Doctor Mek Clinic ตอกย้ำสโลแกน Rewarding Your Life มอบ Rewards กลับคืนให้ แบบจัดใหญ่จัดเต็ม

จัดใหญ่ มอบ Rewards อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับคนไข้ที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางคลินิกมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงผู้โชคดีที่ร่วมแคมเปญฉลองการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ Doctor Mek Clinic สาขา Stadium One ด้วยรางวัล “Exclusive Private Sit-Down Dinner” มื้ออาหารสุด Exclusive ณ ห้องอาหารระดับดาวมิชลิน Sra Bua by KIIN KIIN ณ Siam Kempinski Hotel ซึ่งงานนี้แขกคนพิเศษของ Doctor Mek Clinic นั้น นอกจากจะได้รับประทานอาหาร Signature Dish ของทางห้องอาหารแล้ว ยังมีเมนูที่รังสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะสำหรับค่ำคืนที่แสนพิเศษนี้อีกด้วยโดยบรรยากาศภายในงาน เรียกว่าอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความใกล้ชิด ระหว่าง อาจารย์อาจารย์แพทย์ผิวหนังมากประสบการณ์ด้านฟิลเลอร์และร้อยไหม เจ้าของฉายา #หมอของดารา คุณหมอแอร์ - แพทย์หญิงพิชญานิน สื่อมโนธรรม ผู้ร่วมก่อตั้ง เหล่าดารา เซเลบริตี้ และคนดังในวงการบันเทิง รวมไปถึงผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญ และยังมีเซอร์ไพรส์จากคุณหมอแบบจัดใหญ่จัดเต็ม มอบเป็น Gift Voucher โปรแกรมที่คัดสรรมาโดยเฉพาะเพื่อความดูดีอย่างเหนือระดับ ให้กับผู้โชคดี รวมเป็นมูลค่ากว่า 300,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ส่งต่อ Rewards เป็นของขวัญกลับคืนให้กับสังคม โดยจะสนับสนุนรายได้ส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อคืนโอกาสและคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆ ถือเป็นการชวนผู้ใช้บริการมาร่วมมอบสิ่งดีๆให้กับสังคม อีกทั้งยังช่วยตอกย้ำถึงสโลแกน “Rewarding Your Life at Doctor Mek Clinic” อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสุด Exclusive แบบนี้ในครั้งถัดไป รวมไปถึงผู้ที่สนใจใช้บริการเพื่อให้รางวัลกับตัวเอง สามารถติดต่อได้ที่ Doctor Mek Clinic ทุกสาขา โทร 06-444-55-666, LINE : @doctormekclinic , Facebook : https://www.facebook.com/doctormekclinic และ Website : https://www.doctormek.com