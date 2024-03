โรบินสัน จัดหนักรับร้อน ทั้งห้าง-ศูนย์ฯ มนต์รักซัมเมอร์ดึงทราฟฟิกเพิ่ม 12%

ผู้จัดการรายวัน 360 – ห้างโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังเปิดแคมเปญใหญ่ช่วงฤดูร้อน “ROBINSON / ROBINSON LIFESTYLE มนต์รัก ซัมเมอร์” (โรบินสัน / โรบินสันไลฟ์สไตล์ มนต์รัก ซัมเมอร์) ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 67 – 24 เม.ย. 67 ที่ห้างโรบินสัน ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วไทย รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปสุดสะดวกของห้างฯ ตั้งเป้าดันยอดขายแคมเปญเติบโตกว่า 18% และดึงทราฟฟิก นักช้อปได้เพิ่มขึ้นราว 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ช่วงซัมเมอร์เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของห้างค้าปลีกที่มีการแข่งขันสูงและน่าจับตามอง ทั้งในแง่ของการกระตุ้นและรองรับกำลังซื้อของนักช้อป และการเพิ่มจำนวนทราฟฟิก รวมทั้งเพิ่มจำนวนการใช้เวลาให้มากขึ้นภายในห้างฯ”สำหรับซัมเมอร์ปี 67 นี้ เราคาดว่าตลาดค้าปลีกจะมีความคึกคักมากกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อของนักช้อปเริ่มฟิ้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่นักช้อปเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราคิดว่าช่วงซัมเมอร์จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของนักช้อป เพื่อเตรียมใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันกับครอบครัวในช่วงวันหยุดและเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นที่มาของการร่วมมือระหว่างห้างโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เปิดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON / ROBINSON LIFESTYLE มนต์รัก ซัมเมอร์” สร้างมนต์เสน่ห์แห่งการช้อปปิ้งในฐานะห้างที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิตแก่นักช้อป ด้วยหลากหลายความพิเศษทั้งสินค้าที่ครบครัน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่าง Shiseido Clarins Sk-Ii Kosé Levi’s Nike Gq Mc Jeans Ep Scholl Kipling Sabina Guess Casio Seiko Electrolux Philips Tefal Dyson รวมทั้งบริการสุดพิเศษ และกิจกรรมที่จะสร้างสีสันและประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งตลอดฤดูกาลนี้ ซึ่งคาดว่าแคมเปญจะได้รับการตอบรับในทิศทางบวก โดยตั้งเป้าดันยอดขายแคมเปญเติบโตกว่า 18% และดึงทราฟฟิกนักช้อปได้เพิ่มขึ้นราว 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาด้าน นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงความพิเศษในการรุกตลาดค้าปลีกของแคมเปญ “ROBINSON มนต์รัก ซัมเมอร์” ว่า “สำหรับมนต์เสน่ห์แห่งการ ช้อปปิ้งในช่วงซัมเมอร์ที่ห้างโรบินสัน เริ่มด้วยการใช้เพลง ‘ROBINSON มนต์รักซัมเมอร์’ ซึ่งเป็นภาคต่อของเพลงโรบินสันหลงรัก พักร้อนในปีที่ผ่านมามาเป็นตัวชูโรงในการสร้างการรับรู้ จดจำแคมเปญอย่างมีสีสันและมีคาแรกเตอร์ โดยเราจะมีการใช้ดารา อินฟลูเอนเซอร์ มาช่วยในการสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงครอบครัวนักช้อปในวงกว้างได้มากที่สุด ส่วนในแง่ของสินค้าและบริการ เราได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ในการคัดสรรไอเทมคุณภาพที่ซัมเมอร์นี้ต้องมี! มาให้ช้อปแบบครบครัน รวมทั้งตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันแห่งการช้อปคุ้มอย่างต่อเนื่องด้วยดีลโปรโมชันที่พิเศษสุด โดยเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ และบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ฯลฯ ที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ในแง่ความคุ้มค่าแก่ครอบครัวทั่วไทยได้เป็นอย่างดี พร้อมสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งด้วยหลากหลายกิจกรรมสุดสนุกภายในห้างฯ เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาที่ดีและมีความสุขร่วมกันตลอดช่วงซัมเมอร์นี้”สำหรับดีลโปรโมชันสุดพิเศษในแคมเปญ “ROBINSON มนต์รัก ซัมเมอร์” ประกอบด้วย...• สินค้าใหม่ลด 30%• ช้อปครบรับคุ้มคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน• มนต์รักนักช้อป รับของรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท เฉพาะลูกค้าที่มียอดช้อปสะสมสูงสุด 37 อันดับแรก (ยอด ช้อปขั้นต่ำ 200,000 บาท / ลงทะเบียนผ่านแอปเดอะวัน)• ช้อปฟินบินก่อน! ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ฟรีตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภายในประเทศจากสายการบิน เวียดเจ็ทรวม 100 รางวัล เมื่อช้อป 50,000 บาท ขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อสมาชิก)- ช้อป 10,000 บาท รับคืน 1,000 บาท เฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 29-31 มีนาคม 67 และ 5-7 เมษายน 67*​ -พิเศษ ช่วง Pay Day สินค้าลดเพิ่มสูงสุด 70% ตั้งแต่ 25 มี.ค. - 7 เม.ย. 67​- ลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ รับฟรีกระเป๋า Central The1 Shopping Bag รับกระเป๋า มูลค่า 599 บาท เมื่อช้อป 4,000 บาทขึ้นไป 12-16 เม.ย. 67พร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดสนุกในแคมเปญ “ROBINSON มนต์รัก ซัมเมอร์” มากมาย ไม่ว่าจะเป็น...• กิจกรรม “มนต์รักนักเต้น” ชวนสายแดนซ์ ดาว TIKTOK ครีเอตคอนเทนต์ย้อนยุคและสนุกไปกับการร้อง เล่นเต้น แชร์ในซิงเกิล “มนต์รักซัมเมอร์” พร้อมติด HASHTAG #โรบินสันมนต์รักซัมเมอร์• ปรากฏการณ์บิ๊กอีเวนต์ “ROBINSON มนต์รัก ซัมเมอร์” ร่ายมนต์เสน่ห์แห่งความสุข ที่ “ห้างโรบินสัน ราชพฤกษ์”ยกขบวนกิจกรรมพร้อมมาเสิร์ฟความสนุก ชวนย้อนอดีต ซึมซับบรรยากาศเทศกาลซัมเมอร์ของวันวาน แบบจัดเต็ม..- (วันที่ 23-24 มี.ค. และ 30 -31 มีค 67) กิจกรรมเวิร์คช็อปทำว่าวเก๋ ๆ จากวัสดุรักษ์โลก เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาว่าวไทย เพียงช้อปครบ 1,000 บาท ขึ้นไป ทุกสาขา- (วันที่ 23 มี.ค. 67) Meet & Greet กระทบไหล่หนุ่มฮอต พร้อมฟินไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะ อัปบีทความมันส์ พร้อมเป็นไกด์พาทัวร์ช้อปไอเทมเด็ดรับซัมเมอร์ และชี้เป้าโปรฮอตทะลุองศาร้อน ซึ่งสามารถรับชมผ่านทางFacebook Fanpage: Robinson Department Store• แชะภาพประทับใจกับ “มนต์รักซัมเมอร์ Photo Booth” ที่จะกลับมาปลุกความทรงจำของความสนุกและสีสันในฤดูร้อฯของวันวาน ที่ห้างโรบินสัน ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน)• ร่วมฉลองความสนุกรับเทศกาลสงกรานต์ 2567 ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ- (วันที่ 6 – 15 เม.ย. 67) ชวนร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยที่ห้างโรบินสันทุกสาขา• (วันที่ 13 - 14 เม.