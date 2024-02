อึ้ง!พบเด็กเล็กบ่อเกลือสูบบุหรี่ไฟฟ้า Toy pod แถมผู้ป่วยจิตเวช-คลั่งยาบ้าเพิ่ม

นางพิมลพันธุ์ จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานการประชุมคืนข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด และ กลุ่มเปราะบางทางสังคมพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ โดยมีนางสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน และในฐานะเลขานุการ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ดร.ทวน อุปจักร แกนนำชุมชนจิตอาสา อำเภอบ่อเกลือตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ต.ท.ปรีชา ปรารมภ์ สารวัตรอำนวยการ สภ.บ่อเกลือ โรงพยาบาลบ่อเกลือ สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ นายกสมาคมครู อำเภอบ่อเกลือ แกนนำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน กว่า 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอบ่อเกลือ ชั้น 2 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านสาระสำคัญของการประชุม คือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหายาเสพติด" ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน 2567) และการคืนข้อมูลกลุ่มเสี่ยง-ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด และกลุ่มเปราะบางทางสังคมฯ โดยนายอำเภอได้มอบนโยบายการบูรณาการงานยาเสพติดและจิตเวชฉุกเฉินร่วมกับภาคี เครือข่าย 6 เสาหลัก ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ปกครองอำเภอ ท้องถิ่น แกนนำชุมชน และทีมสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบบ CBTx หรือ ชุมชนล้อมรักษ์ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการเปิดกองทุน TO BE NUMBER ONE ของชมรมอำเภอบ่อเกลือนางสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน และเลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน ได้ร่วมคืนข้อมูลกลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่นไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน จนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ที่สำรวจไว้ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ประมาณ 42 ราย ซึ่งนายอำเภอบ่อเกลือ ได้รับทราบข้อมูลและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ พร้อมทั้งสำรวจเพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ตาม จากการประชุมดังกล่าว พบข้อมูลที่น่ากังวล คือการแพร่ระบาดของ Toy pod บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับ Gen 5 ที่พบว่ามีการระบาดในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีเด็กนักเรียนระดับประถม 1 สูบ Toy pod แล้ว และคาดว่าจะเป็นการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะมีการสอบสวนว่ามีบุคคลใด เป็นผู้ที่สั่งซื้อมาล่อลวงหลอกขายให้กับเด็กนักเรียนด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กนักเรียนและคนในชุมชนดื่มสุราขาวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพบแนวโน้มผู้ป่วยจิตเวชเกิดการคลุ้มคลั่งอาละวาดเพราะยาบ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยนางพิมลพันธุ์ จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ หลังการประชุมคืนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้มงวดร้านค้าในชุมชนทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พร้อมให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า การดื่มสุรา และ ยาเสพติดในโรงเรียน เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายทั้งในระดับอำเภอบ่อเกลือ และระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