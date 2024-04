“REVOMED GROUP” ปั้น “โปรเจกต์” เปิด “นวัตกรรม” มุ่งเป้ายอดขาย 3,500 ล้านบาท และผลักดันไทยสู่ฐานผลิตสินค้าความงามของโลก!!

"REVOMED GROUP" กลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการรับผลิตแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งมีสาขาอยู่ในหลากหลายประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ กัมพูชา และ พม่า เป็นต้น โดยมีประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นของสำนักงานใหญ่ ได้จัดงานแถลงนโยบาย แนวทาง และวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของปี 2024 พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมสารสกัดและการผลิตระดับโลกจากพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อมุ่งเป้าในฐานะผู้นำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในตลาดโลก ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างล้นหลาม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทต่างชาติ และสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของเมืองไทย“ดร.วาสนา อินทะแสง” ประธานกรรมการบริหาร ที่ผลักดันนวัตกรรมบนธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม สร้าง OEM, ODM ด้วยฝีมือไทย ออกสู่สายตาชาวโลก เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจผู้หญิงไทยที่มีบทบาทในระดับแนวหน้าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ ได้ประกาศวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานบนเวที นั่นคือREVOMED : SHAPING INNOVATION, SHAPE OF THE FUTURE “สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตของแบรนด์คุณ”พร้อมได้เผยว่า “ตลอดการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เป้าหมายหลักสำคัญ หัวใจการทำงาน และความมุ่งมั่นของ REVOMED GROUP ไม่เคยเปลี่ยน และมีแต่จะขยายสเกลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อผลักดันงานวิจัย ค้นคว้านวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิต ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามด้วยคุณภาพระดับสากล เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยปีที่แล้ว (2565) ได้รับการตอบรับและไว้วางใจอย่างสูงจากเจ้าของแบรนด์ โดยสามารถผลิตสินค้าให้กับลูกค้าจำนวนรวมมากกว่าสิบล้านชิ้น”“ปีนี้ รีโว่เมด กรุ๊ป พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิดบนทิศทางที่ว่า SHAPING INNOVATION, SHAPE OF THE FUTURE หรือในภาษาไทยที่ว่า “เราคืออนาคตของธุรกิจคุณ!” โดยหัวใจสำคัญหลักของปีนี้ที่ REVOMED GROUP จะเป็นทั้งที่ปรึกษา และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบธุรกิจแห่งอนาคตให้กับลูกค้า/ เจ้าของแบรนด์ ด้วยสิ่งที่ดีที่สุด สำคัญที่สุด พิเศษที่สุด และ เอ็กคลูซีฟที่สุด จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จากนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อให้ได้สุดยอดสารสกัดจากโรงงานระดับโลก ผนวกกับกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบคุณประโยชน์สุดคุ้มค่าแก่สุขภาพของผู้บริโภค”“แผนดำเนินงานจะถูกขับเคลื่อนบนกลยุทธ์ Expert Collaboration เพราะการทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ บางครั้งก็ไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องจับมือทำไปด้วยกันจากมืออาชีพหลายฝ่าย โดยวันนี้คู่ค้าของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา ก็จะมาให้ข้อมูลสำคัญที่ REVOMED GROUP เชื่อมั่นว่าจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ และสร้างมิติใหม่ของวงการได้อย่างแน่นอน”และหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานนี้ คือ “ปีนี้ รีโว่เมด กรุ๊ป พร้อมเปิดตัวโปรเจกต์สำคัญที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นนักธุรกิจสุดแกร่ง พร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จ โดยมี REVOMED GROUP คอยให้การสนับสนุนผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อTHE NEXT CEO BY REVOMED GROUP ที่สุดของความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอาหารเสริมของไทย เพื่อยกระดับสู่นักธุรกิจมืออาชีพ “คว้าโอกาส” เป็นเจ้าของแบรนด์ ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยนวัตกรรม ที่มีงานวิจัยรองรับ "รายแรก" ของโลก มูลค่าจากการลงทุนวิจัยให้แล้วนับ 100 ล้านบาท!! จาก REVOMED GROUP โอกาสนี้เป็นของทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอเพียงแค่คุณ "อยาก" ที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ โอกาสมาถึงแล้ว เราจะเป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จในครั้งนี้ให้กับคุณ มา SHAPE OF THE FUTURE สร้างตำนานแห่งอนาคตไปด้วยกัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้ ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ REVOMED GROUP”นอกจากนี้แล้ว ด้วยโอกาสทางธุรกิจของเครื่องสำอางที่เพิ่มมากขึ้นหลังยุคโควิด-19 “รีโว่เมด กรุ๊ป ถือโอกาสนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการรับผลิตกลุ่มสินค้าแบรนด์ความงาม และเครื่องสำอาง ภายใต้ชื่อ REVOMED Cosme หลังจากเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ระดับโลก ทั้งในเกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศส และตุรกี มาอย่างต่อเนื่อง ณ เวลานี้ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มี ถือว่าเราพร้อมแล้วที่จะรันวงการเครื่องสำอางให้เติบโตยิ่งขึ้น”ในงานนี้ยังมีเซสชั่นของการพูดคุยจากหลากหลายบุคคลในแวดวงการวิจัย เครื่องสำอางค์ สุขภาพ และความงาม ทั้งไทยและต่างประเทศ ภายใต้ธีมเนื้อหา “NOW - NEXT - NEVER” แบบ Beyond Expectation โดยในแต่ละเซสชั่นนั้นมีนัยที่สำคัญ และถือเป็นทั้งเทรนด์ในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มกำหนดอนาคต เพื่อเปิดโอกาสไปสู่การพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ประกอบด้วย• มร.