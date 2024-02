"ฮัสนา" คว้ามงกุฎนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2567 ไปครอง

ค่ำวานนี้ (3 ก.พ.) ที่ชั้น 4 Central Sriracha Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กองประกวดนางสาวไทยจังหวัดชลบุรี นำโดย ผศ.ดร.กานต์สินี มิลินจรูญพงษ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนางสาวไทยชลบุรี ในฐานะประธานกองประกวด พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และทีมงานผู้จัดงาน ได้จัดให้มีการประกวดนางสาวไทยจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ในรอบชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประกวดนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2567 พร้อมด้วย น.ส.ประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน โดยมีคณะกองประกวดนางสาวไทยชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดการประกวดนางสาวไทยจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เพื่อหาตัวแทนผู้เข้าประกวดดำรงตำแหน่งบทบาททูตวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดัน Soft Power จังหวัดชลบุรี สะท้อนผ่านรูปแบบทูตวัฒนธรรม ผ่านงานเทศกาลประจำปีต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีทั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดย ดร.ฉวีวรรณ ได้ มอบเงินสนับสนุนการจัดการประกวดนางสาวไทยจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 จำนวน 200,000 บาท โดยมอบผ่านทางนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบต่อให้ ผศ.ดร.กานต์สินี มิลินจรูญพงษ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนางสาวไทยชลบุรี ในฐานะ ประธานกองประกวดภายในงานสาวงามผู้เข้าประกวดได้สวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีอาชีพ มีรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปโดยผลการตัดสิน นางสาวไทยจังหวัดชลบุรี น.ส.จาร์ฮัสนา วรพัฒนกิจ คว้ามงกุฎนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2567 ไปครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.พิมพกาน์ ไชยทิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.ส.สิรินทรา สุดสงวน น.ส.ณัฏฐ์พิชา เทียนทอง น.ส.นิชาภา รัศมี น.ส.ชาลิสา ทรัพย์แสงเพิ่ม รางวัลขวัญใจมหาชน น.ส.นิชาภา รัศมี รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน น.ส.นนทรมย์ ศรีอเนกราชาและรางวัลนางงามสุขภาพดี คือ น.ส.สิรินทรา สุดสงวน รางวัลขวัญใจโรงแรม center point prime pattaya ประกอบด้วย น.ส.นิชาภา รัศมี น.ส.สิรินทรา สุดสงวน น.ส.อาทิตยา เพิ่มผล รางวัล best in swimsuit ได้แก่ น.ส.ชนิกานต์ สังวาล์พานิช Cp choice น.ส.อนัตตา ดูเบ รางวัล Best Performance น.ส.อนัตตา ดูเบ รางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา เพิ่มผล รางวัล นางงามมิตรภาพ น.ส.ชาลิสา ฤกษ์สุข