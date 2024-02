“กะตะกรุ๊ป” ปรับกลยุทธ์พลิกฟื้น ทุ่ม 800 ล. รีโนเวทบียอนด์ กะตะ พร้อมผุดบียอนด์สกายวอล์กนางชี

ผู้จัดการรายวัน 360 – “กะตะกรุ๊ป ประกาศก้าวสู่ยุคใหม่เต็มกำลัง พลิกโฉมแบรนด์ “บียอนด์” (Beyond) ด้วยแนวคิด“Colors of Beyond” สาดสีสันการพักผ่อนและท่องเที่ยวให้เจิดจรัสกว่าเคยมีมา พร้อมทุ่ม 800 ล้านบาท รีโนเวท “บียอนด์ กะตะ” (Beyond Kata) ครั้งใหญ่ และเปิดตัวโรงแรมใหม่ “บียอนด์ สกายวอล์ค นางชี” (Beyond Skywalk Nangshi) แลนมาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดปัง คาดดึงนักท่องเที่ยวสู่ภาคใต้ประเทศไทยล้นหลามนายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหาร กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท ประเทศไทย และ บียอนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า ในปีนี้ กะตะกรุ๊ปได้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการของเมืองไทยมา 40 ปีแล้ว โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์รีสอร์ทที่ดีที่สุดริมทะเล เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับแก่ผู้มาเยือนตลอดมา โดยมี “บียอนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท” (Beyond Hotels & Resorts) เป็นแบรนด์หลักของกลุ่มที่สร้างความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องหลังจากผลกระทบครั้งใหญ่จากวิกฤติการแพร่ระบาดทั่วโลก กะตะกรุ๊ปได้กลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งด้วยการปรับกลยุทธ์และวางตำแหน่งแบรนด์ใหม่ (Brand positioning) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด ‘The Colors of Beyond’ หรือสีสันแห่งการพักผ่อนและการท่องเที่ยวในรูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับกว่าที่เคยมีมา โดยเน้นการพัฒนาจุดหมายปลายทางที่นำเสนอประสบการณ์ “ไลฟ์สไตล์” ที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย ไปจนถึงการรีแบรนด์ และรีโนเวทโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเพื่อให้มีความสดใหม่มากยิ่งขึ้น“ปัจจุบันกะตะกรุ๊ปมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ โดยเป็นเจ้าของและบริหารงานเองทั้งสิ้น 9 แห่ง ทุกแห่งตั้งอยู่ริมชายทะเลบนชายหาดที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 2,200 ห้อง ในขณะที่เราเฉลิมฉลอง 40 ปีในอุตสาหกรรมการบริการของไทย เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวแนวคิด 'The Colors of Beyond' ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำแก่แขกของเรา การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงเรา ความยืดหยุ่นและการอุทิศตนเพื่อมอบความเป็นเลิศในภูมิทัศน์การท่องเที่ยวที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา” นายประมุขพิสิฐกล่าวบทใหม่ของ “กะตะกรุ๊ป” คือการกำหนดตำแหน่งแบรนด์ให้กับ “บียอนด์ รีสอร์ท” ที่ฉีกไปจากเดิมบนกลยุทธ์แนวคิด “The Colors of Beyond” ที่จะปั้นให้บียอนด์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ (MASSCLUSIVITY) ด้วยการมุ่งสร้างความพิเศษที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้ ผ่านเสาหลัก 4 ด้าน ได้แก่● ด้านทำเลและการออกแบบ (Beyond A Best Location is A Better Design) บียอนด์ทุกแห่งตั้งอยู่ริมทะเลบนชายหาดที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ของประเทศไทย ผสานการออกแบบสไตล์ร่วมสมัยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของแต่ละท้องถิ่น เพียบพร้อมด้วยการบริการที่มีรสนิยม ใส่ใจในทุกรายละเอียด รวมถึงการนำเสนอประสบการณ์ที่หายาก ทั้งอาหารไทยรสเลิศ กิจกรรมและการท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน● ด้านประสบการณ์ (Beyond Modernity is A Better Experience) การนำเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยช่วยให้แขกที่มาพักได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น● ด้านสิ่งแวดล้อม (Beyond A Good Place is A Better