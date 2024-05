“ชิน-ตั้ม-พีท” ทึ่ง!! คู่แชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 14 โชว์ดีทำถึง!! สมมง..เยาวชนต้นแบบเก่งและดี

เวทีแห่งเกียรติ ศักดิ์ศรี เวทีในฝันของไอดอลทั่วประเทศ วันนี้..เดินทางสู่รอบลุ้นแชมป์รุ่นที่ 14 แล้ว จากเวทีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ค้นหาดาวเด่นสุดยอด!! เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นใหม่!! ณ ชั้น 6 JJ HALL ศูนย์การค้า JJ MALLTO BE NUMBER ONE IDOL สุดปัง!! กิจกรรมที่สามารถครองใจเยาวชน เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทุกจังหวัดมาโดยตลอด จัดโดย กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขามุ่งเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด” พร้อมเฟ้นหาต้นกล้าเยาวชนกลุ่มมาบ่มเพาะให้เดินตามรอยรุ่น สานฝันสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อให้กับเยาวชนทั่วประทศรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดสำหรับกิจกรรมของโครงการฯ นั้น คัดเลือกน้องๆเยาวชน 41 คนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสที่เข้าเก็บตัวเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวที กับ 4 โจทย์เพลง(ป็อบ , ลูกทุ่ง , แดนซ์ , สากล) ใน 4 สัปดาห์ ซึ่งมีครูใหญ่ใจดี “หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ” คอยดูแลสนับสนุนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับทีมกูรูตัวท็อปที่ได้รับการยอมรับในด้านร้อง เต้น การแสดงออกฯลฯ ให้คำปรึกษาแนะนำสอนเทคนิคต่างๆ ให้น้องอย่างเข้มข้น จนเหลือเพียงน้องๆ 17 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยรอบชิงชนะเลิศ น้องๆเยาวชนทั้ง 17 คน ที่ต่างก็พร้อมโชว์ความสามารถเสียงร้อง เต้น แสดงออกแบบ ความพราวฉายแสงแบบเต็มร้อย!! ด้านหน้าเวทีให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน, หลิว มนัสสวี กฤตตานุกูล, ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน, ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม, พีท พล นพวิชัย พร้อมทั้งครูผู้ฝึกสอน ร่วมชมและตัดสินความสามารถส่งกำลังใจให้น้องๆ บนเวที โดยมี เอก รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ และ หญิง กัญญา ไรวินท์ ทำหน้าที่พิธีกร ในที่สุดผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 40 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญเพ็ง จากโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร จ. นครนายก และ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ TI 39 นาย วชิรวิทย์ แสงจันดา จากโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร สองเยาวชนที่โชว์ความสามารถทำถึงทำดีทำได้จนชนะใจคณะกรรมการและกองเชียร์ที่ส่งเสียงกรี๊ดดังลั่น!สนั่นฮอลล์ โดยเยาวชนทั้งคู่จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบเก่งและดีส่งต่อแรงบันดาลใจและประสบการณ์ให้กับน้องๆและเพื่อนๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะก้าวมายืนบนเวทีแห่งนี้ในปีต่อไป...