“บีเบอร์น้อย“ มาแล้ว ”จัสติน - เฮลีย์“ สาบานรักอีกรอบพร้อมบอกข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก

หลังจากที่มีข่าวลือหนาหูมาหลายต่อหลายครั้งว่า “จัสติน บีเบอร์” วัย 30 ปีกับ “เฮลีย์ บีเบอร์” วัย 27 ปีมีปัญหาระหองระแหงกัน ล่าสุดทั้งคู่สยบข่าวลือรักร้าวด้วยการประกาศข่าวดักำลังจะมีลูกคนแรกแล้วจัสติน - เฮบีย์ บีเบอร์ พากันโพสต์วิดีโอขณะที่ ฝ่ายหญิงสวมชุดเจ้าสาวของ Yves Saint Laurent ที่เผยให้เห็นท้องอ่อนๆของเธออย่างชัดเจน พร้อมกับแสดงความรักต่อกันทั้งกอดและจูบขณะทั้งคู่ทำพิธีสาบานรักกันอักครั้งที่ฮาวายพร้อมกับโชว์แหวนเพชรรอบวงที่ใส่ติดนิ้ววงใหม่ แม้ว่าทั้งคู่จะจัดพิธีแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเดือน ก.ย. 2018ทางด้านเพื่อนซี้อย่าง เคนดัล เจนเนอร์ ก็ได้รีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่า “อ่าาา น้ำตามาอีกแล้ว“ไคลีย์ เจนเนอร์ ”รักทั้งคู่นะ”คริส เจนเนอร์ “เราตื่นเต้นมากๆ แทบรอไม่ไหวแล้ว น่ายินดีมาก“คิม คาร์เดเชียน “ฉันรักพวกคุณมากๆๆ”คริสซี เทเกน “คุณจะต้องเป็นแม่ที่วิเศษสุดๆ โอ้!หนุ่มน้อย เตรียมตัวเลย ตื่นเต้นมาก ยินดีกับทั้งสองคนมากๆ“จัสติน กับ เฮลีย์ พบกันครั้งแรกตั้งแต่ปี 2009 ตอนที่ สตีเฟน บัลด์วิน พ่อของ เฮลีย์ แนะนำให้ทั้งคู่รู้จีกกันตอนที่ไปชมรอบพรีเมียร์ Never Say Never. ของ จัสตินทั้งคู่มามีข่าวคบหาดูใจกันในตอนปี 2016 ช่วงที่ จัสติน มีข่าวรักๆเลิกๆกับ เซเลนา โกเมซ ที่คบกันมานานตั้งแต่ปี 2011 - 2014 จัสติน ไปคบกับ เฮลีย์ และกลับมาคบกับ เซเลนา อีกครั้งสั้นๆในปี 2017 ก่อนที่ เซเลนา จะประกาศสิ้นสุดทางรักอย่างเด็ดขาดกับ จัสติน ในเดือน พ.ค. 2018 ทำให้ จัสติน เดินหน้ารักใหม่กับ เฮลีย์ แบบเต็มตัว จนกระทั่งแต่งงานอย่างไรก็ตามแม้จะแต่งงานกันแล้วแต่ จัสติน บีเบอร์ ก็เคยให้สัมภาษณ์กับ GQ เมื่อปี 2021 ถึงชีวิตแต่งงานปีแรกที่ไม่ใช่หวานหอมอย่างที่คิดเพราะเต็มไปด้วยความระแวงและไร้ซึ่งความเชื่อใจกัน“มันมีหลายสิ่งที่คุณไม่อยากจะยอมรับกับคนที่คุณใช้ชีวิตคู่ด้วย เพราะว่าคุณกลัว คุณไม่ต้องการให้พวกเขารู้สึกกลัวด้วยการบอกว่า ‘ผมกลัว‘“ซึ่ง จัสติน บีเบอร์ ยอมรับว่าชีวิตแต่งงานในปีแรกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่เคาะเบาๆก็แตก แต่ตอนนี้ทุกอย่างมั่นคงและดีขึ้นมากแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งคู่จะอยากมีทายาทร่วมกันแต่ก็มีความกังวลที่ต้องเลี้ยงลูกท่ามกลางการจับตามองของคนทั่วโลก“ฉันอยากมีลูกมากๆ แต่ฉันก็กลัวค่ะ มันพอแล้วที่คนจะพูดถึงสามีฉันหรือเพื่อนๆของฉัน ฉันไม่อยากนึกถึงตอนที่เผชิญหน้ากับคนที่พูดไม่ดีถึงลูก เราแต่ทำให้ดีที่สุดและเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ตราบใดที่ลูกรู้สึกได้รับความรักและรู้สึกปลอดภัย“