สามศิลปินดาวรุ่งแห่งยุค The Kid LAROI, Jung Kook และ Central Cee แท็กทีมส่งเพลง “TOO MUCH” ประเดิมสิ้นปี

ซิงเกิลล่าสุดของนักร้องหนุ่มชาวออสเตรเลีย The Kid LAROI ที่ถือเป็นโปรเจ็คใหญ่ครั้งแรกของเขาที่เป็นการคอลแลปข้ามทวีป เพราะได้ชักชวนหนุ่มเคป๊อปสุดฮอตแห่งยุค Jung Kook จากวง BTS และแร็ปเปอร์จากเกาะอังกฤษ Central Cee มาร่วมทำเพลงนี้ด้วยกัน ซึ่งพวกเขายังได้โปรดิวเซอร์คนดังมาร่วมเขียนเพลงนี้ด้วย อย่าง Justin Bieber, Emile Haynie, Omer Fedi, รวมถึง Blake Slatkin เป็นต้นสำหรับซิงเกิล TOO MUCH นี้เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของทั้ง 3 ประเทศได้อย่างลงตัวมีสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเพลงที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทาง UPROXX ยังกล่าวอีกว่า The Kid LAROI กำลังก้าวไปสู่ระดับโลกชมมิวสิก วิดีโอ “TOO MUCH” ได้ที่นี่ในส่วนของมิวสิก วิดีโอนี้กำกับโดย Ramez Silyan ที่สื่อให้เห็นว่าทั้งสามคนอยู่บนปกต่างๆ ของแม็กกาซีน ‘TOO MUCH’ และแม็กกาซีนพวกนั้นก็มีชีวิตขึ้นมาด้วยสีสันต่างๆ รวมถึงการแสดงที่มีสไตล์, ท่าเต้นเท่ๆ และเพิ่มความเร้าใจด้วยท่วงทำนองของเพลงนี้ ซึ่งถ้าใครได้ดูมิวสิก วิดีโอนี้แล้วจะต้องชอบ และพูดออกมาว่า ดูเพลิน ภาพสวย!ฟังซิงเกิล “TOO MUCH” ได้ที่นี่ : https://TheKidLAROITH.lnk.to/TMH เข้าไปชมไปฟังผลงานคอลแลปชั้นยอดของ 3 ทวีป กับซิงเกิล TOO MUCH นี้ได้ได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอย่าง Spotify, Apple Music, Joox หรือเข้าไปชม MV เพลงนี้กันได้เลยที่ YouTube Channel : The Kid LAROI. โดย โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์ (Sony Music Thailand)ติดตามข่าวสารอัพเดทของ The Kid LAROI. ได้ที่นี่ติดตามข่าวสารอัพเดทกับ Sony Music Thailand ได้ที่นี่