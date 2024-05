“โยเกิร์ต” โพสต์คำคม ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ออร่าคนสวยหมดทุกข์

กำลังเป็นเรื่องเม้าธ์มอยกันในสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวความรักสุดวุ่นและแซบของกับนางแบบสาวเวียดนามโดยหลายคนยินดีกับอดีตภรรยาที่ออกมาจากจุดนั้นได้อย่างสง่างามทันทีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้น ทำหลายคนโฟกัสความเคลื่อนไหวของโยเกิร์ต โดยล่าสุดเจ้าตัวได้สวมวิญญาณแม่ค้า โพสต์ภาพพร้อมโปรโมตกระเป๋าแบรนด์เนมหรู พร้อมคำคมของ Yves Saint Laurent ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Saint Laurent ว่า…"Without elegance of the heart, there is no elegance" ที่แปลว่า หากปราศจากความสง่างามของหัวใจ ก็ไม่มีความสง่างามงานนี้แฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์สนั่น อาทิ สวยทั้งหน้าตาและจิตใจ, สวยแพงแบบเอื้อมไม่ถึงจริงๆ ค่ะ, สวยของจริง สวยแพง สวยมีระดับ รักคุณโยเกิร์ต, สวยแบบหมดสิ่งมัวหมองในชีวิต, น้องโย อย่ากลับไปหาคนพรรค์นั้นนะคะ เห็นเราเป็นแค่ทางเลือก เป็นกำลังใจให้น้องนะคะ, ออร่าความสวยของคนหมดทุกข์ ยินดีกับชีวิตใหม่ที่จะไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะคุณโย ฯลฯ