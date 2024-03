‘สยามรวินท์’ บวงสรวงยิ่งใหญ่ 4 ทรชนคนอันตราย ‘กาย ภณ บิ๊ก โจ๊ก สายป่าน’ นำทีมแอคชั่นสุดมันส์ ดีเดย์ตุลาคม ทุกโรงภาพยนตร์

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 11.29 น. ณ ลานพระพิฆเนศ ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ Central World บริษัท สยามรวินท์ จำกัด (SIAM RAWIN CO., LTD) นำโดย 3 ผู้บริหารรุ่นใหม่ คุณเปรมิกา วุฒิวุธ ,คุณชาย ชัชชาย วุฒิวุธ และคุณพรเลิศ ลัดดาวัลย์ เปิดตัวทำพิธีบวงสรวง และฟิตติ้ง กันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับภาพยนตร์บู๊แอ็คชั่นดุเดือด4 ทรชนคนอันตราย ผลงานกำกับโดย น้อง อรุโณทัย นฤนาทบรรยากาศพิธีบวงสรวงอุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยทัพนักแสดง นำทีมสะใจโดย สายป่าน อภิญญา ,ภณ ภวัสน์ ภู่พันธ์ชสีห์ ,บิ๊ก ดีเจอร์ราร์ด ,กาย ศิวกร เลิศชูโชติ,เอม ตามใจตุ๊ด วิทวัส รัตนบุญบารมี,โจ๊ก อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ ,เจ้านาง รวินท์นิภา วุฒิวุธ ,สุเชาว์ พงษ์วิไล,แบงค์ ปวริศร์ มงคลพิสิฐ,ดร.มนัส ตั้งสุข,หลิน นุศรา,ปิงปอง สะแกวัลย์,เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย ฯผู้อำนวยการสร้างหนัง คุณชาย ชัชชาย วุฒิวุธ ผู้บริหาร บริษัท สยามรวินท์ จำกัด (SIAM RAWIN CO., LTD) เปิดใจว่า“ผมเป็นผู้บริหาร บริษัท มะมาสมุนไพร (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดมานานกว่า 20 ปี ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวด้วยพืชสมุนไพร มีตัวแทนขายกว่า 96 สาขาทั่วประเทศ จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการภาพยนตร์ มาจากลูกสาวชอบการแสดงมาก ประกอบกับมีเพื่อนและทีมงานในวงการที่สนิทมาแนะนำ ถึงความเป็นไปได้ในการผลิตภาพยนตร์ในยุคนี้ที่กำลังเฟื่องฟู และเล็งเห็นศักยภาพของภาพยนตร์ไทย จึงเป็นแรงบันดาลใจผมมาจับธุรกิจด้านนี้ และตั้งใจผลักดันให้วงการภาพยนตร์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกบริษัท สยามรวินท์ จำกัด ประเดิมสร้างภาพยนตร์บู๊แอคชั่นดุเดือด 4 ทรชน คนอันตราย ดูอาจจะดูใหม่ในวงการภาพยนตร์ แต่ทีมงานที่ผมมี ผมมั่นใจในคุณภาพและฝีมือว่าไม่ใหม่ เชื่อว่าบริษัท สยามรวินท์ จากนี้ไปจะเป็นที่จดจำ ของแฟนหนังทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน ผมมีทีมงานที่เก่ง เมื่อมีคนเก่งในทีม ก็ไม่ยากเลย ที่จะพัฒนาบริษัทให้สร้างผลงานที่ดี ออกสู่สายตาประชาชน”ภาพยนตร์ 4 ทรชนคนอันตราย กำกับโดย น้อง อรุโณทัย นฤนาท “จากประสบการณ์การเป็นนักแสดง ที่ทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาหลายสิบปี เวลามาทำงานเบื้องหลัง หรือทำงานอะไรก็ตามพี่น้องจะหาข้อมูล เพื่อที่จะเรียนรู้กับมันก่อน และจะมาวางแผน เพื่อที่จะเตรียมงาน พี่น้องมีความเชื่อในการทำงานว่าถ้าเรามีการเตรียมงานและวางแผนการถ่ายทำอย่างละเอียด เวลาทำงานหน้ากอง มันจะทำให้งาน flow หรือเวลาเกิดปัญหาจะทำให้เรามีแผนรองรับในการทำงานได้ค่ะ”ต่ำตมในสายตาคนอื่น 4 มิจฉาชีพห้าวโหดที่โลกไม่ต้องการ! ซ่อนลึกดราม่าเข้มข้น ที่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว หนังบู๊แอคชั่นดุเดือด!! ที่จะเปิดมิติใหม่ของหนังไทยไปสู่ตลาดหนังโลก! ดีเดย์ให้โลกจำ เต็มตาเต็มอารมณ์ ตุลาคมนี้ กับ 4 ทรชนคนอันตราย ทุกโรงภาพยนตร์