“Beyond Skywalk Nangshi” รีสอร์ทใหม่แห่งเสม็ดนางชี จุดชมวิวพื้นกระจกสูงและยาวที่สุดในไทย

“กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท ประเทศไทย” (Kata Group Resorts Thailand) พลิกโฉมแบรนด์ “บียอนด์” (Beyond) ภายใต้แนวคิด “Colors of Beyond” สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ “บียอนด์ สกายวอล์ค นางชี” (Beyond Skywalk Nangshi) ที่มาพร้อม ‘บียอนด์ สกายวอล์ค’ (Beyond Skywalk) ทางเดินพื้นกระจกลอยฟ้าที่สูงและยาวที่สุดในประเทศไทย แลนมาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่โอบล้อมด้วยทิวทัศน์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของทะเลอันดามันและภูเขาเสม็ดนางชีอันตระการตา“บียอนด์ สกายวอล์ค นางชี” รีสอร์ทขนาด 57 ห้อง ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา จุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์อันน่าจดจำ ที่เหมาะกับทุกงบประมาณและทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักแต่ละห้องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายและมีสไตล์ท่ามกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบ มีให้เลือกทั้ง เต็นท์วิวทะเล (Seaview Tent) เต็นท์กลางป่า (Forest Tent) ขนาด 23 ตารางเมตร ที่สามารถตื่นขึ้นมาแล้วพบกับวิวพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลแบบพาโนราม่าหรือขุนเขาเขียวขจี พาวิลเลี่ยนวิวทะเล (Seaview Pavilion) ห้องพักขนาด 30-31 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในอาคาร 2 ชั้น สัมผัสประสบการณ์ความหรูหราเหนือระดับที่มองเห็นความงามของวิวเสม็ดนางชีอย่างชัดเจนค้นพบการพักผ่อนสุดพิเศษที่นำเสนอการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของตัวเลือกที่พักแบบ วิลล่า (Villa) และ พูลวิลล่า (Pool Villa) ที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวหรือจากุชชี่ มีขนาดตั้งแต่ 1 ห้องนอน ไปจนถึง 2 ห้องนอน แต่ละหลังมีลักษณะโดดเด่น มาพร้อมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและวิวเสม็ดนางชีที่สวยงามแบบอันซีนนอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร “Horizon” เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน เสิร์ฟอาหารเลิศรสพร้อมทิวทัศน์อันตระการตา “Skywalk Café” คาเฟ่บรรยากาศสบายๆ สำหรับการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับกาแฟหรือชาสักแก้ว ต่อด้วยการแหวกว่ายรับความสดชื่นใน “สระว่ายน้ำ” ที่ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคาร Upper Lobby สูดอากาศบริสุทธิ์และดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามขณะว่ายน้ำ หรือสนุกกับการพายเรือแคนู สำรวจป่าชายเลน นั่งเรือหางยาวไปยังเกาะใกล้เคียง อาทิ เกาะเจมส์บอนด์ เกาะห้อง เกาะพนัก เกาะปันหยี หรือหมู่บ้านยิปซีไฮไลท์คือ ‘บียอนด์ สกายวอล์ค’ (Beyond Skywalk) ทางเดินพื้นกระจกลอยฟ้าที่สูงและยาวที่สุดในประเทศไทย ที่เชื้อเชิญนักเดินทางให้มาดื่มด่ำไปกับความมหัศจรรย์ของวิวหลักล้านสุดอันซีนที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความยาว 180 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 80 เมตร กระจกสามชั้นหนา 30 มิลลิเมตร สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จิบเครื่องดื่มและเพลิดเพลินไปกับวิวหลักล้านสุดอันซีน ตั้งแต่โมงยามของพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก และแสงเรืองรองของทางช้างเผือกเหนือทะเลอันดามันข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://facebook.com/BeyondSkywalkNangshi