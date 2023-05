Doctor Mek Clinic รับรางวัลดีไซน์ระดับโลก INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 2023 - 2024

พามาทำความรู้จักกับคลินิกที่ได้รับรางวัลในกลุ่ม ASIA PACIFIC สาขา Public Service Interior for Thailand จากประเทศอังกฤษ นั่นก็คือไม่ใช่เพียงแค่เรื่องฟิลเลอร์ที่เป็นอันดับ 1 แต่ยังโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบและตกแต่งคลินิกให้สวยงามมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร จนได้รับรางวัลระดับโลก จากความตั้งใจของอาจารย์แพทย์ผิวหนังมากประสบการณ์ด้านฟิลเลอร์และร้อยไหม เจ้าของฉายา #หมอของดารา และผู้ร่วมก่อตั้ง ที่เล็งเห็นความสำคัญกับการเนรมิตพื้นที่ให้มีความสวยงาม สดใส มีชีวิตชีวา เปรียบเสมือนสถานที่เติมออกซิเจนให้กับคนไข้ทุกครั้งที่ได้เข้ามาใช้บริการ ทั้งยังเป็นการสร้างแลนด์มาร์กเปิดพื้นที่ถ่ายรูป Check-in สุดเก๋ ที่ไม่ว่าใครต่างก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องหยิบกล้องขึ้นมาเซลฟี่หรือถ่ายคลิปน่ารักๆ กับหลากหลายมุมที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้แล้วที่ Doctor Mek Clinic (ด็อกเตอร์เมฆคลินิก) ภายใต้คอนเซปต์ “WONDERLAND / HOME OF FILLER” จากตึกเก่าอายุ 30 ปีให้กลายเป็น “แกลลอรี่” แสดง “ผลงานศิลปะ” หรือ “Gallery of Art” นั่นเอง โดยเปรียบเทียบคุณหมอผู้มากประสบการณ์ของ Doctor Mek Clinic (ด็อกเตอร์เมฆคลินิก) นั้นเทียบเท่ากับศิลปินที่จะมารังสรรค์ความงดงามให้กับใบหน้าของแต่ละคนทำไมถึงมาในคอนเซปต์นี้ อาจารย์หมอเมฆเผยว่า ‘ที่ Doctor Mek Clinic นั้นเราโดดเด่นและวางจุดยืนว่าเป็น Home of Filler และ ฟิลเลอร์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านสูง ศาสตร์แห่งฟิลเลอร์ ที่ไม่ใช่แค่ฉีด เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ประเมินรูปหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกชนิดฟิลเลอร์ให้เหมาะกับปัญหาและสภาพผิวของแต่ละรายบุคคลที่แตกต่างกัน ศิลป์ แห่งฟิลเลอร์ เป็นการออกแบบและคำนวณการฉีดฟิลเลอร์ในตำแหน่งต่างๆ ปรับแก้บริเวณที่บกพร่อง โดยยังคงลักษณะเดิมของใบหน้าเอาไว้ เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยดูเป็นธรรมชาติที่สุด ทั้งหมดนี้จึงเชื่อมโยงกันออกมาเป็นทั้งงานโปรแกรมหัตถการและการตกตกแต่งครับ’และแน่นอนว่า โอกาสแห่งการเติบโตและขยายสาขาเพื่อให้รองรับลูกค้าของที่นี่จากทุกมุมเมือง เตรียมเปิดตัวสาขาใหม่ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กับดีไซน์ใหม่จากทีมดีไซเนอร์เดิมที่สร้างปรากฏการณ์ความว้าวมาแล้วจนทำให้ Doctor Mek Clinic (ด็อกเตอร์เมฆคลินิก) คว้ารางวัลด้านงานออกแบบระดับโลก ครั้งนี้จะมาใน Mode เรียบหรู ดูแพง ส่งต่อประสบการณ์ความ Luxury ได้อย่างลงตัว ด้วยโทนสีขาวคลีนสะอาดตา เติมสีน้ำเงินเข้าไปได้อย่างพอเหมาะ ช่วยให้คลินิกดูโดดเด่นไม่จมหาย ทั้งยังเป็นสีประจำของคลินิกอีกด้วย พร้อมทั้งมีเส้นแสงไฟตามจุดต่างๆ ยิ่งเพิ่มมิติให้ดูทันสมัย สวยสะดุดตามากยิ่งขึ้น สอดประสานไปกับคุณภาพการบริการระดับพรีเมียมที่มีให้คุณเท่านั้น ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในจุดยืนเดิมที่ชัดเจนของคุณหมอเจ้าของสร้าง “Gallery of Art”เตรียมพบกับ Doctor Mek Clinic (ด็อกเตอร์เมฆคลินิก) โฉมใหม่ สาขาปิ่นเกล้า กรกฏาคม 2566 นี้ พร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เรื่องของผิวพรรณและใบหน้าได้อย่างครบวงจร แล้วพบกัน…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาอาจารย์แพทย์และทีมแพทย์มากประสบการณ์กับ Doctor Mek ClinicLineOA: https://cnx.bz/mK3mQk FB Page: https://cnx.bz/xRq1JI