คว้าหัวใจอินเตอร์แฟนไปเต็มๆ ! CHANGE2561 เสิร์ฟความสุขกว่า 2 ชั่วโมง ใน PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING IN TOKYO LOVE'S JOURNEY

ผ่านไปแล้วกับงานแฟนมีตติ้งที่อัดแน่นไปด้วยความประทับใจในทุกโมเม้นต์กับ PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING IN TOKYO LOVE'S JOURNEY ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นของทั้ง 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” พาเวล นเรศ, พูห์ กฤติน , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , นัท ศุภณัฐ , ปิง โอบนิธิ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท็อปเทน ศุภกรณ์ , ป๊อป ภัทรพล และ ลี อัสรี จาก CHANGE2561 ORIGINAL ผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงแบบครบวงจร ที่ได้เดินทางมามอบความสุขเป็นของขวัญให้กับอินเตอร์แฟนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่ซีรีส์เริ่มจนจบ โดยจัดขึ้นเมื่อ (วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567) ณ (NISSHO HALL TOKYO) ประเทศญี่ปุ่น โดย CHANGE2561 ได้จับมือร่วมกับ A.R.A และ Aplan International Group ซึ่งทั้ง 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นตั้งแต่ก่อนเดินทางไปยัง ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงก็มีแฟนๆมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเริ่มต้นความสุขแบบฉุดไม่อยู่ สตาร์ทความฟินด้วยเพลง “Speed of love” ให้แฟนๆได้หายคิดถึงพร้อมกล่าวทักทาย สวัสดีแฟนๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้รับเรียกกรี๊ดสนั่นอย่างต่อเนื่อง ทำเอาทั้ง 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” ปลาบปลื้มกับการต้อนรับสุดอบอุ่น หลังจากนั้นเป็นการพูดคุยถึงความรู้สึกของงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ โดยระหว่างการพูดคุย 12 หนุ่มได้หยอดโมเม้นต์ฟินๆให้แฟนๆได้ปลื้มปริ่มกันถ้วนหน้า จากนั้นทั้ง 12 หนุ่มได้พาทุกคนไปสนุกกันต่อกับช่วงเวลาแห่งการเล่นเกมส์ ซึ่งก็อบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสนุกที่อัดแน่นทุกวินาที โดยเฉพาะเกมส์ป็อกกี้ที่ให้ทั้ง 6 คู่ ใช้ปากกัดป็อกกี้แท่งเดียวกันและเกมส์ให้พูดภาษาญี่ปุ่นที่ยากๆแบบไวๆจากนั้น 12 หนุ่มก็เข้าสู่ช่วงของ SET เพลงแทนความรู้สึกของตัวละคร “PIT BABE THE SERIES” ที่แต่ละคนก็ถ่ายทอดความรู้สึกตัวละครผ่านเพลงได้อย่างสุดฟินพาแฟนๆกรี๊ดแบบไม่พักเลยทีเดียว โดย นัท ศุภณัฐ ออกมาถ่ายทอดเพลง คนไม่ค่อยดี ต่อด้วย ปิง โอบนิธิ ในเพลง เดี๋ยวรักเอง จากนั้นก็เป็นโชว์สุดพิเศษของสองหนุ่มสีสันในซีรีส์ ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท็อปเทน ศุภกรณ์ พาแฟนๆโยกตัวไปพร้อมกันในเพลง เหลือจะเชื่อ ก่อนส่งไมค์ต่อให้ 4 หนุ่มตัวร้ายในซีรีส์ กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , ป๊อป ภัทรพล , ลี อัสรี ออกมากระชากใจแฟนๆในเพลง ผู้ชายร้ายๆ กับลุคแบดบอยพร้อมท่าเต้นสุดคูล ก่อนจะเข้าโหมดหวานของ สายลับ เหมวิช กับ ภณ ธนภณ ขึ้นมาเสิร์ฟความฟินชุดใหญ่พาใจละลายไปกับเพลง บอกแล้วคบก็จบ จากนั้น พาเวล และ พูห์ ก็ออกมาตกแฟนกับการแสดงโชว์เพลง BETTER ME เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น หลังจากนั้นก็ถึงเวลา PHOTO TIME เป็นช่วงถ่ายรวม และถ่ายรูปคู่สุดจิ้นและเมื่อเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” ก็ได้กล่าวขอบคุณความรักของแฟนๆทุกคนที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้นจากใจ พร้อมให้คำสัญญาว่าจะสร้างผลงานดีๆออกมาเพื่อทุกคนต่อไป หลังจากนั้นเป็นการถ่ายรูปร่วมกัน และปิดท้ายงานนี้ด้วย ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เตรียมมามอบให้แฟนคลับโดยเฉพาะกับเพลง ถึงจะน้อยแต่100% หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลา FAN BENEFIT และการถ่ายรูปร่วมกันกับแฟนๆ เรียกได้ว่าเป็นของขวัญปลื้มปริ่มหัวใจกันถ้วนหน้าทั้งแฟนคลับและศิลปินเลยทีเดียวและ Next Station ต่อไปของ PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY ปักหมุดเตรียมไปพบกับอินเตอร์แฟนกันต่อกันที่ประเทศเกาหลีใต้