ย. 67) กิจกรรมประกวดร้องเพลงมนต์รักนักร้อง ชิงรางวัลพิเศษมากมายส่วนแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE มนต์รัก ซัมเมอร์” นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในฐานะ “A Lifestyle Community for All Living” ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ให้ความสำคัญกับทุกช่วงเวลาพิเศษแก่ครอบครัวนักช้อป โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันของครอบครัวไทย ทางศูนย์การค้าฯ และพันธมิตรร้านค้าชั้นนำ จึงผนึกกำลังร่วมส่งความสุขให้กับเหล่านักช้อปผ่านแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE มนต์รัก ซัมเมอร์” เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการกิน ช้อป เที่ยว ในมิติใหม่ ๆ ให้ไลฟ์สไตล์ได้มีสีสันและเพลิดเพลินไปกับที่สุดของโปรโมชั่นและกิจกรรมอีกมากมาย อัดแน่นไปด้วยความคุ้มค่าขั้นสุดยกระดับซัมเมอร์แบบจัดเต็มทุกพื้นที่ทั่วไทย และที่สำคัญเรานำภูมิปัญญาว่าวไทย มาจัดแสดงให้ทุกคนได้มาสัมผัสความสวยงามและความละเมียดละไมในแต่ละชิ้นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยฝีมือของช่างทำว่าวไทยชั้นครู กับ ว่าว 4 ภาค พร้อมนำมาตกแต่งภายในศูนยการค้าตลอดระยะเวลาซัมเมอร์นี้”ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่าง ขนทัพกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ปลุกพลังครอบครัวนักช้อปทั่วไทย พร้อมเซอร์ไพรส์ไปกับรางวัลใหม่ ๆ ยิ่งกว่าเดิม มากิน ช้อป เที่ยว ในแบบที่ทุกคนเลือกได้ ตลอดแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE มนต์รัก ซัมเมอร์” อาทิ...ไฮไลท์ความสนุกกับกิจกรรมสุดมันส์และของรางวัลสุดว้าว!• พบกับ เทศกาลว่าว (Kite Festival) ที่จะพาทุกคนชวนย้อนอดีต ซึมซับบรรยากาศเทศกาลซัมเมอร์ของวันวานพร้อมชมนิทรรศการการจัดแสดงว่าวสะสมตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากประเทศเยอรมัน ที่จะมาเล่าเรื่องราวของว่าวที่เคยใช้ในช่วงสงคราม ทั้งการช่วยเหลือ การส่งข่าว การใช้ยกคนให้ลอย ที่มีอายุกว่าร้อยปี และในวันที่ 23 –24 มี.ค. 67 ตื่นตาตื่นใจกับว่าวเป่าลมหลายรูปแบบหลากสีสัน พร้อมสนุกไปกับกิจกรรม Kite Workshop ร่วมทำเพ้นต์สุดเก๋ในแบบของตัวเอง พร้อมรับกลับบ้านได้(จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มี.ค. 67 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์• กิจกรรมการแข่งขันจุฬาปะทะว่าวปักเป้า พบกับสุดยอดความสวยงามของว่าวจากนักแข่งว่าวทั่วไทยที่จะมารวมตัวกันที่นี่ พร้อมชิงถ้วยรางวัล ในวันที่ 16-17 มี.ค. 67 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์• ร่วมเช็คอินถ่ายภาพกับ “ว่าว 4 ภาพ” ได้แก่ ว่าวจุฬา, ว่าวนกยูง, ว่าวพระร่วง, ว่าวสองห้อง จากฝีมือช่างทำว่าวชั้นครูไทย มาเนรมิตรังสรรค์ความสวยงามของว่าวไทย ตกแต่งสวยงามภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ – 24 เม.ย. 67• กิจกรรมเวิร์คช็อปเพ้นท์ว่าวฟรี เพียงช้อปครบ 800 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 6-7 เม.ย. 67 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา (จำนวนจำกัด)• ฉลองสงกรานต์กับประเพณีไทย ร่วม สรงน้ำพระ เพื่อเสริมความสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยทั้งครอบครัว พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมการประกวด หนูน้อยสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดประชาสัมพันธ์)• กิจกรรม Robinson Lifestyle Mango Lover 2024 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ สเวนเซ่นส์ จัดการแข่งขัน“การแข่งกินไอศกรีมมะม่วงอกร่องทองซันเด“ ให้กับเหล่าคนชอบมะม่วง ใครที่ว่าแน่ ที่ว่าเก่ง กินจุและกินเร็ว เราขอท้ามาแข่งกินมะม่วงอกร่องทองซันเด กัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 