ก่อนจะเขินหนักมาก เมื่อรู้ว่าถูกยกให้เป็นรักแรกของสาวไทย“สวัสดีครับ นักแสดงเกาหลี คิมบอม ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับ (ยิ้ม) ผมไม่ได้มาเมืองไทยนานมากๆ เลยครับ เพิ่งมาถึงเมื่อวาน (14 ก.ย.66) ที่สนามบินมีแฟนๆ มาต้อนรับเยอะมากๆ ผมมีความสุขมากๆ ครับ พรุ่งนี้ตื่นเต้นและตั้งตารอแล้วครับ ผมคิดถึงแฟนๆ ที่ไทย เพราะไม่ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็ตาม ก็ทำให้ไม่ได้เจอแฟนๆ มานานมากเลยครับ”นอกจากมาทำงาน อยากไปเที่ยวที่ไหนในไทยเป็นพิเศษไหม?“ปกติเวลามาเมืองไทยก็มาทำงานเลยได้ไปแต่กรุงเทพฯ มีโอกาสก็อยากไปภูเก็ต ผมชอบทะเลครับ”มาถึงประเทศไทยทั้งที่ อยากทานอาหารไทยอะไรเป็นพิเศษไหม?“ตั้งแต่มาเมืองไทยก็ไปที่ร้านอาหารไทยเลยครับ ปกติผมชอบอาหารไทยอยู่แล้ว คิดว่าตลอดระยะเวลาตารางงานครั้งนี้ น่าจะทานอาหารไทยทุกครั้งเลยครับ เมนูที่ชอบก็มีต้มยำกุ้งกับผัดไทย อร่อยมากๆ ผมทานไปเมื่อวาน คือที่เกาหลีก็มีร้านอาหารไทย แต่รสชาติสู้ที่นี่ไม่ได้ครับ (อยากลองทานเล้งแซ่บไหม?) เดี๋ยวจะไปลองครับ ยังไม่เคยลองเลยครับ”ตั้งแต่เข้าวงการมา ชอบผลงานไหนของตัวเองมากที่สุด?“คิดว่าละครที่ประทับใจที่สุด น่าจะต้องเป็น Boy Over Flower (F4 เวอร์ชันเกาหลี) เพราะว่าเป็นละครที่ทำให้ได้มาเจอแฟนๆ ชาวไทยเป็นครั้งแรกและแฟนๆ ทั่วโลกด้วยครับ”คิดว่า หนัง/ซีรีส์เรื่องไหนที่ทำให้คนไทยตกหลุมรักคุณ?“ผมให้ตอบเองจะดีเหรอครับ (ยิ้ม) มีอะไรบ้างครับทุกคน (F4 : สื่อมวลชนตอบ) ขอบคุณครับ”รู้สึกยังไงที่แฟนคนไทยหลายๆ คน ยกให้คุณเป็น “รักแรก” ?“ขอบคุณครับ (พูดภาษาไทย) ผมหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและสนุกสนาน แล้วก็จะเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจทุกคนไปนานๆ เลยครับ”รู้สึกยังไงบ้างที่ได้จัดแฟนมีตที่ประเทศไทยอีกครั้ง ?“ผมตั้งตารอมากๆ เลยนะครับ พรุ่งนี้ในงานแฟนมีตติ้งก็จะมีหลายๆ อย่าง ที่สามารถเห็นแฟนมีตติ้งอย่างเดียวเลย ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือเกมต่างๆ หวังว่าทุกคนจะมาสนุกด้วยกันนะครับ”ทำไมคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้ต้องเป็นคำว่า (Between U and Me)?“จริงๆ แล้วในช่วงโควิด ผมห่างจากแฟนๆ แต่แฟนๆ ก็ส่งกำลังใจมาให้ผมเสมอเลย ทำให้ผมมีพลังในการทำงานตลอดเวลา ผมรู้สึกขอบคุณ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรา Between U and Meอยากบอกอะไรกับแฟน ๆ ชาวไทย ที่จะพบกันในงานวันพรุ่งนี้บ้าง?“พรุ่งนี้จะมีเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังผมร้องมาก่อนแน่นอนครับ แล้วก็มีหลายช่วงเลยที่ทุกคนมาสนุกกับผมได้ สนุกแน่นอนครับ กรี๊ดให้เต็มที่ได้เลยครับ (ยิ้มหวาน)”