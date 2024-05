อุ้ย! “โจลี่ เหงียน” โพสต์คำคม หลังดรามา “พีเค” เป็นคนดีในชีวิตจริง ไม่ใช่โซเชียล!

หลังจากที่ออกมาเผยผ่านรายการแฉข่าวเช้า ยันสัมพันธ์ไม่ได้คุยกัน 2 เดือนแล้ว ภายหลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่แอบนัดเจอกันที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีหรือไม่ เหตุทั้งพีเคและนางแบบชาวเวียดนาม เช็กอินโรงแรมเดียวกัน งานนี้พีเคประกาศอย่างข้องใจ ฝ่ายหญิงไม่ได้อยู่เกาะสมุยด้วยซ้ำ ไม่รู้เจตนาลงโพสต์ตามทำไม โกรธที่ทำให้คนเข้ามาด่าตัวเอง ด้านก็เตือนหนักๆ ว่าคนแบบนี้น่ากลัว ถ้าคบกันจริงก็ไม่เชียร์ เพราะหากเป็นคนที่หวังดีต่อกันจะไม่ทำแบบนี้ มองว่าเป็นคนอันตรายล่าสุดสตอรี่ โจลี่ เหงียน ก็ได้ปรากฏคำคม หลังดรามาดังกล่าว ระบุว่า be a good person in real life not just on social media แปลว่า เป็นคนดีในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในโซเชียลมีเดีย งานนี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะฝากไปถึงใครหรือเปล่า