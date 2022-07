เจ้าพ่อโปรเจ็กต์“วิลลี่ แมคอินทอช”ทุ่มหมดหน้าตัก ขายแหวนแต่งงาน เปิดตัว Dr.Pets CBD ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงาน “Dr.CBD Grand Opening” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด (DR.CBD CO., LTD.) อย่างเป็นทางการ โดยมีนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือ เจ้าพ่อโปรเจ็กต์อย่าง “วิลลี่ แมคอินทอช” จับมือ ดร.ซีบีดี โดย คุณพรชัย ปัทมินทร (นายกสมาคมสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย) เปิดตัว Dr.Pets CBD ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ด้วยนวัตกรรมจากสารสกัด CBD สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก งานนี้เจ้าตัวเปิดใจทุ่มหมดหน้าตัก ถึงขนาดยอมขายแหวนแต่งงานเลยทีเดียววิลลี่ แมคอินทอช กล่าวว่า “ธุรกิจนี้ลงทุนค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว เพราะตลาดนี้ใหญ่มากในต่างประเทศ อย่าง อเมริกา แต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครทำ ตอนนี้ แหวนแต่งงานของเมีย 3 กระรัต หายไปแล้วเพื่องานนี้ ถ้าใครเกิดทันไปงานแต่งผม สีสวยมาก วงนั้นไปแล้ว อันนี้เรื่องจริง ให้ทุกคนไปทำข่าวได้ว่าแหวนก็ไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวพองานนี้สำเร็จจะซื้อให้ใหม่ใหญ่กว่าเดิม เพราะตอนนี้เขาบวมขึ้นเยอะ แหวนต้องเม็ดเป้งเลย ต้องใหญ่เลย (หัวเราะ) คือ เราเป็นคนแรก ๆ ในวงการบันเทิงที่สนใจเกี่ยวกับ CBD อันดับแรกต้องเข้าใจว่า Dr.Pets CBD เอากัญชง กัญชา และกระท่อมไปสกัด จนได้เป็นสารสกัดตัวยา แล้วค่อยไปทดลองในสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งได้ผลดี เราไม่มีการยำ มวน ไปเผา แล้วพ่นใส่น้องหมา แล้วน้องหมาจะหาย ไม่ใช่นะครับ มีการใช้สัดส่วนนำไปประกอบกับสมุนไพรต่าง ๆ แล้วสามารถแก้ไขปัญหาของน้องหมา น้องแมวได้ ซึ่งค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจง แต่ถ้าน้องมีอาการหนัก ต้องให้สัตวแพทย์เป็นคนออกให้ ซึ่งเราน่าจะเป็นเจ้าแรกในเมืองไทย ที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ให้เป็นทางเลือกมีการวิจัยว่า CBD ในน้ำมันสกัดช่วยรักษาอาการวิตกกังวล อาการปวดเรื้อรัง โรคทางจิต โรคเบื่ออาหาร หรือแม้แต่โรคข้ออักเสบในสัตว์เลี้ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นน้องสุนัข น้องแมว ด้วยความที่ผมเป็นคนที่รักสัตว์ จะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมพยายามผลักดันช่วยเหลือพวกเขามาโดยตลอด ผมมองว่าพวกเขาก็เป็น 1 ในสมาชิกครอบครัว เป็นเพื่อนร่วมโลกที่มีชีวิตจิตใจ บางครั้งเวลาพวกเขาป่วย พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การยื่นมือเข้าไปช่วยพวกเขา หาทางรักษาให้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีอย่างมาก จะช่วยได้เท่าไร จะช่วยได้มากขนาดไหน ผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่ พอรู้เรื่อง CBD สามารถรักษาสัตว์เลี้ยงได้ ได้มารู้จักกับพี่ต๊อบ-พรชัย ผู้บริหาร และบริษัท ดร.ซีบีดี ก็ทำให้ผมมองเห็นโอกาส เห็นเส้นทางในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับโลกใบนี้ เพราะพวกเราต่างมีทรัพยากรที่ยอดเยี่ยม มีทีมนักวิจัย มีหลากหลายองค์กรที่ร่วมมือช่วยกัน และนวัตกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพขั้นเทพ เลยเป็นที่มาของการร่วมมือกันสร้าง Dr.Pets CBD ธุรกิจที่เป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ด้วยนวัตกรรมจากสมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม ผสานกับเทคโนโลยีคุณภาพระดับโลกสู่สารสกัด CBD และผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างดี สร้างสรรค์โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญและนักสัตวแพทย์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก หมดห่วงได้เลย ผมมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติไปสู่ระดับโลกอย่างจริงจัง ซึ่งในตอนนี้เรากำลังออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับน้องสุนัขและน้องแมว ในอนาคตเราจะต่อยอดไปเป็นน้องปลาและไปหาน้องๆอีกหลายสปีซีส์ อดใจรอกันอีกนิดนะครับ หวังว่าทุกคนจะประทับใจนวัตกรรมจาก Dr.Pets CBD นะครับ ขอบคุณครับ”นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมมือในการวิจัย พัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of Medical Sciences), กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, โรงพยาบาบลบีเอ็นเอช (BNH), บริษัท Energy Absolute, Dr. Kratom BIO, Dr. Pets CBD, บริษัท Nutribiss, ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมถ่ายรูป Photobooth, ตรวจสุขภาพฟรีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, เสวนาเกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพของพืชกัญชา และร่วมชมบูธนำเสนอสินค้าเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และกระท่อมของบริษัทในเครือ โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง พร้อมโชว์พิเศษจาก โก้ มิสเตอร์ แซกแมน & Bangkok Connection Band โดยมี พีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร รับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันตลอดงาน