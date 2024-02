อาลัย "แฟรง ฟาเรียน" เบื้องหลังความดัง Boney M และความอื้อฉาวของ Milli Vanilli

แฟรง ฟาเรียน โปรดิวเซอร์เพลงอิเล็กทรอนิกส์ผู้ทรงอิทธิพล และเป็นทั้งผู้แต่งเพลง และผู้ก่อตั้งวง Boney M วงดิสโก้ฟังก์สัญชาติเยอรมัน/แคริบเบียน รวมถึงอยู่เบื้องหลังการก่อตั้งดูโอป๊อปสุดอื้อฉาว Milli Vanilli เสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ 23 ม.ค. ด้วยวัย 82ฟาเรียน เป็นทั้งโปรดิวเซอร์, นักแต่งเพลง และเจ้าของค่ายเพลง MCI และบริษัทในเครือหลายแห่ง ตลอดเส้นทางอาชีพของเขา ฟาเรียนขายแผ่นเสียงได้มากกว่า 850 ล้านแผ่นโปรดิวเซอร์ชาวเยอรมัน ผู้มีเอกลักษณ์ในการฟอร์มวงแนวแดนซ์ ที่สมาชิกที่ผู้ชมเห็นจะเป็นเหมือน "นักแสดง" ที่โชว์ลีลาเต้นเป็นหลัก และบันทึกเสียงแค่บางส่วน แต่จะมีทีมงานเบื้องหลังที่บันทึกทั้งเสียงร้อง และดนตรี โดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งวิธีดังกล่าวกลายเป็นต้นเหตุของประเด็นสุดอื้อฉาวของวง Milli Vanilli ศิลปินดูโอที่สมาชิกของวง ไม่ได้ส่วนร่วมใด ๆ กับการร้องเพลงในอัลบั้มของตัวเองเลยฟานเรียน หรือชื่อจริง ฟรานซ์ รอยเธอร์ ในเมืองเคิร์น ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 1941 เขาและพี่น้องอีกสองคนได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เพียงลำพัง เพราะพ่อเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท 2 ก่อนที่เขาจะเกิดฟาเรียน เคยพยายามเรียนเป็นพ่อครัวก่อนที่จะค้นพบเพลงร็อกแอนด์โรล และเปลี่ยนชื่อตัวเองว่า ฟรานซ์ รอยเธอร์ และก่อตั้งวงดนตรีชื่อ Frankie Boys Schatten ในปี 1964 และออกซิงเกิลแรก "Shouting Ghost" ซึ่งประสบความล้มเหลว ก่อนจะมาประสบความสำเร็จกับการทำงานเบื้องหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวง Boney MBoney M สร้างความฮือฮาให้กับวงการยูโรดิสโก้ในช่วงปี 1970 และ 80 โดยเริ่มจากซิงเกิลแดนซ์ในปี 1974 “Baby Do You Wanna Bump” และต่อด้วยเพลงระดับแผ่นเสียงทองและแพลตตินัมถึง 8 เพลงแม้จะมีส่วนต่อความโด่งดังอย่างยิ่งของ Boney M แต่ ฟาเรียน ไม่เคยปรากฏตัวบนปกอัลบั้มใดๆ เลยแต่นอกเหนือจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Boney M แล้ว แฟรง ฟาเรียน ยังเคยสร้างเรื่องอื้อฉาวในวงการ ด้วยการก่อตั้งวงดูโอที่ชื่อว่า Milli Vanilliในปี 1988 ฟาเรียน เซ็นสัญญากับ ร็อบ พิลาตุส และฟาบริซ มอร์แวน แดนเซอร์ และนักร้องจากมิวนิกในขณะนั้น ในสัญญาที่จะผลิตเพลง และอัลบั้มให้กับดูโอ้นักร้องอาร์แอนด์บีคู่นี้ แต่ ฟาเรียน กลับไม่ประทับใจในความสามารถด้านการร้องเพลงของทั้งคู่เลย แต่มองว่ารูปร่างหน้าตาของทั้งสองขายได้ ฟาเรียน จึงตัดสินใจที่จะผลักดันทั้งคู่ต่อฟาเรียน