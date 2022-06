CALUM SCOTT ศิลปินผู้เข้าชิงรางวัลบริทอวอร์ดเปิดแผนทัวร์เอเชีย พร้อม เยือนไทย 22 ต.ค. นี้

หลังจากการปล่อยอัลบั้ม “Heaven” นักร้อง-นักแต่งเพลงยอดฮิต Calum Scott ได้ประกาศทัวร์เอเชียอย่างเป็นทางการ ในชื่อ “BRIDGES” Asia Tour ที่จะทำการแสดงในหลายเมือง เช่น โตเกียว, กรุงเทพ, กัวลาลัมเปอร์ ในส่วนประเทศไทยนั้น เขาจะมาแสดงที่กรุงเทพในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ ที่ มูนสตาร์สตูดิโอ บัตรจำหน่ายวันพุธที่ 15 มิถุนายนนี้ ที่ ticketmelon.comCalum จะเริ่มทัวร์เอเชียที่ โตเกียว, ญี่ปุ่น ในวันที่ 18 ตุลาคม ก่อนที่จะเล่นที่ มะนิลา, กรุงเทพ, จาการ์ต้า, กัวลาลัมเปอร์ และสิงค์โปร์รายละเอียดดังนี้2565ตุลาคม 18Tokyo, JapanEx Theater Roppongiตุลาคม 20Manila, PhilippinesNew Frontier Theaterตุลาคม 22Bangkok, ThailandMoonstar Studioตุลาคม 25 Jakarta, IndonesiaBengkel Space SCBDตุลาคม 27Kuala Lumpur, MalaysiaPlenary Hall, KL Convention Centreตุลาคม 28Singapore, SingaporeCapitol TheatreCalum ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ประกาศทัวร์เอเชียในครั้งนี้ มันเป็นเวลานานมากสำหรับการวางแผนและหลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ ทุกคนคงเห็นชัดว่า เราทุกคนตื่นเต้นและดีใจมากที่การเล่นดนตรีสด ได้กลับมาจัดได้ในที่สุด และเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เริ่มกลับมาครั้งนี้ การมาเล่นครั้งนี้ผมเตรียมเพลงที่ทุกคนอยากฟังมาเล่น รวมถึงการเตรียมเพลงใหม่ของอัลบั้มที่สอง ซึ่งสำหรับผม คิดว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดและมีเรื่องราวส่วนตัวในนั้น ผมรอไม่ไหวที่จะได้เจอทุกคน”Calum ได้ประกาศว่า อัลบั้มที่ 2 Bridges ที่ทุกคนรอคอย จะได้ปล่อยในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ เพลงซิลเกิ้ลที่ 4 ของอัลบั้ม BRIDGES ได้เผลให้เห็นพรสวรรค์ของ Calum ในการแสดงให้เห็น เรื่องความหลากหลายในการแสดงอารมณ์ ที่เกินความคาดเดาการเขียนเพลงนี้เป็นความพยายามหาวิธีใหม่ที่จะพูดคำว่า ‘I miss you’ หรือ ‘I love you’ หรือ ‘I want you back,’” และเค้าได้ร่วมเขียนเพลงนี้กับ Hayley Warner นักร้อง, นักแต่งเพลงชาวออสเตเลีย ซึ่งเคยทำผลงานร่วมกับศิลปินเช่น Katy Perry และ Tori Kelly สำหรับคอนเซปเพลง ‘Heaven’ คือความรักของคนทั้งสองที่มีความยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆราวกับว่าเป็นรูปแบบของสวรรค์ในอีกภพนึงเท่านั้นที่จะสามารถเปรียบเทียบได้สำหรับอัลบั้มแรก Human เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตเบอร์ 1 ของ iTunes ใน 21 ประเทศ และขายถล่มทลายไปถึง 3.6ล้านอัลบั้ม รวมถึงการสตรีมมิ่งไปมากกว่า 7,500 ล้านครั้งอัลบั้ม Bridges นี้จะมีเพลงในซิลเกิ้ล “If You Ever Change Your Mind” ที่โปรดิวซ์โดย Greg Kurstin จ้าของรางวัล GRAMMY Award® 8 ครั้ง ที่ได้ทำงานให้กับ Paul McCartney, Elton John, and Adele, “Rise”(a wildly soaring track whose video features a captivating performance from British actor Georgia Hirst), and “Biblical”(a heart-on-sleeve ballad Calum later followed with an American Sign Language version made in collaboration with the Tony Award®-winning Deaf West Theatre).Calum Scott ‘BRIDGES’ Asia Tour ประเทศไทยวันที่: วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565เวลา: 20.00สถานที่: มูนสตาร์ สตูดิโอราคาบัตร: บัตรยืน: 2,200 บาทซื้อบัตร: ticketmelon.com