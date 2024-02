รูปจริงไม่เอไอ “เคที เพอร์รี” บุกหลังเวทีถ่ายรูปคู่ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” แถมร้องเพลง Bad Blood ที่ด่าตนเอง

แม้จะไปแสดงไกลถึงออสเตรเลีย แต่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ก็ไม่มีเหงาเมื่อส่งเครื่องบินส่วนตัวไปรับหวานใจ ทราวิส เคลซี มาออกเดตที่ออสเตรเลียและร่วมชมโชว์ในโซนวีไอพี ที่งานนี้ยังมีนักร้องสาวชื่อดัง เคที เพอร์รี รวมถึง ริตา โอร่า ที่ควงมากับสามี ไทก้า ไวติตี้งานนี้ เคที เพอร์รี เอ็นจอยกับคอนเสิร์ตแบบสุดๆ เพราะได้แลกสร้อยข้อมือแห่งมิตรภาพกับแฟนๆที่ไปชมคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นกิมมิคประจำคอนเสิร์ต เทย์เลอร์ สวิฟต์ นอกจากนั้นยังทั้งร้องและเต้นเพลง Bad Blood ที่เชื่อกันว่าเป็นเพลงที่ เทย์เลอร์ แต่งถึง เคที เพอร์รี เมื่อครั้งที่มีประเด็นกันหลังจากจบโชว์ เคที เพอร์รี ยังได้ลงภาพที่เธอถ่ายคู่กับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ แบบสนิทสนม และคลิปวิดีโออีกหลายคลิป รวมถึงคลิปที่เธอร้องเพลง Bad Blood ด้วย ซึ่งเธอได้เขียนแคปชันว่า “Got to see an old friend shine tonight” ( มาดูเพื่อนเก่าส่องประกายในคืนนี้ )งานนี้แฟนๆเลยออกอาการขำกันยกใหญ่เพราะเพลง Bad Blood คือเพลงที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ แต่งมาแก้แค้น เคที เพอร์รี เมื่อครั้งมีประเด็นแย่งชิงแดนเซอร์ในปี 2013ความบาดหมางของทั้งคู่เวลานั้นยังดำเนินต่อไป โดยเคที แต่งเพลงโต้กลับด้วย Swish Swish ก่อนจะนำไปสู่สงครามเย็นที่ต่างฝ่ายต่างแซะกันไปมาในโลกโซเชียลและการสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ นอกจากนั้น เทย์เลอร์ ยังพาอัลบัม Reputation เข้าสู่บริการสตรีมมิ่งช่วงเดียวกับที่ เคที ปล่อยอัลบัม Witness แบบพอดิบพอดีจนกระทั่ง เคที เพอร์รี ขอสงบศึกทุกอย่างด้วยการส่งช่อมะกอก ที่สื่อถึงสันติภาพไปให้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ พร้อมจดหมายขอโทษ ซึ่งเทย์เลอร์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นเนื้อความในจดหมายแว๊บๆซึ่งระบุว่า“สวัสดีเพื่อนเก่า ฉันได้ทบทวนถึงการกระทำในอดีตในเรื่องที่เราสื่อสารกันผิดพลาดและความรู้สึกบาดหมางระหว่างเรา ฉันอยากจะยุติเรื่องนี้ ฉันขอโทษอย่างที่สุดสำหรับ…“ ก่อนที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ จะเขียนแคปชันว่า “ขอบคุณนะ เคที”เรียกได้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกัน และ เคที มักจะแสดงออกว่าเธอสนับสนุนผลงานของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ อยู่เสมอด้วย