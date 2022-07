"แจ็คสัน หวัง" สารภาพแอบหนีกินข้าวผัดอเมริกัน, ซุปข้าวโพด อร่อยแถมไร้คนสนใจ

ทั้งนี้เจ้าตัวได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวในระหว่างไปออกรายการวิทยุของเอไทม์มีเดีย FM94.00 Mhz.เมื่อช่วงวันวานที่ผ่านมาโดยมีทางด้านของ "พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร" รับหน้าที่ดีเจพูดคุยโดยทางด้านของ แจ็คสัน หวัง ได้เล่าให้ฟังว่าหลังเสร็จการซ้อมคอนเสิร์ต "เดอะแมตช์ 2022" ที่สนามราชมังคลาฯ ตนเองได้แอบออกไปยังฟู้ดแลนด์ที่อยู่ใกล้ๆ โดยไม่บอกใคร ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าว่าชอบที่นี่มากๆ ด้วยการย้ำคำว่า It's so good, it's the best!! หลายครั้งสำหรับเมนูที่ทางด้านของนักร้องคนดังสั่งมากินก็คือ "ข้าวผัดอเมริกัน" ขณะที่ทางด้านของพิธีกรก็ได้ถามว่าคุณรู้ใช่มั้ยว่าแม้จะชื่อข้าวผัดอเมริกันแต่เมนูนี้ไม่มีขายที่อเมริกา ซึ่งทางด้านของนักร้องคนดังก็เผยว่ารู้และบอกว่ามันเหมือนกับข้าวผัดมะเขือเทศมากกว่าและมันยอดเยี่ยมมากนอกจากข้าวผัดอเมริกันแล้วเจ้าตัวยังได้สั่ง "ซุปข้าวโพด" พร้อมบอกว่าอร่อยและได้เร็วมากๆ ก่อนระบุว่าการไปครั้งนี้ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเขาเลยเพราะต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตของตนเอง"ผมยังบอกกับทีมงานเลยว่าไม่มีใครสนใจหรอก..." เจ้าตัวเผยผ่านในการให้สัมภาษณ์