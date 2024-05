“Rip Curl “HOLA SHAKA 2024 - Presented by Singha Life” เทศกาลดนตรี และกีฬาทางน้ำ ที่ให้ฟิลลิ่ง Vibe Beach รับซัมเมอร์เบรค!!

เรียกว่าเป็นเทศกาลดนตรีส่งท้ายซัมเมอร์เบรคไปแบบจอยๆ กับงานที่ทั้งฟิน ทั้งมันส์ รันยาวตลอดเที่ยงวันยันเที่ยงคืน โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง ณ Riverdale Marina ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ แต่ความฮอตของแฟนเพลงสายแฟชั่น สายสตรีท กลับร้อนแรงสู้กับอากาศแบบสุด เพราะทุกคนต่างพากันจัดเต็ม Outfit ในลุค Summer on the Beach ตะลุยเล่นกิจกรรม WATER SPORTS ไม่ว่าจะเป็น WAKESKATE, WAKEBOARD, SUP Fun, SUP Yoga และ SKIMBOARD แถมยังมีกิจกรรมเพิ่มความชิล ด้วยการพายนั่งเรือเล่นแม่น้ำเจ้าพระยากับ Jonny Boat ไม่เพียงเท่านี้ภายในงานยังถูกดีไซน์ออกมาให้ราวกับว่าพวกคุณกำลังท่องโลกแห่งเสียงเพลงไปกับเทศกาลดนตรีเมืองนอก เหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลย อีกทั้งในงานรายล้อมไปด้วยบูธแฟชั่นไอคอนสุดเก๋ รวมถึงบูธอาหารที่ปีนี้มีให้เลือกสรรเพียบเข้าสู่พาร์ทโชว์ด้วย “RAINECLOUD” สองคู่หูศิลปินดูโอ้จากค่าย “WAYFER RECORDS” เจ้าของเพลงดังที่ใครหลายคนรู้จักอย่างเพลง “โรแมนติกเสมือนจริง” ที่แม้จะเพอร์ฟอร์มเป็นวงแรก แต่เรียกว่าเจ๋งไม่น้อย ตามมาด้วยศิลปินชื่อเก๋ชวนจำ “MINDFREAKKK” หรือ “มายด์ กษิรา พรนภดล” ศิลปินสาวที่แปลงเรื่องราวหม่นๆ ในชีวิตให้ออกมาเป็นเพลงป็อป มีเพลงฮิตอย่าง “Pluto Bay” และ “Have You Ever?”ปรับเปลี่ยนฟิลลิ่ง มาโจ๊ะกับดนตรีสไตล์หมอลำ ผสมกลิ่นอายอิเล็กทรอนิกส์ชวนม่วนจาก “TONTRAKUL” อีกหนึ่งศิลปินไทยแท้มากความสามารถ ผู้ที่พาเอาเพลงพื้นบ้านมา match เข้ากับดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร็อกแอนด์โรล โซล แจ๊ส บลูส์ เร็กเก้ และล่าสุดคือดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองต่อกันด้วย “SOLITUDE IS BLISS” วงดนตรีที่เต็มไปด้วยคุณภาพ และแนวดนตรีที่น่าค้นหา เจ้าของเพลงดัง “04.00 A.M.” ก็มาโชว์เสียงร้องสดๆ ในงาน “Rip Curl “HOLA SHAKA 2024 - Presented by Singha Life” เช่นกัน มาต่อกันที่วงที่ใครๆ ก็พูดถึง และรอคอยอย่าง “ZWEED N’ROLL” วงดนตรีที่ทำให้ทุก “ช่วงเวลา” มีความหมายจริงๆ เพลงมาแรงที่ทำเอาคนในงานร้องตามกันไม่หยุด และอาจจะร้องไห้ตามโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้อากาศเริ่มร่ม พระอาทิตย์ใกล้ตก ถึงคิวของ “SLUR” ขึ้นเพอร์ฟอร์มเพลงที่ทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักอย่างเพลง “โรคจิต” ตามด้วยเพลง “หรือ” เพลงดังที่แฟนเพลงเกาะขอบเวทีร้องตามเป็นแถว พับโหมดเพลงไทย มาฟังเพลงกันบ้าง กับ “REJIZZ” ซึ่งเขาถือเป็นอีกหนึ่งแรปเปอร์ไฮไลท์ที่กำลัง Upcoming มากๆ เพราะมีไลน์การเพอร์ฟอร์มชนิดที่ว่าเขาทำให้คุณดิ้นไม่หลุดแย่างแน่นอน หากได้ฟังเขาร้องสดๆ มีอัลบั้มเต็มถึง 3 อัลบั้ม กับแนวดนตรีหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Lo-Fi ฟังชิล ๆ หรือจะเป็นแบบหนัก ๆ ในสไตล์ Trap นากจากนี้เขายังได้ “ALEC ORACHI” และ “ZAMBUG & RHYMEKHAMHAENG” มาร่วมแจม ซึ่งงานปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ “ALEC ORACHI” ได้ขึ้นสเตจเพอร์ฟอร์มเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันช่วงค่ำ แดดร่ม ลมตก ถึงคิวแรปเปอร์เกิร์ลมากความสามารถอย่าง “MILLI” จากค่าย “YUPP!” ที่เอาเพลง “สาธุ” เพลงประกอบซีรี่ส์ดัง มาร้องให้แฟนเพลงฟังสดๆ เรียกว่าทุกคนพร้อมใจกันกระโดด และร้องตามกันสุดเสียง ก่อนจะชวนศิลปินร่วมค่ายอย่าง “Flower.far” และศิลปินร่วมวงการเพลงอย่าง “GALCHANIE” ขึ้นสเตจมาแจมเพลง “SORRY” แถม “MILLI” ยังหลุดคำว่า “DREAMGALS” ออกมาบนเวที หรือนี่จะเป็นโปรเจ็กต์ใหม่ของค่าย “YUPP!” ก็ได้ ยังไงก็รอติดตามความสนุกเริ่มเดือดมากขึ้น เมื่อถึงคิวของ Subliner อย่าง “NEIL FRANCES” ศิลปินดูโอ้ Indie Electronic Dance/ Alternative Pop ตัวจี๊ดจาก L.A. บอกคำเดียวเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะ Live Performance ของเขาคือสุด เหมือนรวมมวลพลังแห่งความสนุก ที่ทำให้ทุกคนเหมือนโดนมนต์สะกด หลุดไปในซาวด์ดนตรีของเขา เพราะ skill ทางดนตรีของพวกเขาน่าทึ่งสุด แถมขนเพลงมาร้องสดเพียบ ได้แก่ It's like a dream, Falling for you, Took a While เป็นต้น เรียกว่าคุ้มค่ามากหากพวกคุณได้ดูพวกเขาแสดงสดส่งท้ายซัมเมอร์เบรคด้วย Headliner ระดับโลกที่ทุกคนตั้งตารอคอย เมื่อ “Jmaes Bay” ปรากฎตัวพร้อมกีต้าร์คู่ใจของเขา เรียกเสียงกรี๊ดลั่น “Riverdale Marina” แถมทุกคนยังวิ่งออเข้ามาติดขอบเวที “James Bay” เปิดโชว์แรกด้วยเพลง “Just For Tonight” ตามมาด้วยเพลง “If You Ever” ก่อนจะร้องเพลงฮิตติดหูที่ใครๆ ก็รู้จักกับเพลง “Let It Go” ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงดังอีกเพลงเขา นั่นก็คือ “Hold Back The River”ปิดซัมเมอร์เบรกปีที่สองไปแบบสวยงามกับ “Rip Curl “HOLA SHAKA 2024 - Presented by Singha Life” ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ 3 สุดไว้เหมือนเดิมคือ “สุดชิล สุดเหวี่ยง สุดคุ้ม” แล้วเจอกันใหม่ปีหน้า มันส์กว่านี้แน่นอน#RipCurlThailand#HolaShaka #HolaShaka2024