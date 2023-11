2 นางงามจากญี่ปุ่น และเวเนซุเอลา คว้ามงกุฎ Miss/Mrs. Heritage International 2023

ที่โรงแรม ESC Park กรุงเทพมหานครฯ อีแพลนเน็ต ไพรเวท ลิมิเต็ด ประเทศสิงคโปร์ นำโดย ประธานองค์กรและผู้อำนวยการกิจกรรมจากประเทศเนปาล ได้จัดประกวดนางงามรอบไฟนอล โดยจากประเทศเวเนซุเอลา เป็นผู้คว้ามงกุฎ Mrs.Heritage International 2023 ในขณะที่จากประเทศญี่ปุ่นคว้ามงกุฎเป็น Miss Heritage International 2023ในงานนี้ผู้ชนะ Mrs.Heritage International ในปีที่แล้ว เป็นผู้มอบมงกุฎให้แก่นางงามเวเนซุเอลา ส่วนสาวงามจากญี่ปุ่นได้รับมอบมงกุฎ Miss Heritage International โดย Miss Anna Kilirina นอกจากนี้นางงามเวเนซุเอลายังได้รับรางวัล Mrs. Personality ในขณะที่สาวงามจากญี่ปุ่นยังประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัล Miss Multimedia และ Miss Talent อีกด้วยในงานนี้ Mrs. Madeleine Wallgren Vickery จากสวีเดนได้รับเลือกเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ขณะที่ Mrs. Ally Smith-Lines จากนิวซีแลนด์ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสอง ส่วน Mrs. Dashbaljid Munkhzul จากมองโกเลีย คว้าอันดับสาม และ Mrs. Cynthia Kimathi จากเคนยา คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสี่ ในประเภทนางสาว (Miss Heritage International) Miss TRACY SOLOMON จากไนจีเรีย ได้รับรางวัลตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในขณะที่ Miss VANELLY ULATE จากเม็กซิโกได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสอง Miss PRUDENCE TENDWA จากเคนยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ขณะที่ Miss BELA TOTROVA จากรัสเซียได้รองชนะเลิศอันดับสี่งานประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดย Eplanet Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การนำของประธานอย่าง Mr.Santosh Sapkota และออกแบบท่าเต้นโดย Mr.Rojin Shakya จากเนปาล และ Mr.Wesley Saw จากมาเลเซีย ผู้ประสานงานการจัดประกวด Mrs.Susan Sanfurmi Koh จากสิงคโปร์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก คุณฝนธิป ศรีวรัญญู จากประเทศไทย ผู้ชนะการประกวด Mrs. Heritage International 2022 โดยมี Mr.Benggy Yeong เป็นช่างภาพอย่างเป็นทางการ ขณะที่โรงแรมTinidee Hotel Bangkok Golf Club ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการจัดประกวดนางงามครั้งนี้ อีกทั้งยังมี คุณDurga Bishural คุณAshish Kandel คุณKhai คุณVans เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมให้อย่างราบรื่นงานนี้มีคณะกรรมการตัดสินโดย Mr.Bimal Subedi ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ Mrs.Esther Chin ผู้ชนะ Mrs. Malaysia Universe 2014 Mr.Sani Abi Nadir ผู้ก่อตั้งองค์กรประกวดความงามโลก Anna Kilirina ผู้ชนะ Miss Heritage International 2022 และ คุณฝนธิป ศรีวรัญญู ผู้ชนะ Mrs. Heritage International 2022ในการจัดหมวดหมู่นางงาม มิสไทยแลนด์ และมิสซิสนิวซีแลนด์ ได้รับเลือกเป็นนางงามขวัญใจ (Queen of Hearts) มิสมองโกเลียได้รับรางวัลมัลติมีเดีย และรางวัลรูปร่างยอดเยี่ยม (Multimedia and Best Body award) ขณะที่มิสแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลรูปร่างยอดเยี่ยม (Miss Best Body) เช่นเดียวกัน มิสซิสสิงคโปร์และมิสอินโดนีเซียได้รับเลือกเป็นนางงามมิตรภาพ มิสซิสฟิลิปปินส์และมิสเคนย่าได้รับเลือกเป็นนางงามที่ความมั่นใจ และมิสเคนย่ายังได้รับรางวัลเดินแบบยอดเยี่ยม (award of Best Catwalk) อีกเช่นกันในงานนี้มิสซิสเนเธอร์แลนด์และมิสเมียนมาร์ได้รับรางวัลนางงามมีเสน่ห์ (Glamour award) มิสซิสมาเลเซียและมิสนิวซีแลนด์ได้รับรางวัลนางงามฟิตเนส (Fitness award) มิสซิสคาซัสสถานและมิสแม็กซิโกได้รับรางวัลนางงามที่มีความสง่างาม (legance) ส่วนรางวัล Media Influencer ตกเป็นของมิสซิสเนเธอร์แลนด์และมิสสิงคโปร์ (Media Influencer award) รางวัลขวัญใจช่างภาพเป็นของมิสซิสมองโกเลีย และมิสเนปาล (Photogenic award) และมิสซิสสวีเดนได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (Mrs. Talent) ในครั้งนี้ส่วนรางวัลอื่นๆ มิสซิสญี่ปุ่นได้รับรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม ส่วนมิสอินเดียได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม และรางวัลการแสดงสันติภาพยอดเยี่ยม มิสรัสเซียได้รับรางวัลนางงามบุคลิกภาพ และงานนี้ได้มอบรางวัลพิเศษทูตสันติภาพให้กับมิสซิสมาเลเซีย มิสซิสเมียนมาร์ได้รับเลือกเป็นทูตสิ่งแวดล้อม และมิสซิสสิงคโปร์ได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรม มิสคาซัคสถานได้รับเป็นทูตมรดก และมิสสิงคโปร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของงานนี้ ขณะเดียวกัน คุณMaria Jesuva Vianviva Philippines ได้รับเลือกเป็นทูตแห่งการท่องเที่ยว และ คุณHuang Shan shan จากฮ่องกง ได้รับเลือกเป็นทูตระดับโลก และ คุณLynn Lam จากสิงคโปร์ ได้รับเกียรติให้เป็นทูตผู้ประกอบการนอกจากการประกวดนางงามแล้ว ภายในงานยังมีการมอบรางวัลผู้ประสบความสำเร็จจากสาขาต่าง ด้วยรางวัล Heritage International Award โดย คุณSaroj Luitel ได้รับรางวัล Enterprise Business Award คุณRajendra K. Bishural และ คุณPham Huyen ได้รับรางวัล Outstanding Achievement Award, Rojin Shakya ได้รับรางวัลนักออกแบบท่าเต้นแห่งปี และ คุณHuu Tu ได้รับรางวัล Young Achiever Award ในขณะเดียวกัน คุณShimul Mallick ได้รับรางวัล Mark of Excellence ส่วน คุณBimal Subedi ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสร้างสรรค์สูงสุด และ คุณCristhel Fraulein Gardoce Bulabon ได้รับรางวัล Excellence Leadership Awardนับตั้งแต่ปีนี้ การประกวด Heritage Pageants ยังรวมประเภทการประกวดอีกมากมาย อาทิเช่น Petite Heritage, Plus Heritage, Gems และ Heritage and Gold Heritage ซึ่ง ด.ช. อันน์ดามัน ศรีวรัญญู จากไทย คว้ารางวัล Heritage Gems Ambassader และ ด.ญ.สิร์มีลัญญ์ ศรีวรัญญู คว้ารางวัล Heritage GEMS Asia ไปครองได้สำเร็จ