“นางสาวไทย 2567” สุดปัง!! อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ TPN Global ส่งกิจกรรมสวยจากภายในสู่ภายนอก แบบปลอดภัย

บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร ผู้บริหารบริษัท อีเด็นคัลเลอร์(ประเทศไทย) จํากัดร่วมกับแม่ปุ้ย ปิยาภรณ์แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN Global) ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทย ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวด นางสาวไทย 2567 และกิจกรรม Master Class " Never say old Say oh!! Gouri By Edencolors " โดยมี ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และประธานผู้อำนายการหลักสูตร บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และกานต์ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทย พ.ศ. 2566 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Master Class ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้และเคล็ดลับดูแลตัวเองให้สวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกที่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย โดยคุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร และการให้ความรู้ด้านศาสตร์ชะลอวัย Anti aging แชร์เคล็ดลับในการดูแลตัวเองในมุมต่างๆ พร้อมคำแนะนำดีๆ ในการ Maintain ร่างกาย ผิวพรรณให้สวยอ่อนวัย โดย ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ ต่อด้วยกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดร่วมสนุกชิงรางวัล ได้แก่ Tiktok challage ผิวสวยให้โลกจำ เพื่อชิงเงินรางวัล 30,000 บาท และถ่ายวิดีโอ Beauty&Prop เงินรางวัล 50,000 บาทและสายสะพาย Miss Gorgeous Gouri ในวันประกวดรอบตัดสิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์2567นางสาวไทย - Miss Thailand Organization#GouriNeverSayOld #gouri #งานผิวในฝันไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี#Edencolors#edencolorsthailand #faiewomen #antiagingDPU #TPNGLOBALXEDENCOLORS #นางสาวไทย2567อีเด็นคัลเลอร์(ประเทศไทย) : https://edencolors.co.th/th คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร : https://www.instagram.com/taniechutima/