ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2567 ชวน 3 ซุป’ตาร์ตัวน้อย “น้องปีใหม่-น้องธีร์-น้องพีร์” เปิดรันเวย์แห่งจินตนาการ พร้อมสัมผัสประสบการณ์

สุดสนุกกับกิจกรรมครีเอทแรงบันดาลใจ สุดสร้างสรรค์ ในงาน “Central Children’s Day”ต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติปี 2567 สร้างความสุขให้เด็กๆ แบบจัดเต็ม กับเดสติเนชันแห่งแรงบันดาลใจในทุกวันสำหรับคนทุกเจเนอเรชันอย่าง ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญ “Central Children’s Day” ชวนเด็กๆ ปักหมุดเช็คอินเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการ เติมทักษะสุดสร้างสรรค์ เรียงร้อยความฝันผ่านกิจกรรมสุดสนุก พร้อมโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และดีลพิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 67 – 15 ก.พ. 67 ที่แผนกแม่และเด็ก ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช่องทางการช้อปบนแพลตฟอร์มออมนิชาแนลออกคิกออฟแคมเปญ “Central Children’s Day” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่โซน My Little World แผนกแม่และเด็ก ชั้น 6 ห้างเซ็นทรัล ชิดลม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารห้างเซ็นทรัล นำโดย คุณณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่มาพร้อมน้องอีฟ, คุณธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กับ น้องอัย - น้องอชิ, คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวจิราธิวัฒน์ อาทิ คุณจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ กับ น้องดวิน - น้องดีญ์อา, คุณจอมสุดา จิราธิวัฒน์ กับ น้องเนลา - น้องนาวี เหล่าครอบครัวเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ตัวจิ๋ว และลูกค้าคนสำคัญที่มาร่วมเดินแบบกับ น้องธีร์ - น้องพีร์ ฝาแฝดขวัญใจมหาชนของพ่อบีม กวี และ แม่ออย อฏิพรณ์ และ น้องปีใหม่ เอวาริณ ที่งานนี้มีคุณปู่ไพวงษ์ เตชะณรงค์มาเซอร์ไพรซ์ให้กำลังใจถึงหน้าเวที นอกจากนี้ ยังมีเหล่าครอบครัวเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ตัวจิ๋ว และลูกค้าคนสำคัญ อาทิ คุณธันยา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กับลูกสาวน้องเนล่า-อธิศา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล พร้อมด้วยลูกชาย น้องขุนเขา ภูมิรัตน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์เปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้กันอย่างสนุกสนานเริ่มต้นโมเมนต์แห่งความสุขของคุณหนูๆ ตัวน้อยด้วยกิจกรรม “Meet & Greet Bozo และเหล่ามาสคอตตัวการ์ตูน” กับพี่ๆ ตัวตลกใจดี และมาสคอตขวัญใจเด็กๆ สุดคิวต์ ที่ยกขบวนความสุขมาพบเด็กๆ พร้อมแจกลูกโป่ง และขนมแสนอร่อยทั้งสายไหมและป๊อปคอร์นหอมๆ ที่ทำเอาเด็กๆ ฟินกันถ้วนหน้า พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้น้องๆ หนูๆ ตื่นตาตื่นใจ ไปกับ “Rollerbot” หุ่นยนต์ยักษ์สูง 2 เมตร จาก Studio Jitti ที่มาเปิดหัวใจให้ทุกคนได้สัมผัสผ่าน AR Interactive และเสริมสร้างทักษะศิลปะกับกิจกรรม “Workshop DIY Bag : Doodle Robot” สนุกกับการแสตมป์ลวดลาย Doodle Robot สุดคิวต์ ลงบนกระเป๋ารักษ์โลกสุดชิค (เพียงช้อปครบตามเงื่อนไข) พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสุดไพเราะจาก “นักร้องรุ่นจิ๋ว” Mini Concert จากเหล่าหนูน้อยที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน ก่อนจะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับไฮไลต์ของงานกับกิจกรรม “The Way of Imagination” (Fashion Show) เปิดรันเวย์แห่งจินตนาการไปกับนายแบบและนางแบบตัวน้อย นำโดย 3 ซุปตาร์เด็กขวัญใจคนไทยอย่าง “น้องปีใหม่-น้องธีร์-น้องพีร์” ที่ปรากฏโฉมด้วยลุคสุดน่ารัก สร้างรอยยิ้มเรียกเสียงเชียร์จากเหล่าเอฟซีแบบสนั่นหวั่นไหว สร้างความประทับใจ ความทรงจำดีๆ ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานกันถ้วนหน้าพร้อมอัปเลเวลความสนุกให้น้องๆ หนูๆ อย่างต่อเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2567 กับกิจกรรมพิเศษจากห้างเซ็นทรัลและแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการอีกมากมาย ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น• รับโมเดลฟรีจาก Bandai! เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมต่อโมเดลคิท เมื่อต่อเสร็จทันตามเวลา (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)• รับฟรี My Little Pony และ Transformers paper headband! (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)• แจกฟรี! คูปองเงินสด 100 บาทจาก Play Mondo, บัตรเข้าสวนน้ำ Pororo Aqua Park (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)• ร่วมลุ้นและเอนจอยไปกับ การแข่งขันเกมส์สุดมันส์ เวิร์คช็อปสุดสนุก และการสาธิตของเล่นเสริมทักษะ ที่ขนมาแบบจัดเต็ม อาทิ ประลองความซ่ากับ Nerf Challenging Contest, แข่งรถวิบาก แข่งรถรางยาว 9 เมตร จาก Majorette, แข่งขันลูกข่างเบย์เบลด, เวิร์คช็อป “What will you image today” กับ Play-Doh, เวิร์คช็อป ระบายสีจากแบรนด์ Imoo, ระบายสีตัวการ์ตูนสุดฮิตจาก Hasbro, D.I.Y ป๊อปอัปตุ๊กตากระดาษ และ เพ้นต์หน้าสัตว์แฟนซีจาก Littal Lady, สัมผัสและทดลองเล่นของเล่นจากหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Super10, Infinity Nado, Smart Games, Orchard Toys, Miracle Melting, Bitzee, Got 2 Glow, Laser X, ABACUS, Cool Maker, 4M, Silverlit, L.O.L• ฟรี! แต่งหน้าคุณหนูๆ จาก Godmami พิเศษ รับของขวัญ! เมื่อช้อปสินค้า ครบ 1,000 บาทขึ้นไป ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์• ถักเปียไหมฟรี! เพียงแสดงใบเสร็จที่มียอดช้อปแผนกเด็ก 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับคูปองส่วนลด 100 บาทจากร้าน Milk Kids’ Salon & Nails (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)• สนุกสุดซิ่งกับกิจกรรมแข่งรถ Hot Wheels การแข่งขันประลองความเร็ว ชิงของรางวัลมากมาย ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ (10 ม.ค. 67 – 15 ก.พ. 67)สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก My Little Club by Central & Robinsonวันเด็กปีนี้มาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความสุข จุดประกายแรงบันดาลใจ สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวกับแคมเปญ “Central Children’s Day” พร้อมรับโปรโมชันสุดพิเศษ อาทิ สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่น แผนกแม่และเด็ก ลดสูงสุด 50%, ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนนเดอะวันเท่ายอดช้อป, รับคูปองจากห้างเพิ่มสูงสุด 4,000 บาท*ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 67พร้อมกันนี้ เมื่อช้อปสินค้าทุกชิ้นทั้งห้างฯ ยังสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) เพื่อร่วมโครงการ ‘Central Easy E-Receipt’ ช้อป…ลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย หรืออยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ ทั้ง Central App, Central/Robinson Chat & Shop ผ่านไลน์ @CentralOfficial @MyLittleClub, Call & Shop และ Central Personal Shopper On Demand โทร.1425, หรือช้อปผ่านไลฟ์หรืออินบ็อกซ์ ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore