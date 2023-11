มท. เจียด 1 ล้าน จากงบฯไปพลางก่อนปี 66 สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 67

วันนี้ (29 พ.ย.2566) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชำนาญ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.มท.) เวียนหนังสือ 2 ฉบับเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัด มท. วงเงินรวม 9 ล้านบาทเศษฉบับแรก เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัด 76 จังหวัด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จว.วงเงิน 8,281,400 บาท (จังหวัดละ 1.08 แสนบาท)ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยรวมถึง กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับพื้นที่ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ ศอ.ปส.จว.โดยงบดังกล่าว เพื่อการประชุม ศอ.ปส.จ./คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/การประชุมโต๊ะข่าว เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ฯลฯรวมถึงการประเมินสถานการณ์ และการติดตามผล อำนวยการและบริหารจัดการของ ศอ.ปส.จ. ตามที่ผู้ว่าฯ ในฐานะผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ. เห็นสมควรอีกฉบับ สป.มท. แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อสนับสนุนกรมสุขภาพจิตในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อสนับสนุนกรมสุขภาพจิต จำนวน 1 ล้านบาท.