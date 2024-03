77 “มิสแกรนด์” ฟาดกันด้วยทูพีซ มีเท่าไหร่ใส่สุด แซบมัดใจกรรมการ

ค่ำคืนนี้เป็นอีกรอบสำคัญกับการประกวดและกับการประกวดเพื่อเฟ้นหา B ที่ 2 นั่นก็คือซึ่งนอกจากความสวยแล้ว นางงามแกรนด์ต้องมีรูปร่างที่ดีและสมส่วน การเดิน การโพสต์ต้องสับฉบับแกรนด์ จริตต้องใช่โดนใจชาวด้อม คืนนี้ภูเก็ตลุกเป็นไฟ เมื่อผู้เข้าประกวดนุ่งทูพีซสีชมพู และ สีดำ คอลเลกชั่นพิเศษจาก La Glace (ลา กลาส) ซึ่งนอกจากจะเป็นรอบคัดเลือก Best in Swimsuit แล้วยังมีรางวัลพิเศษ La Glace Babe Vibes By La Glace Thailand หนึ่งเดียวของค่ำคืนนี้นางงามต่างปล่อยของกันเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสเต็ปการเดิน การโพสต์ หรือการครีเอทตัวเองเข้าหาแสงและแรงเชียร์ของแฟนนางงามในฮอลล์ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เผ็ดไฟลุกม๊าก! มีเท่าไหร่ใส่สุดเพื่อให้ตัวเองอยู่ในแถวหน้า หลังเสร็จสิ้นโชว์ พิธีกรประกาศปิดโหวตและรวมคะแนน ก่อนจะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โดย 5 คนมาจากคะแนนโหวต และ 5 คนมาจากคณะกรรมการ โดยผู้เข้ารอบ 10 คน ได้แก่และโดยทั้ง 10 สาว ต้องมา Battle กันแบบ 1 ต่อ 1 วัดให้เห็นไปเลยว่าใครแซบกว่ากัน โดยมีรับหน้าที่ Commentator แบบปัง แบบสุด จึ้งใจมากแม่ ท่ามกลางการลุ้นระทึกของแฟนนางงาม พิธีกรประกาศรางวัลพิเศษ La Glace Beabie Vibes By La Glace Thailand ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพรรับเงินรางวัล 50,000 บาทสำหรับผลประกวดรางวัล Best in Swimsuit 2024 จะประกาศในค่ำคืนรอบตัดสิน วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo Bkk พระราม9โดยรอบสำคัญๆ ต่างๆ ที่แฟนนางงามห้ามพลาดหลังจากนี้คือวันที่ 30 มีนาคม 2567 จะเป็นการประกวดรอบชุดประจำชาติ วันที่ 1 เมษายน 2567 พบกับ Grand T-POP Concert และวันที่ 3 เมษายน 2567 ประกวดรอบ Preliminary Competition