Planet) บียอนด์เน้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการดูแลบำบัดน้ำเสีย การลดขยะ และมาตรการอื่น ๆ อีกมากมาย● ด้านชุมชนท้องถิ่น (Beyond Global is A Better Local) การดำเนินงานของบียอนด์ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนสินค้าของชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ชุมชนยั่งยืนไปพร้อม ๆ กันโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนด์ “บียอนด์” ประกอบด้วย 3 ซีรีย์ คือ “ขุนเขา” (Mountain Series) จุดหมายปลายทางที่จะมอบความสงบที่สมดุลท่ามกลางธรรมชาติของภูเขาอย่าง “บียอนด์ สกายวอล์ค นางชี” (Beyond Skywalk Nangshi) “ท้องทะเล” (Sea Series) อิสระแห่งการพักผ่อนที่มีทั้งเสียงคลื่นและท้องฟ้าอันปลอดโปร่ง ได้แก่ “บียอนด์ กะตะ” (Beyond Kata) “บียอนด์ กะรน” (Beyond Karon) “บียอนด์ เขาหลัก” (Beyond Khaolak) “บียอนด์ กระบี่” (Beyond Krabi) และ “บียอนด์ สมุย” (Beyond Samui) “เมือง” (City Series) ที่พักที่ผู้เข้าพักจะตื่นเต้นเร้าใจไปกับสีสันของเมืองแห่งแสงสีอย่าง “บียอนด์ ป่าตอง” (Beyond Patong)โปรเจกต์ “The Colors of Beyond” ยังรวมถึงการ รีโนเวท “บียอนด์ กะตะ” (Beyond Kata) ครั้งใหญ่ ด้วยมูลค่าการลงทุน 300 ล้านบาท เพื่อให้เป็นรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนริมชายหาดที่ดีที่สุดบนหาดกะตะ ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการออกแบบอย่างดี บวกรวมกับการบริการมาตรฐานระดับโลก ผสานกลิ่นอายเสน่ห์ท้องถิ่นอันอบอุ่น เหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัว และรองรับการจัดประชุม อีเวนต์ และ MICE อย่างลงตัวนอกจากนั้น ยังได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ “บียอนด์ สกายวอล์ค นางชี” (Beyond Skywalk Nangshi) โรงแรมขนาด 57 ห้อง ด้วยมูลค่าการลงทุน 500 ล้านบาท แลนมาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่เปิดตัวในปี 2567 นี้ ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา ประเทศไทย โอบล้อมด้วยทิวทัศน์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของทะเลอันดามันและภูเขาเสม็ดนางชีอันยิ่งใหญ่ มีห้องพักหลากหลาย เหมาะกับทุกงบประมาณและความต้องการ มีให้เลือกทั้งเต็นท์วิวทะเล เต็นท์กลางป่า พาวิลเลี่ยนวิวทะเล และพูลวิลล่า นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ สระว่ายน้ำ กิจกรรมทางน้ำ และกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติ ไฮไลท์คือ ‘บียอนด์ สกายวอล์ค’ (Beyond Skywalk) ทางเดินพื้นกระจกลอยฟ้าที่สูงและยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยความยาว 180 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 80 เมตร กระจกสามชั้นหนา 30 มม. สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ราคาเข้าชมพร้อมเครดิตอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 500 บาท นักเรียน/เด็ก ราคา 300 บาท และเด็กเล็กเข้าชมฟรี (ราคานี้เป็นช่วงเปิดตัว หมดเขต 29 กพ. นี้)กระบวนทัศน์การปรับโฉมแบรนด์ยังรวมถึงการดึงผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาร่วมเดินเกมโปรเจกต์การนำ “กะตะกรุ๊ป” เข้าสู่ยุคใหม่ ที่จะยกระดับและสร้างภูมิทัศน์การท่องเที่ยวทะเลใต้ประเทศไทยให้เติบโตอย่างเต็มกำลัง โดยได้แต่งตั้ง นายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ ในตำแหน่ง รองประธานฝ่ายกลยุทธ์การค้า แห่งกะตะกรุ๊ป มาร่วมบริหารงานการปรับปรุงตามแผน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและความก้าวหน้าขององค์กรผ่านมุมมองของคนยุคใหม่ที่เข้าใจตลาดปัจจุบันอย่างแท้จริง“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้กับ กะตะกรุ๊ป และบียอนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เรามุ่งเน้นไปที่การปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยและยกระดับข้อเสนอของเราเพื่อตอบสนองความต้องการแบบไดนามิกของตลาดในปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่และสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวในทะเลใต้ของประเทศไทย” นายศศิศศ์กล่าว