แกรม เคลกก์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท NEW IMAGE GROUP LIMITED แบรนด์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นนำ และผู้ก่อตั้ง NIG Nutrition โรงงานผลิต นมแพะ และผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมแพะ อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ โดย วางเป้าหมายในการขยายฐานการผลิตนมแพะและอาหารเสริมในภูมิภาคแปซิฟิก• ยกระดับสินค้ารูปแบบเม็ดฟู่ของเมืองไทย โดยการร่วมมือกับผู้นำในฝั่งยุโรปอย่างประเทศเยอรมนี กับโรงงาน “C. Hedenkamp” ที่มี “Mr.Sebastian Häfner” Overseas Management Board C.Hedenkamp GmbH & Co.KG. เป็นหัวเรือใหญ่ ซึ่งได้เลือกผลิต Effervescent Tablet นวัตกรรมเม็ดฟู่ ที่คิดค้นและพัฒนาสูตร โดยโรงงานผลิตเม็ดฟู่อันดับหนึ่งของเยอรมนี• "อิชิมารุ ฟาร์คอส" ประเทศญี่ปุ่น ก้าวถัดไป เพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ "REVOMED GROUP" ด้วยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ก่อให้เกิด “การวิจัยและนวัตกรรม” ที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์คุณภาพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็น Exclusive สิทธิบัตรเฉพาะรีโว่เมดเท่านั้น โดย "ดร.วาสนา อินทะแสง" ได้จับมือกับ "อิชิมารุ ฟาร์คอส" ผู้นำด้านสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่น พัฒนาสารสกัด Ceramide จากจมูกข้าวญี่ปุ่น "KIREI CERA" (คิเรอิ เซรา) หรือ "Phytocera-NW15" ที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดในตลาดถึง 15% ซึ่งพัฒนาและทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ “Dr. Arunasiri Iddamalgoda” Managing Director พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาโปรดักส์ให้สามารถตอบโจทย์ตลาดสุขภาพและความงาม อย่างแท้จริง• รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล (หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล กับก้าวสำคัญของการร่วมมือกับรีโว่เมดในการพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์ในวงกว้างทั้งภาคธุรกิจและสังคม สามารถนำงานวิจัยจากหิ้งขึ้นสู่ห้างได้อย่างแท้จริง โดยมีโครงการนำร่องที่เพิ่งเปิดตัว คือ ผลิตภัณฑ์กาแฟชะลอวัย จากจังหวัดน่าน และได้คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์ เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยนี้• Content + Commerce + Company การปั้น Content สร้าง Community เพื่อนำมาสู่ ธุรกิจ ถือเป็นโลกอนาคตอย่างไร คุณปิยธิดา บำรุงรักษ์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะนา ไทยแลนด์ จำกัด), คุณภาพพิมพ์ คเชนทร์พงศ์ (CEO Brand AVERY), คุณเชอร์รี่ อภิชญา นุชประไพ (CEO Brand Terry), คุณนฤมล ประเสริฐสุข (CEO Brand Gala), คุณธันย์ธานิท กันต์นันท์ธร (CEO One Life), และ คุณแวววรรณ กันต์นันท์ธร (CEO One Life)• การพูดคุยกันในประเด็น Global Trend (Innovation for Aging society) จาก "ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์" อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, "นายแพทย์ธนกร ศรีบานชื่น" Product Manager ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าของบริษัท REVOMED GROUP จำกัด และ “เภสัชกร ณัฐชาศิษฐ์ พงศ์เขตกิจ” CEO บริษัท MB CHEM จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าสารสกัดด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในงานนี้ด้วย นั่นคือ การลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง รีโว่เมด กรุ๊ป จากประเทศไทย กับ อิชิมารุ ฟาร์คอส จากประเทศญี่ปุ่น และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือทางการค้นคว้า พัฒนา และวิจัยสารสกัดใหม่ ๆ สำหรับส่งมอบให้ผู้ประกอบการในอนาคต นับว่าเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญมาก ๆ อีกหนึ่งครั้งของแวดวงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามของเมืองไทย“ดร.วาสนา อินทะแสง” ปิดท้ายว่า “ในปีนี้ "REVOMED GROUP" ยังเตรียมแคมเปญ “No.1 SHAPING THE FUTURE TOGETHER” กับงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเชิดชูบุคลากร ธุรกิจต้นแบบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม ภาพใต้กลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน คาดว่าจะจัดขึ้นในปลายปี 2567 นี้ โดยมุ่งเป้าหมายทางธุรกิจที่ยอดขายรวม 3,500 ล้านบาท และสร้างระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Eco-system) ด้านสุขภาพและความงามของไทยให้คึกคักและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”#REVOMEDGROUP#SHAPINGINNOVATIONSHAPEOFTHEFUTURE