เลือกที่จะทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำด้วยการให้ ร็อบ พิลาตุส และฟาบริซ มอร์แวน ออกอัลบั้มโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้ร้องเพลงเอง แต่ลิปซิงค์เวลาไปออกคอนเสิร์ตต่าง ๆ และเพลงในอัลบั้มก็ให้นักร้องคนอื่นอย่าง จอห์น เดวิส, ชาร์ลส์ ชอว์, แบรด ฮาวเวลล์ รวมถึงนักร้องฝาแฝด โจดี้ และ ลินดา ร็อคโค มาเป็นคนบันทึกเสียงMilli Vanilli ประสบความสำเร็จมีเพลงฮิตติดชาร์ทมากมาย และไปไกลถึงขั้นคว้ารางวัลแกรมมี่สาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี 1990แต่เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการลิปซิงค์และการที่ ร็อบ พิลาตุส และฟาบริซ มอร์แวน ยืนกรานจะขอร้องเพลงในอัลบั้มต่อไป ได้นำปัญหามาสู่วงอย่างหนักสาธารณะชนเริ่มรู้ว่า Milli Vanilli ไม่ได้ร้องเพลงเอง นอกจากจะขยับปากตามเพลงเวลาไปเล่นคอนเสิร์ต และแสดง MV ต่าง ๆ เท่านั้น ร็อบ พิลาตุส และฟาบริซ มอร์แวน ถูกบังคับให้สละรางวัลแกรมมี่ปี 1990 ส่วนต้นสังกัด Arista Records ถูกฟ้องร้องคดีฉ้อโกงผู้บริโภคในสหรัฐฯขณะที่ แฟรง ฟาเรียน แทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเรื่องนี้เลย และยังคงทำงานเบื้องหลังของตัวเองต่อไปฟาเรียน เคยให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า “ที่นี่ในยุโรป ทุกอย่างเป็นไปในทางบวก ที่อเมริกาพวกเขาจริงจังกับทุกสิ่ง และพวกเขาชอบเรื่องอื้อฉาว เพลงนี้-มันมีไว้สำหรับเต้นเท่านั้น!”“การหักหลังคนฟังคืออะไร? มีใครในอเมริกาเชื่อไหมว่า Village People หรือ The Monkees ร้องเพลงเองจริงๆ? โทษทีเถอะ ทุกคนทำมา 25 ปีแล้ว มาดอนน่า, เจเน็ต แจ็กสัน ทำทั้งนั้น เพื่อโชว์ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการขึ้นเวทีก็คือการลิปซิงค์ แต่คุณต้องบอกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ... สื่อเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างกับว่าผมเป็น ซัดดัม ฮุสเซน อ่านหนังสือพิมพ์อเมริกันแล้ว เหมือนคุณคิดว่าผมสำคัญกว่า ซัดดัม อีก”“สักวันหนึ่งเราจะสามารถหัวเราะกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้” เขากล่าว “มันน่าเสียดายที่ผมต้องมาเป็นที่รู้จักด้วยวิธีนี้ แต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมยังคงอยู่ต่อ คือเป็นให้ได้เหมือน ควินซี โจนส์ และตอนนี้คนก็เริ่มรู้แล้ว ว่าศิลปินหน้าใหม่คือโปรดิวเซอร์ นั่นแหละ คือบทบาทที่สำคัญที่สุด”ในปี 1998 หลังเปิดตัวอัลบั้มแรก 10 ปี พิลาตัส ได้เสียชีวิตที่โรงแรมในแฟรงก์เฟิร์ต จากการเสพยาเกินขนาดจนในวันนี้ที่ ฟาเรียน เสียชีวิต แฟบ มอร์แวน ได้เขียนข้อความไว้อาลัยว่า "ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขา เพลงของเขาจะคงอยู่ต่อไป เราไม่สามารถปฏิเสธความสุขมากมาย ที่เขานำมาสู่โลกนี้ได้”