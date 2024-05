ดาเมจแรง! “DE GIFT’ (เดอ กิฟท์)” โชว์ร้อง เต้น สเต็ปโดนใจ!!บนเวทีดัง “Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup” ประเทศเวียดนาม

โดย วง " De GIFT' (เดอ กิฟท์)" เล่าความประทับใจให้ฟังว่า ... “ พวกเราตื่นเต้นกันมากๆ ค่ะ พวกเราคุยกันตลอดว่าอยากมีโอกาสไปขึ้นโชว์บนเวทีต่างประเทศมากเลย อยากไปประเทศนั้น ประเทศนี้ พอได้ข่าวจากทางค่ายFine Find Beat ว่าพวกเราจะได้ไปโชว์บนเวที “Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup” เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม ก็ดีใจมาก แฟนๆชาวเวียดนามและพี่ทีมงานน่ารักกับเรามากๆเลย ตอนบล็อคกิ้งก็คอยมากรี๊ดส่งกำลังใจให้ตลอดงานนี้พวกเราไปโชว์ 2 วัน โดยโชว์วันแรก 29 เมษายน 2567 โชว์ทั้งหมด 4 เพลง เปิดตัวด้วยเพลง “จะแคร์เพื่อ "Who Cares?" ซิงเกิลแรกของพวกเรา และโชว์เพลงสุดพิเศษ อย่าง Not your barbie girl, Seven และ I love you 3000ก่อนขึ้นเวทีเราทุกคนตื่นเต้นมาก แต่พอได้ขึ้นไปอยู่บนเวที มันรู้สึกสนุกจนหายตื่นเต้นไปเลยแล้วแฟนๆ ชาวเวียดนามก็น่ารักมาก ส่งเสียงเชียร์ ช่วยร้องเพลง ช่วยเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือ รู้สึกประทับใจและก็มีความสุขมาก รวมถึงพิธีกรที่เตรียมภาษาไทยต้อนรับเราและที่เซอร์ไพรส์เราอีกหนึ่งอย่างบนเวทีคือเต้นChallengeTikTok เพลง Có Duyên Không Nợ(H2O Remix)ซึ่งเป็นเพลงที่มีกระแสไวรัลและติดเทรนด์ฮอตมากที่เวียดนาม มีแฟนๆชาวเวียดนามถ่ายคลิปเอาไปลงโพสใน TikTokเป็นไวรัลจนมียอดคนดูกว่า 7 ล้านวิว และสำหรับโชว์วันที่ 30 เมษายน 2567 เราขึ้นโชว์เพลง That’s my girl สนุกและได้เสียงกรี๊ดดังมากค่ะพวกเรา " De GIFT' (เดอ กิฟท์)" หลงรักแฟนๆชาวเวียดนาม อาหาร และอากาศที่นี่แล้วค่ะ หวังว่าพวกเราจะได้กลับมาแสดงอีกครั้งในปีหน้า ขอบคุณแฟนคลับและชาวดาลัดเวียดนามมากๆนะคะ ที่มาส่งกันถึงสนามบินกันเลย และที่สำคัญขอบคุณผู้จัดงาน Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup และ ผู้ใหญ่ใจดี Hoa Sen Group ที่ให้โอกาส พวกเราได้มาแสดงในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ ”