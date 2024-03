“ห้างเซ็นทรัล” ลุยศึกซัมเมอร์ จัด “Central Summer Fest” ดึงคอมมูนิตี้และพาร์ทเนอร์ระดับโลก “Made by Legacy” และ “Spotify” เสริมทัพดึงนักท่องเที่ยว-แฟชั่นนิสต้า ช้อปปิ้ง

ครั้งแรกกับการ Collaboration ของห้างเซ็นทรัล กับ “Made by Legacy” และ “Spotify” ร่วมเนรมิตห้างเป็นเดสติเนชันแห่งซัมเมอร์ที่ทุกคนมาพบปะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ นำความสนุกของเพลงมาผสานกับแฟชั่นเกิดเป็นไอเดียการแต่งกายให้ลูกค้าได้ลองเล่นที่ตู้ AI เพิ่มสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้ามั่นใจแบรนด์ครบทุกความต้องการ ช่องทางช้อปสะดวก บริการเหนือระดับ ฮุกมัดใจแฟชั่นนิสต้าให้กลับมาช้อปบ่อยขึ้นตลอดซัมเมอร์ ตั้งเป้ายอดขายแผนกแฟชั่นโต 15% หลังจบแคมเปญ โดยสถิติพบว่าลูกค้านิยมช้อปเสื้อผ้าเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วย รองเท้า เครื่องประดับ ชุดชั้นใน-ชุดว่ายน้ำ และนาฬิกา (ตามลำดับ) ตอกย้ำห้างสรรพสินค้าที่ครองใจสายช้อปอย่างแท้จริง“ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล” ผู้นำห้างค้าปลีกรายใหญ่ของเมืองไทยที่มีสาขาครอบคลุมมากกว่า 27 สาขาทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดเอาใจลูกค้าเหล่าแฟชั่นนิสต้าที่กำลังมองหาไอเทมเตรียมทริปรับลมร้อน พร้อมกระตุ้นกำลังซื้อรับไฮซีซั่น ปลุกซัมเมอร์ให้คึกคักจัดเต็มกว่า 1,000 แบรนด์แฟชั่น นำคอลเลกชันใหม่มาให้ช้อปก่อนใคร พร้อมอัดฉีดความสนุกสมตำแหน่งรีเทลเลอร์เบอร์ 1 ด้วยการผนึก “Made by Legacy” (เมดบายเลกาซี่) Flea Market ที่แบ่งปันความน่าหลงใหลในศิลปะ งานฝีมือ และความวินเทจ ร่วมด้วยพันธมิตรแอปสตรีมมิงระดับโลก “Spotify” ลุยเนรมิตห้างอวดเสน่ห์ของรีเทลที่ผสานแฟชั่นกับเพลงและศิลปะได้อย่างลงตัว คาดดึงทราฟฟิคนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ เข้าห้างมาเอนจอยความสนุกรับไอเดียและค้นพบสไตล์การแต่งตัวใหม่ๆ นำไปสู่การตัดสินใจช้อปสินค้าได้ทุกวันที่ห้างเซ็นทรัลเผยถึงแคมเปญใหญ่ครั้งนี้ว่า “แน่นอนว่าไฮซีซั่นของประเทศไทยในช่วงซัมเมอร์นี้ ที่มีทั้งเทศกาลสงกรานต์ ปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กๆ และนับเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมแวะมาเยือนเมืองไทย ห้างเซ็นทรัล เราเตรียมจัดแคมเปญ Central Summer Fest พร้อมดึงพาร์ทเนอร์สายแฟชั่นพาทุกคนร่วมค้นหาไอเทมชิ้นใหม่พร้อมจัดโปรโมชันและกิจกรรมตลอด 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่มีนาคม ถึง พฤษภาคม รองรับกำลังซื้อที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ห้างและช่องทางช้อปอื่นๆ ในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งเราคาดว่าความสนุกทั้งหมดจะหนุนให้ภาพรวมยอดขายแผนกแฟชั่นโตขึ้น 15% หลังจบแคมเปญค่ะ”กล่าวว่า “อย่างที่รู้กันดีว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจแฟชั่นของห้างเซ็นทรัล เกิดจากการที่คุณเตียง จิราธิวัฒน์ ได้นำเข้าแมกกาซีนจากต่างประเทศเพื่อต้องการให้คนไทยได้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆ ที่นับเป็นการพลิกโฉมวงการแฟชั่นของเมืองไทยให้มีสีสันมากขึ้น ต่อยอดสู่การนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ เปิดตลาดแฟชั่นในไทยเป็นเจ้าแรก และเดินหน้าขยายพอร์ทโฟลิโอสินค้าแฟชั่น โดยตอนนี้เรามีแบรนด์กว่า 1,000 แบรนด์ ทั้งแบรนด์ไทย-ต่างประเทศ สนับสนุนให้พื้นที่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ที่โซน THAI THAI รวมถึงมีสินค้าคอลเลกชั่นพิเศษเฉพาะเรา อย่าง Central Edition และยังไม่เคยหยุดนำเข้าแบรนด์ใหม่ๆ คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าตีตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะแฟชั่นฝั่งเกาหลี ที่ปัจจุบันมาแรงมาก ล่าสุดเรานำเข้าแบรนด์กระเป๋า Samo Ondoh (เซโม ออนโด) เปิดขายอย่างเป็นทางการที่ห้างเซ็นทรัลให้ลูกค้าช้อปเลยไม่ต้องรอพรีออเดอร์ ซึ่งขายดีมากๆ และเราจะมีแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่องในไตรมาส2”แคมเปญ Central Summer Fest เป็นการรวบรวมความสนุกทั้งจากวงการรีเทล วงการศิลปะวินเทจ และวงการเพลง ที่จะพาเหล่าแฟชั่นนิสต้าไปร่วมค้นหาไอเทมการแต่งกายเก๋ๆ ในสไตล์ที่เป็นคุณ ปักธงเป็นเดสติเนชั่นแห่งซัมเมอร์ที่ให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มาสนุกช้อปที่แผนกแฟชั่น โดยมี 3 จุดแข็ง ประกอบด้วย1.The No.1 Fashion Destination สานต่ออาณาจักรแฟชั่นที่ลูกค้าให้การยอมรับและไว้วางใจในการเลือกแบรนด์ที่ดีที่สุดมานำเสนอ คัดสรรสินค้าจากทุกหมวดหมู่ ให้ครบครันและครอบคลุมลูกค้าทุกสไตล์ ด้วยแนวคิด Contemporary Fashion บนพื้นที่รวมกันมากกว่า 245,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) จากจำนวน 27 สาขาทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอสินค้าแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์และมีให้ช้อปที่ห้างเซ็นทรัลเท่านั้น เช่น Moschino, Vivienne Westwood, Maje, Sandro, Samo Ondoh, Staccato ช่วงซัมเมอร์สินค้าเด่นขายดีครองใจลูกค้า 5 หมวดแรก ได้แก่ 1.หมวดเสื้อผ้า อาทิ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ 2. หมวดรองเท้า ได้แก่ รองเท้าแตะลำลอง 3. หมวดเครื่องประดับ อย่าง แว่นตา 4.ชุดชั้นใน-ชุดว่ายน้ำ และ 5.หมวดนาฬิกาแฟชั่นสีสันสดใสพร้อมทั้งเอาใจสายช้อปกับ Summer Market ที่จะรวบรวมสินค้าแบรนด์ดังมาให้ช้อปสะดวกในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับสตรี ของแต่งบ้าน และแกดเจ็ต อาทิ Shisedo, Tomford, Weekend begin, Sue, Fitflop, Havaianas, Stuff factory, Passa, Pearly Bath, Phoneticsymbol, Happening & Co.,Samo ondoh และ Bang & Olufsen ที่ห้างเซ็นทรัล 6 สาขา ดังนี้- สาขาเซ็นทรัลพัทยา ชั้น 2 โซนแกรนด์ฮอลล์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 31 มีนาคม 2567- สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 1 โซนโปรโมชันฝั่งศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 9 เมษายน 2567- สาขาเซ็นทรัลป่าตอง ชั้น1 โซนโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 30 เมษายน 2567- สาขาเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซนอีเว้นต์ อารีนา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 21 มีนาคม 2567- สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1 โซนแกรนด์ฮอลล์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 25 มีนาคม 2567- สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 3 โซนยังสปอร์ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 24 เมษายน 25672.Your Source of Inspiration and Enjoyment นอกจากแบรนด์ที่ครบครันห้างเซ็นทรัล ยังโดดเด่นในการสร้างอีโมชันนอลในการช้อป โดยบนวินโดวดิสเพลย์ของห้างเซ็นทรัลที่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนเทรนด์ต่างๆ ของโลก กระตุ้นให้ผู้พบเห็นได้เกิดไอเดียใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุด และสำหรับ Central Summer Fest ครั้งนี้ ห้างเซ็นทรัลตกแต่งด้วยสีสันสดใส ทั้งสีเขียว สีแสด สีฟ้า สีชมพูหยิบเอาวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมาเนรมิตห้างเช่นเคย ตกแต่งสไตล์ชนเผ่าที่ดูเฟรนลี่ร่าเริง พร้อมกันนี้ ห้างเซ็นทรัล ยังร่วม Collaboration กับ “Made by Legacy” และ “Spotify” นำเพลงมาผสานกับแฟชั่น พร้อมสร้าง Playlist พิเศษช่วงซัมเมอร์ให้ลูกค้าได้ฟังกันชิล ๆ รวมถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมอินเตอร์แอ็คทีฟ ที่ให้ลูกค้ามาส่องกระจก จากนั้น AI จะจัด Playlist ให้เข้ากับสไตล์การแต่งกายของคุณ เพิ่มโมเม้นต์แห่งความสุขให้แชร์ความสนุกบนโซเชียลด้วยกัน ผ่านแฮชแทก #CentralSummerFest โดยสามารถมาร่วมงานสนุกๆ ได้ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 – 26 มีนาคม 2567 บริเวณโซนอีเว้นต์ อารีน่า ชั้น1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคาดว่าจะมีลูกค้าไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คน3.The Best Offers with Engaging Gamification พิเศษตลอดแคมเปญ ห้างเซ็นทรัล มอบเอ็กซ์คลูซีฟโปรโมชันกับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมขนแบรนด์ชั้นนำหมุนเวียนมาอัดดีลที่คุ้มที่สุด และเมื่อช้อปปิ้งครบ 2,000 บาท ลูกค้ารับทันทีคูปองเงินดิจิทัลมูลค่า 100 บาท และเมื่อช้อปครบ 20,000 บาท รับอีกต่อกับพัดลมพรีเมี่ยมสุดคูลรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันไว้ดับร้อน นอกจากนี้ ยังลดออนท็อปได้ด้วยคะแนนเดอะวันรับส่วนลดเพิ่ม 12.5% เป็นต้น ซึ่งในการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า ห้างเซ็นทรัลได้เรียนรู้อินไซต์ลูกค้าจากฐานข้อมูลเดอะวัน (The1) ที่มีสมาชิกกว่า 20 ล้านราย ทำโปรแกรม CRM ที่ออกแบบโปรโมชั่นเพื่อลูกค้าแต่ละท่านโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบัน ห้างเซ็นทรัลได้ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อพฤติกรรมลูกค้าที่มีเจอร์นี่ในการช้อปที่แตกต่างกัน ด้วยการเพิ่มช่องทางการช้อปปิ้งในรูปแบบออมนิแชแนล ทั้งมาช้อปที่สาขา ช้อปผ่าน Central App เว็บไซต์ www.central.co.th หรือจะโทรช้อปกับ Personal Shopper โทร 1425 เป็นต้น ช้อปผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซที่ไลน์ Central Chat & Shop ช้อปบน Facebook หรือTikTok : Central Department Storeตลอดทั้งปีนี้ ห้างเซ็นทรัลลุยผลักดันแผนกแฟชั่นเพื่อตอกย้ำความเป็น Fashion Destination ที่ครองใจคนไทยอย่างแท้จริง พร้อมอัดกิจกรรมเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน หรือ กลุ่มครอบครัว รวมถึงพร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยว และห้างเซ็นทรัล นับเป็นในหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักช้อปทั่วโลกมาเยือนเมื่อมาเที่ยวประเทศไทย