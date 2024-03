ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งเสริมธุรกิจด้านอาหารให้มีความยั่งยืน สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันจากธุรกิจท้องถิ่นให้ขยายสู่ตลาดสากล

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดกิจกรรม “Food Next Normal” เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาการตลาดและแนวทางการสร้างธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารต่างๆ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ให้ อาจารย์ยงยุทธ นิลเปล่งแสง กรรมการผู้จัดการบริษัท ตานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และที่ปรึกษาการตลาด เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาด พร้อมวางแนวทางการขยายธุรกิจใหม่และสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 6 รายในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได้มากขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการทั้งหลายได้กว่าเท่าตัว และทางศูนย์ฯได้คัดเลือก Success Case ขึ้นมา 2 รายอันได้แก่สลักศิลป์ฟู้ดช้อป เป็น Super Market ด้านวัตถุดิบอาหารและอาหารสำเร็จรูป ชื่อดังที่มีสินค้าครบถ้วนในจังหวัดตรังเปิดมานานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่มาซื้อวัตถุดิบและลูกค้าทั่วไปที่มาซื้ออาหารสำเร็จรูป ปัจจุบันมีสินค้าเป็นแบรนด์ตัวเองขายในร้านหลายชนิดอาทิเช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ลูกชิ้น หมูปิ้ง เป็นต้น หลังจากผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านช่องทางการขายใหม่ๆได้มากขึ้นและไม่จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่ตรังเท่านั้น มีการเริ่มนำ Social Media มาเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าไปทั่วประเทศ การนำระบบ CRM มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าและวิเคราะห์ลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เชื่อมต่อทุกระบบได้อย่างดีเยี่ยม (Seamless) นอกจากนี้ยังได้แนวทางการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสากลมากขึ้นด้วยการทำ แฟรนไชส์หมูปิ้งนายเคี้ยง ซึ่งเป็นแบรนด์หมูปิ้งที่แต่เดิมขายเฉพาะในร้านยังไม่เคยทำการตลาดอย่างจริงจัง มีการเริ่มทดสอบตลาดไปแล้วและได้ผลตอบรับอย่างล้นหลาม โดยราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นแค่ 7,999 บาทเท่านั้น พร้อมเปิดขายได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศนาเดีย แอนด์ นาดิส ฟู๊ด บริษัทผู้ผลิตอาหารแช่แข็งประเภทซาลาเปา ขนมจีบ บ๊ะจ่าง และอื่นๆ ซึ่งมีจุดเด่นที่แป้งที่ไม่เหมือนใคร โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านติ่มซำ ร้านอาหารในจังหวัดตรังและใกล้เคียง นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีร้านอาหารของตนเองในแบรนด์ นนท์ณภัทร ซึ่งเป็นร้านอาหารติ่มซำ ซาลาเปาสไตล์ take away ที่ตั้งอยู่ในปั้ม ปตท. นาโยง จังหวัดตรัง โดยเมื่อผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้รับคำแนะนำด้านการทำการตลาด แนวคิดการพัฒนาสินค้าให้แตกต่างมากขึ้น มีการเพิ่มจุดกระจายสินค้าเข้ามาในกรุงเทพเพื่อรองรับการขยายตลาด อีกทั้งยังได้โมเดลการทำธุรกิจใหม่ๆ ทั้งการสร้างแบรนด์ผ่านการขยายร้านในรูปแบบของแฟรนไชส์ โดยสร้างขึ้นมา 2 แบรนด์คือ แฟรนไชส์นนท์ณภัทร ขนมจีบซาลาเปา และ แฟรนไชส์นาเดีย ขนมจีบซาลาเปา ซึ่งจับกลุ่มเป้าหมายคนละระดับราคากัน และยังได้แนวคิดการพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบของ FMCG ด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านนำมาพัฒนาและบรรจุขวดขายบนโลกออนไลน์ซึ่งจะเป็นการนำร่องธุรกิจท้องถิ่นให้ขยายไปยังทั่วประเทศได้ในอนาคตต่อไปหากท่านใดทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา ภูเก็ต พัทลุง ระนอง ชุมพร และกระบี่ ต้องการปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือคำปรึกษาในด้านต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือที่เพจเฟซบุ๊ก DIProm Center 10